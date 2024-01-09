Опубликован полный список номинантов и победителей «Золотого глобуса» 2024

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7 января в The Beverly Hilton прошла 81-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус». Рассказываем обо всех номинантах и победителях.

Игровое кино

Лучший фильм — драма

«Оппенгеймер» (победитель)

«Анатомия падения»

«Убийцы цветочной луны»

«Маэстро»

«Зона интересов»

«Прошлые жизни»

Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Лучший фильм — комедия или мюзикл

«Бедные-несчастные» (победитель)

«Air: Большой прыжок»

«Американское чтиво»

«Барби»

«Оставленные»

«Май, Декабрь»

Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»

Лучшая режиссура

Кристофер Нолан — «Оппенгеймер» (победитель)

Брэдли Купер — «Маэстро»

Грета Гервиг — «Барби»

Йоргос Лантимос — «Бедные-несчастные»

Мартин Скорсезе — «Убийцы цветочной луны»

Селин Сон — «Прошлые жизни»

Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Лучший актер в драматическом фильме

Киллиан Мерфи — «Оппенгеймер» (за роль Роберта Оппенгеймера) (победитель)

Брэдли Купер — «Маэстро» (за роль Леонарда Бернстайна)

Леонардо Ди Каприо — «Убийцы цветочной луны» (за роль Эрнеста Беркхарта)

Колман Доминго — «Растин» (за роль Байарда Растина)

Барри Кеоган — «Солтберн» (за роль Оливера Квика)

Эндрю Скотт — Незнакомцы (за роль Адама)

Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Лучшая актриса в драматическом фильме

Лили Гладстон — «Убийцы цветочной луны» (за роль Молли Беркхарт) (победитель)

Аннетт Бенинг — «Дайана Найэд» (за роль Дайаны Найэд)

Сандра Хюллер — «Анатомия падения» (за роль Сандры)

Грета Ли — «Прошлые жизни» (за роль Норы Мун)

Кэри Маллиган — «Маэстро» (за роль Фелиции Монтеалегре)

Кейли Спейни — «Присцилла: Элвис и я» (за роль Присциллы Пресли)

Фото Кадр из фильма «Убийцы цветочной луны»

Лучший актер в комедии или мюзикле

Пол Джаматти — «Оставленные» (за роль Пола Ханема) (победитель)

Николас Кейдж — «Герой наших снов» (за роль Пола Мэттьюса)

Тимоти Шаламе — «Вонка» (за роль Вилли Вонки)

Мэтт Деймон — «Air: Большой прыжок» (за роль Сонни Ваккаро)

Хоакин Феникс — «Все страхи Бо» (за роль Бо Вассермана)

Джеффри Райт — «Американское чтиво» (за роль Телониуса «Монка» Эллисона)

Фото Кадр из фильма «Оставленные»

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Эмма Стоун — «Бедные-несчастные» (за роль Беллы Бакстер) (победитель)

Дженнифер Лоуренс — «Без обид» (за роль Мэдди Баркер)

Натали Портман — «Май, декабрь» (за роль Элизабет Берри)

Алма Пеюсти — «Опавшие листья» (за роль Ансы)

Фантазия Баррино — «Цвет лиловый» (за роль Селии)

Марго Робби — «Барби» (за роль Барби)

Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»

Лучший актер второго плана

Роберт Дауни мл. — «Оппенгеймер» (за роль Льюиса Штрауса) (победитель)

Уиллем Дефо — «Бедные-несчастные» (за роль Годвина Бакстера)

Роберт Де Ниро — «Убийцы цветочной луны» (за роль Уильяма Хэйла)

Райан Гослинг — «Барби» (за роль Кена)

Чарльз Мелтон — «Май, декабрь» (за роль Джо)

Марк Руффало — «Бедные-несчастные» (за роль Дункана Веддерберна)

Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Лучшая актриса второго плана

Давайн Джой Рэндольф — «Оставленные» (за роль Мэри Лэмб) (победитель)

