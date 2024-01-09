Уиллем Дефо получил звезду на голливудской «Аллее славы»
Актер Уиллем Дефо получил именную звезду на голливудской «Аллее славы»
Без лишних слов — Уиллем Дефо получил именную звезду на голливудской «Аллее славы»! Поддержать актера пришли коллеги Гильермо дель Торо, Педро Паскаль, Патриша Аркетт и Марк Руффало.
Дефо поблагодарил всех разделивших с ним этот триумфальный момент, а особенно свою жену, итальянскую актрису и сценариста Джаду Колагранде.
За свою карьеру Уиллем Дефо снялся в 149 проектах, спродюсировал две картины и написал сценарий одного фильма.
Впереди у актера работа над десятью проектами, а последней на данный момент премьерой Уиллема Дефо стала картина «Бедные-несчастные», где он сыграл доктор Годвина Бакстера.
Последние новости
4 янв 16:30
4 янв 13:00
3 янв 15:00
31 дек 2023 17:45
dasdsadada
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже