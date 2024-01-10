Фильм про футбол на краю света: вышел «Следующий гол — победный» от режиссера Тайки Вайтити
На экраны вышел новый фильм режиссера Тайки Вайтити, обладателя премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Награду новозеландец заслуженно получил благодаря ленте «Кролик Джоджо» про фашистскую Германию, а в этот раз взялся за более легкую тему. «Следующий гол — победный» основывается на одноименном документальном фильме 2014 года, рассказывающем историю худшей команды мира — футбольной сборной Американского Самоа.
О чем фильм
В 2001 году футболисты Американского Самоа вписали свое имя в историю, проиграв Австралии с разгромным счетом 31:0. Спустя десять лет команда выписывает себе американско-голландского тренера Томаса Ронгена, чтобы попытать счастья в новых отборочных турах и забить хотя бы один гол. В этом, собственно, и весь сюжет: футболисты далекого острова четыре недели усердно работают с новым тренером, чтобы не ударить в грязь лицом на предстоящем матче.
Сразу стоит сказать, что во время презентации фильма на фестивале в Торонто Тайка Вайтити заявил, что намеренно исказил реальные события. Если вы ищете историческую хронику, лучше посмотреть документальную работу 2014 года.
Впрочем, стартует лента с повторения той самой документальной хроники, в которой запечатлен легендарный проигрыш полинезийской сборной. Но чем дальше, тем больше Вайтити уходит от реалистичности и подробного пересказа.
Режиссер намеренно игнорирует драматическую составляющую и сложности жителей острова и, грубо говоря, рассказывает историю обаятельных неудачников, которые идут к своей цели странным, нестандартным путем. Даже трагедию главного героя Томаса Ронгена — алкоголика, страдающего приступами ярости — Вайтити откладывает почти на самый конец. Только в финале насквозь комедийный персонаж Фассбендера обретает глубину, а его поведение становится понятным.
Но даже эти немногие драматические детали не меняют общее настроение ленты, богато приправленной фирменным абсурдным юмором Вайтити.
Актерский состав
Главная роль досталась Майклу Фассбендеру, вернувшемуся после актерского перерыва. Он предстал в образе блондина с налетом ментальных проблем. Вы ощутите забавный контраст, если совсем недавно посмотрели серьезного «Убийцу» Финчера, где Фассбендер сыграл рассудительного киллера. Кстати, в некоторые моменты фильма «Следующий гол — победный» может показаться, что немецко-ирландский актер будто не может найти свое место в ленте, построенной на абсурдном юморе. Впрочем, происходило это достаточно редко.
Из актеров второго плана самым известным лицом стала Элизабет Мосс в роли бывшей жены главного героя. При, казалось бы, важной роли в жизни персонажа Фассбендера роль Мосс максимально схематичная. Она появляется всего пару раз за фильм и фактически не влияет ни на характер героя, ни на повествование.
А вот любители проектов Тайки Вайтити найдут в «Следующем голе» немало знакомых лиц: от добряка Дэвида Фейна из «Наш флаг означает смерть» и Оскара Кайтли из «Охоты на дикарей» до Риза Дэрби из «Реальных упырей» и все того же «Наш флаг означает смерть» и Рэйчел Хаус, принимавшей участие в большинстве фильмов режиссера.
На что похож фильм
Говоря о «Следующий гол — победный», нельзя избежать сравнения с главным «футбольным» хитом последних лет — «Тедом Лассо». Несмотря на общие черты, проект новозеландского режиссера все-таки не столь комплексное и полновесное произведение, как история персонажа Джейсона Судейкиса. Новый фильм Вайтити скорее веселый перформанс и милая шутка. Это иронично, учитывая историю «Теда Лассо»: он превратился из персонажа комедийной рекламы на NBC Sports в героя, спасшего от хандры не один миллион человек по всему свету.
Говоря о сравнениях, на ум приходит еще одно, пожалуй, не самое очевидное сопоставление — с последней работой Зака Снайдера «Мятежная луна». Фильм от Netflix почти полностью состоял из невероятно пафосных и скучных представлений команды героев. И самое удивительное, что в своем абсурдном и неловком проекте Тайка Вайтити умудряется сделать сцены «сбора старой команды» гораздо более запоминающимися и обаятельными, чем в проекте Снайдера.
Впечатления от фильма
Говоря коротко, Тайка Вайтити снял ироничную комедию, высмеивающую штампы тяжеловесного спортивного кино. Удивительно, что фильм, наполненный привычным для режиссера юмором и подходом, встретили достаточно прохладно. И это точно не связано с отступлением от исторической хроники: сборная Американского Самоа — что-то уникальное и культовое разве что для больших любителей футбола тихоокеанского региона.
«Следующий гол — победный» — добрая история про неудачников, которым нужно было забить всего один гол. И в главном матче фильма зритель, безусловно, будет болеть за футболистов с далекого острова и искренне порадуется их крупнейшему успеху. Много времени «Следующий гол — победный» не отнимет: лента идет всего 103 минуты и оставляет после себя, пожалуй, только приятные впечатления.