Эмили Блант — «Оппенгеймер» (за роль Кэтрин Оппенгеймер)

Даниэль Брукс — «Цвет лиловый» (за роль Софии Джонсон)

Джоди Фостер — «Дайана Найэд» (за роль Бонни Столл)

Джулианна Мур — «Май, декабрь» (за роль Грейси Атертон-Ю)

Розамунд Пайк — «Солтберн» (за роль Элспет Кэттон)

Фото Кадр из фильма «Оставленные»

Лучший сценарий

Жюстин Трие и Артур Арари — «Анатомия падения» (победитель)

Грета Гервиг и Ноа Баумбах — «Барби»

Тони Макнамара — «Бедные-несчастные»

Кристофер Нолан — «Оппенгеймер»

Эрик Рот и Мартин Скорсезе — «Убийцы цветочной луны»

Селин Сон — «Прошлые жизни»

Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»

Лучшая музыка к фильму

Людвиг Йоранссон — «Оппенгеймер» (победитель)

Эрскин Фендрикс — «Бедные-несчастные»

Дзе Хисаиси — «Мальчик и птица»

Мика Леви — «Зона интересов»

Дэниел Пембертон — «Человек-паук: Паутина вселенных»

Робби Робертсон — «Убийцы цветочной луны» (посмертно)

Лучшая песня

What Was I Made For? — «Барби», музыка и слова: Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл (победитель)

Addicted to Romance — «Иди ко мне, детка», музыка и слова: Брюс Спрингстин

Dance the Night — «Барби», музыка и слова: Марк Ронсон, Эндрю Уайатт, Дуа Липа и Кэролайн Эйлин

I'm Just Ken — «Барби» — музыка и слова: Марк Ронсон и Эндрю Уайатт

Peaches — «Братья Супер Марио в кино», музыка и слова: Джек Блэк, Аарон Хорват, Майкл Джеленик, Эрик Осмонд и Джон Спайкер

Road to Freedom — «Растин», музыка и слова: Ленни Кравиц

Лучший анимационный фильм

«Мальчик и птица» (победитель)

«Элементарно»

«Человек-паук: Паутина вселенных»

«Братья Супер Марио в кино»

«Судзумэ, закрывающая двери»

«Заветное желание»

Фото Кадр из анимационного фильма «Мальчик и птица»

Лучший фильм на иностранном языке

«Анатомия падения» (Франция) (победитель)

«Опавшие листья» (Финлядния)

«Я — капитан» (Италия)

«Общество снега» (Испания)

«Зона интересов» (Великобритания)

«Прошлые жизни» (США)

Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»

Golden Globe Award for Cinematic and Box Office Achievement

«Барби» (победитель)

«Оппенгеймер»

«Джон Уик 4»

«Стражи Галактики. Часть 3»

Taylor Swift: The Eras Tour

«Братья Супер Марио в кино»

«Человек-паук: Паутина вселенных»

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата, часть первая»

Фото Кадр из фильма «Барби»

Телевизионные категории

Лучший телевизионный сериал (драма)

«Наследники» (победитель)

«1923»

«Корона»

«Одни из нас»

«Утреннее шоу»

«Дипломат»

Фото Кадр из сериала «Наследники»

Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл)

«Медведь» (победитель)

«Начальная школа Эбботт»

«Барри»

«Быть присяжным»

«Убийства в одном здании»

«Тед Лассо»

Фото Кадр из сериала «Медведь»

Лучший мини-сериал или телефильм

«Грызня» (победитель)

«Весь невидимый нам свет»

«Дейзи Джонс и The Six»

«Фарго»

«Попутчики»

«Уроки химии»

Фото Кадр из сериала «Грызня»

Лучший актер в драматическом телесериале

Киран Калкин — «Наследники» (за роль Романа Роя) (победитель)

Брайан Кокс — «Наследники» (за роль Логана Роя)

Гэри Олдмен — «Медленные лошади» (за роль Джексона Лэмба)

