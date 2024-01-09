«Эмми 2023»: полный список номинантов телевизионного аналога «Оскара»

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В связи с длительными забастовками голливудских актеров и сценаристов 75-я церемония вручения премии «Эмми» была перенесена с 18 сентября 2023 года на 15 января 2024 года. Рассказываем о главных номинантах телевизионного аналога «Оскара».

Программы

Лучший комедийный сериал

«Начальная школа Эбботт» (ABC)

«Барри» (HBO)

«Медведь» (FX)

«Быть присяжным» (Amazon Freevee)

«Удивительная миссис Мейзел» (Prime Video)

«Убийства в одном здании» (Hulu)

«Тед Лассо» (Apple TV+)

«Уэнсдэй» (Netflix)

Фото Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Лучший драматический сериал

«Андор» (Disney+)

«Лучше звоните Солу» (AMC)

«Корона» (Netflix)

«Дом Дракона» (HBO)

«Одни из нас» (HBO)

«Наследники» (HBO)

«Белый лотос» (HBO)

«Шершни» (Showtime)

Фото Кадр из сериала «Андор»

Лучший мини-сериал

«Грызня» (Netflix)

«Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)

« Дейзи Джонс и The Six» (Prime Video)

«Флейшман в беде» (FX)

«Оби-Ван Кеноби» (Disney+)

Фото Кадр из сериала «Монстр: История Джеффри Дамера»

Лучшая конкурсная реалити-программа

«Удивительная гонка» (CBS)

«Королевские гонки Ру Пола» (VH1)

Survivor ( CBS )

«Шеф-повар» ( Bravo )

«Голос» (NBC)

Фото Кадр из программы «Голос»

Лучшее разговорное варьете

«Дневное шоу с Тревором Ноа» (Comedy Central)

«Джимми Киммел в прямом эфире» (ABC)

«Поздней ночью с Сетом Майерсом» (NBC)

«Позднее шоу со Стивеном Кольбером» (CBS)

«Проблема с Джоном Стюартом» (Apple TV+)

Лучшее скетч-шоу

«Дамы шутят по-черному» (HBO)

«События прошедшей недели с Джоном Оливером» (HBO)

Saturday Night Live (NBC)

Фото Кадр из шоу Saturday Night Live

Актерские категории

Лучший актер в комедийном сериале

Билл Хейдер в роли Барри Беркмана / Барри Бульника — «Барри» (HBO)

Джейсон Сигел в роли Джимми Джонса — «Терапия» (Apple TV+)

Мартин Шорт в роли Оливера Патнэма — «Убийства в одном здании» (Hulu)

Джейсон Судейкис в роли Теда Лассо — «Тед Лассо» (Apple TV+)

Джереми Аллен Уайт в роли Кармена «Карми» Берзатто — «Медведь» (Hulu)

Фото Кадр из сериала «Медведь»

Лучшая актриса в комедийном сериале

Кристина Эпплгейт в роли Джены Хардинг — «Мертв для меня» (Netflix)

Рэйчел Броснахэн в роли Мириам «Мидж» Мейзел — «Удивительная миссис Мейзел» (Amazon)

Кинта Брансон в роли Джанин Тигс — «Начальная школа Эбботт» (ABC)

Наташа Лионн в роли Чарли Кейл — «Покерфейс» (Peacock)

Дженна Ортега в роли Уэнздей Аддамс — «Уэнсдэй» (Netflix)

Фото Кадр из сериала «Покерфейс»

Лучший актер в драматическом сериале

Джефф Бриджес в роли Дэна Чейса — «Старик» (FX)

Брайан Кокс в роли Логана Роя — «Наследники» (HBO)

Киран Калкин в роли Романа Роя — «Наследники» (HBO)

Боб Оденкерк в роли Джеймса Моргана «Джимми» Макгилла / «Сола Гудмана» / Джина Таковича — «Лучше звоните Солу» (AMC)

Педро Паскаль в роли Джоэла — «Одни из нас» ( HBO)

