7 января в The Beverly Hilton прошла 81-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус». Рассказываем обо всех номинантах и победителях.

What Was I Made For? — «Барби», музыка и слова: Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл (победитель)

Golden Globe Award for Cinematic and Box Office Achievement

Golden Globe Award for Best Performance in Stand-Up Comedy on Television