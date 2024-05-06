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Николь Кидман рассказала, почему не хранит сценарии своих фильмов
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:15

1 мин.

Николь Кидман рассказала, почему не хранит сценарии своих фильмов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами»
Фото Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами»
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В интервью The Los Angeles Times у Николь Кидман спросили, хранит ли она сценарии фильмов, в которых сыграла, и может ли просмотреть свои старые заметки касательно ее персонажей.

Актриса ответила, что избавилась от всего, что было, сравнив примечания к ролям с записями из личного дневника: «Не хотела, чтобы кто-нибудь их прочитал».

Исключением, по словам Кидман, не стал даже сценарий фильма Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами».

Актриса добавила, что такой подход помогает ей освободиться от груза воплощенных образов.

«Ну, это похоже на багаж, который хранится на чердаке или в подвале. Я путешествующая актриса, и могу жить на чемоданах. Это хорошо описывает мой подход к жизни: мне всегда приходилось заталкивать все в чемодан и двигаться дальше», — объяснила Николь Кидман.

Ранее актриса рассказала, почему была бы ужасным режиссером.

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