Педро Паскаль — «Одни из нас» (за роль Джоэла)

Джереми Стронг — «Наследники» (за роль Кендалла Роя)

Доминик Уэст — «Корона» (за роль Чарльза, принца Уэльского)

Фото Кадр из сериала «Наследники»

Лучшая актриса в драматическом телесериале

Сара Снук — «Наследники» (за роль Шивон «Шив» Рой) (победитель)

Хелен Миррен — «1923» (за роль Кары Даттон)

Кери Расселл — «Дипломат» (за роль Кейт Уолер)

Белла Рамзи — «Одни из нас» (за роль Элли)

Имельда Стонтон — «Корона» (за роль Елизаветы II)

Эмма Стоун — «Проклятие» (за роль Уитни Сигел)

Фото Кадр из сериала «Наследники»

Golden Globe Award for Best Performance in Stand-Up Comedy on Television

Рики Джервэйс (победитель)

Эми Шумер

Тревор Ноа

Сара Сильверман

Ванда Сайкс

Крис Рок

Лучший актер в телевизионном сериале — комедия или мюзикл

Джереми Аллен Уайт — «Медведь» (за роль Кармена «Карми» Берзатто) (победитель)

Билл Хейдер — «Барри» (за роль Барри Бергмана)

Стив Мартин — «Убийства в одном здании» (за роль Черльза-Хейдена Сэвиджа)

Джейсон Сигел — «Терапия» (за роль Джимми Лэрда)

Мартин Шорт — «Убийства в одном здании» (за роль Оливера Патнэма)

Джейсон Судейкис — «Тед Лассо» (за роль Теда Лассо)

Фото Кадр из сериала «Медведь»

Лучшая актриса в телевизионном сериале — комедия или мюзикл

Айо Эдебири — «Медведь» (за роль Сидни Адаму) (победитель)

Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел» (за роль Мириам «Мидж» Мейзел)

Кинта Брансон — «Начальная школа Эбботт» (за роль Джанин Тигс)

Наташа Лионн — «Покерфейс» (за роль Чарли Кейл)

Селена Гомес — «Убийства в одном здании» (за роль Мэйбл Мора)

Эль Фаннинг — «Великая» (за роль Екатерины Великой)

Фото Кадр из сериала «Медведь»

Лучший актер второго плана

Мэттью Макфэдьен — «Наследники» (за роль Тома Вамсгенса) (победитель)

Билли Крудап — «Утреннее шоу» (за роль Кори Эллисона)

Джеймс Марсден — «Быть присяжным» (за роль самого себя)

Эбон Мосс-Бакрак — «Медведь» (за роль Ричарда «Ричи» Джеримовича)

Алан Рак — «Наследники» (за роль Коннора Роя)

Александр Скарсгард — «Наследники» (за роль Лукаса Матссона)

Фото Кадр из сериала «Наследники»

Лучшая актриса второго плана

Элизабет Дебики — «Корона» (за роль Дианы, принцессы Уэльской) (победитель)

Кристина Риччи — «Шершни» (за роль Мисти Куигли)

Дж. Смит-Кэмерон — «Наследники» (за роль Джерри Киллман)

Мерил Стрип — «Убийства в одном здании» (за роль Лоретты Деркин)

Ханна Уэддингем — «Тед Лассо» (за роль Ребекки Уэлтон)

Эбби Эллиотт — «Медведь» (за роль Натали Берзатто)

Фото Кадр из сериала «Корона»

Лучшая женская роль — мини-сериал или телефильм

Эли Вонг («Грызня») (победитель)

Бри Ларсон («Уроки химии»)

Райли Кио («Дейзи Джонс и The Six»)

Рэйчел Вайс («Связанные насмерть»)

Элизабет Олсен («Любовь и смерть»)

Джуно Темпл («Фарго»)

Фото Кадр из сериала «Грызня»

Лучшая мужская роль — мини-сериал или телефильм