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Актер Уиллем Дефо получил звезду на голливудской «Аллее славы»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:55

1 мин.

Уиллем Дефо получил звезду на голливудской «Аллее славы»

Актер Уиллем Дефо получил именную звезду на голливудской «Аллее славы»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Уиллем Дефо.
Фото Amy Sussman, Getty Images
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Без лишних слов — Уиллем Дефо получил именную звезду на голливудской «Аллее славы»! Поддержать актера пришли коллеги Гильермо дель Торо, Педро Паскаль, Патриша Аркетт и Марк Руффало.

Дефо поблагодарил всех разделивших с ним этот триумфальный момент, а особенно свою жену, итальянскую актрису и сценариста Джаду Колагранде.

За свою карьеру Уиллем Дефо снялся в 149 проектах, спродюсировал две картины и написал сценарий одного фильма.

Впереди у актера работа над десятью проектами, а последней на данный момент премьерой Уиллема Дефо стала картина «Бедные-несчастные», где он сыграл доктор Годвина Бакстера.

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