Джереми Стронг в роли Кендалла Роя — «Наследники» (HBO)

Фото Кадр из сериала «Наследники»

Лучшая актриса в драматическом сериале

Шэрон Хорган в роли Ивы Гарви — «Заговор сестер Гарви» (Apple TV+)

Мелани Лински в роли Шоны — «Шершни» (Showtime)

Элизабет Мосс в роли Джуны Осборн — «Рассказ служанки» (Hulu)

Белла Рамзи в роли Элли — «Одни из нас» (HBO)

Кери Рассел в роли Кейт Уолер — «Дипломат» (Netflix)

Сара Снук в роли Шивон «Шив» Рой — «Наследники» (HBO)

Фото Кадр из сериала «Рассказ служанки»

Лучший актер в мини-сериале или фильме

Тэрон Эджертон в роли Джеймса Кина — «Черная птица» (Apple TV+)

Кумэйл Нанджиани в роли Сомена Банерджи — «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)

Эван Питерс в роли Джеффри Дамера — «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)

Дэниэл Рэдклифф в роли «Странного Эла» Янковича — «Странный: История Эла Янковича» (The Roku Channel)

Майкл Шеннон в роли Джордж Джонс — «Джордж и Тэмми» (Showtime)

Стивен Ен в роли Дэнни Чо — «Грызня» (Netflix)

Фото Кадр из фильма «Странный: История Эла Янковича»

Лучшая актриса в мини-сериале или фильме

Лиззи Каплан в роли Либби — «Флейшман в беде» (FX)

Джессика Честейн в роли Тэмми Уайнетт — «Джордж и Тэмми» (Showtime)

Доминик Фишбэк в роли Андреа «Дре» Грин — «Swarm» (Prime Video)

Кэтрин Хан в роли Клэр Пирс — «Прекрасные мелочи» (Hulu)

Райли Кио в роли Дейзи Джонс — «Дейзи Джонс и The Six» (Prime Video)

Эли Вонг в роли Эми Лау — «Грызня» (Netflix)

Фото Кадр из мини-сериала «Джордж и Тэмми»

Актеры второго плана

Лучший актер второго плана в комедийном сериале

Энтини Кэрриган в роли Нохо Хэнка — «Барри» (HBO)

Фил Данстер в роли Джейми Тартта — «Тед Лассо» (Apple TV+)

Бретт Голдстин в роли Роя Кента — «Тед Лассо» (Apple TV+)

Джеймс Марсден в роли самого себя — «Быть присяжным» (Amazon Freevee)

Эбон Мосс-Бакрак в роли Ричарда «Ричи» Джеримовича — «Медведь» (FX)

Тайлер Джеймс Уильямс в роли Грега — «Начальная школа Эбботт» (ABC)

Генри Уинклер в роли Джина Кузино — «Барри» (HBO)

Фото Кадр из сериала «Начальная школа Эбботт»

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Дженнифер Кулидж за роль Тани Маккуойд-Хант — «Белый лотос» (HBO)

Элизабет Дебики за роль принцессы Дианы — «Корона» (Netflix)

Меган Фэйхи за роль Дафны Салливан — «Белый лотос» (HBO)

Сабрина Импаччиаторе за роль Валентины — «Белый лотос» (HBO)

Обри Плаза за роль Харпер Спиллер — «Белый лотос» (HBO)

Рей Сихорн за роль Ким Векслер — «Лучше звоните Солу» (AMC)

Джей Смит-Кэмерон за роль Джерри Келлмана — «Наследники» (HBO)

Симона Табаско за роль Лючии Греко — «Белый лотос» (HBO)

Фото Кадр из сериала «Корона»

Лучший актер второго плана в мини-сериале или фильме

Мюррей Бартлетт за роль Ника Де Нойя — «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)

Пол Уолтер Хаузер за роль Ларри Холла — «Черная птица» (Apple TV+)

Ричард Дженкинс за роль Лайонела Дамера — «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)

Джозеф Ли за роль Джорджа — «Грызня» (Netflix)

