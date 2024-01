«Эмми 2023»: восемь побед сериала «Одни из нас», «Белый лотос», «Уэнсдэй» и другие награжденные проекты

Из-за забастовок актеров и сценаристов 75-ю церемонию вручения премии «Эмми» перенесли с 18 сентября 2023 года на 15 января 2024 года. На данный момент уже известны первые проекты-победители технических номинаций.

Безусловным лидером по количеству наград стала экранизация игры The Last of Us «Одни из нас», главные роли в которой исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи. Сериал победил сразу в восьми номинациях.

Приглашенная актриса в драматическом сериале (Сторм Рид за седьмой эпизод первого сезона «Оставшиеся позади»)

Приглашенный актер в драматическом сериале (Ник Офферман за третий эпизод первого сезона «Долгое-долгое время»)

Выдающийся протезный макияж (дизайнер по пластическому гриму Барри Гауэр за второй эпизод первого сезона «Зараженные»)

Выдающиеся специальные визуальные эффекты в сезоне или фильме (победили главный руководитель по визуальным эффектам Алекс Ванг; общий продюсер визуальных эффектов Шон Ноулан; руководитель производства SFX Джоэл Вист; супервайзер по визуальным эффектам Стивен Джеймс; руководитель цифровых эффектов Ник Маршалл и другие).

Выдающийся дизайн вступительных титров (победили креативные директора Энди Холл и Надя Цуо, 3D-художник Грюн Ким; дизайнер Мин Ши; 3D-художник Джун Ким и другие)

Выдающееся сведение звука для комедийного или драматического сериала (награду получили Марк Фишман, Кевин Роуч и Майкл Плейфейр за первый эпизод первого сезона «Когда ты потерялся в темноте»)

Выдающийся звуковой монтаж комедийного или драматического сериала (победили Майкл Дж. Бенавенте, Джо Шифф, Кристофер Батталья и другие)

Лучший монтаж изображений для драматического сериала (победили Тимоти А. Гуд и Эмили Мендес за пятый эпизод первого сезона «Терпеть и выжить»)

Фото Кадр из сериала «Одни из нас»

Кроме того, проект претендует на победу в следующих номинациях:

Выдающийся драматический сериал

Выдающийся главный актер драматического сериала (Педро Паскаль за шестой эпизод первого сезона «Родня»)

Лучшая актриса драматического сериала (Белла Рамзи за восьмой эпизод первого сезона «Когда мы в нужде»)

Выдающаяся режиссура драматического сериала (Питер Хоар за третий эпизод первого сезона «Долгое-долгое время»)

Лучший сценарий для драматического сериала (Крэйг Мазин за третий эпизод первого сезона «Долгое-долгое время»)

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

«Белый лотос» чуть уступает постапокалиптическому шоу, но все представил впечатляющий результат, получив четыре премии «Эмми» за лучшее музыкальное сопровождение, кастинг, прически и партитуру. Столько же наград у сериала «Медведь».

В номинации «Лучшие современные костюмы» победили сериал «Уэнсдэй» и мини-сериал «Грызня».

Награду за лучшие костюмы в жанре фэнтези получил «Дома Дракона», а за исторические костюмы наградили проект «Великая».

Среди других победителей — награда за лучший телефильм досталась проекту «Странный: История Эла Янковича» с Дэниелом Рэдклиффом.

За лучшую операторскую работу наградили сериалы «Удивительная миссис Мейзел» и «Атланта».

Победу в номинации «Лучшая координация трюков» одержали «Пацаны», а награду за лучшую координацию трюков в комедийном сериале получил проект «Барри».

Еще награды достались сериалам «Тед Лассо» (лучшая оригинальная музыка и лирика) и «Мисс Марвел» (лучший моушн-дизайн).