Рэй Лиотта за роль Джеймса «Большогой Джима» Кина — «Черная птица» (Apple TV+)

Янг Мазино за роль Пола Чо — «Грызня» (Netflix)

Джесси Племонс за роль Алана Гора — «Любовь и смерть» (HBO Max)

Фото Кадр из сериала «Любовь и смерть»

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме

Аннали Эшфорд за роль Ирэн — «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)

Мария Белло за роль Джордан — «Грызня» (Netflix)

Клэр Дэйнс за роль Рейчел — «Флейшман в беде» (FX)

Джульетт Льюис за роль Дениз — «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)

Камила Морроне за роль Камиллы Данн — «Дейзи Джонс и The Six» (Prime Video)

Ниси Нэш за роль Гленды Кливленд — «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)

Мерритт Уивер за роль Фрэнки Пирс — «Прекрасные мелочи» (Hulu)

Фото Кадр из сериала «Флейшман в беде»

Режиссура

Режиссура комедийного сериала

«Барри» (Эпизод: « wow ») — Билл Хейдер ( HBO )

«Медведь» (Эпизод: « Review ») — Кристофер Сторер ( FX )

«Удивительная миссис Мейзел» (Эпизод: « Four Minutes ») — Эми Шерман-Палладино ( Prime Video )

«Шоу мисс Пэт» (Эпизод: « Don ' t Touch My Hair ») — Мэри Лу Белли ( BET +)

«Тед Лассо» (Эпизод: «So Long, Farewell») — Деклан Лоуни (Apple TV+)

«Уэнсдэй» (Эпизод: «Wednesday's Child Is Full of Woe») — Тим Бертон (Netflix)

Фото Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Режиссура драматического сериала

«Андор» (Эпизод: «Рикс-роуд») — Бенджамин Карон (Disney+)

«Заговор сестер Гарви» (Эпизод: «Конец») — Дервла Уолш (Apple TV+)

«Одни из нас» (Эпизод: «Долгое-долгое время») — Питер Хоар (HBO)

«Наследники» (Эпизод: «Америка решает») — Андрий Парех (HBO)

«Наследники» (Эпизод: «Свадьба Коннора») — Марк Майлод (HBO)

«Наследники» (Эпизод: «Living+») — Лорин Скафария (HBO)

«Белый лотос» (Эпизод: «Arrivederci») — Майк Уайт (HBO)

Фото Кадр из сериала «Андор»

Режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы

«Грызня» (Эпизод: «Фигуры света») — Ли Сон Джин ( Netflix )

«Грызня» (Эпизод: «Великий мастер») — Джейк Шрейер ( Netflix )

«Монстр: История Джеффри Дамера» (Эпизод: « Bad Meat ») — Карл Франклин ( Netflix )

«Монстр: История Джеффри Дамера» (Эпизод: «Без звука») — Пэрис Баркли ( Netflix )

«Флейшман в беде» (Эпизод: «Me-Time») — Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис (FX)

«Добыча» — Дэн Трахтенберг (Hulu)

Фото Кадр из сериала «Грызня»

Сценарии

Сценарий комедийного сериала

«Барри» (Эпизод: «вау») — Билл Хейдер (HBO)

«Медведь» (Эпизод: «Система») — Кристофер Сторер (FX)

«Быть присяжным» (Эпизод: «Неэффективная помощь») — Мекки Липер (Amazon Freevee)

«Убийства в одном здании» (Эпизод: «Я знаю, кто это сделал») — Джон Хоффман, Маттео Боргезе и Роб Турбовски (Hulu)

«Другие двое» (Эпизод: «Cary & Brooke Go to an AIDS Play») — Крис Келли и Сара Шнайдер (HBO Max)

«Тед Лассо» (Эпизод: «So Long, Farewell») — Брендан Хант, Джо Келли и Джейсон Судейкис (Apple TV+)

Фото Кадр из сериала «Убийства в одном здании»

Сценарий драматического сериала

«Андор» (Эпизод: «Один выход») — Бо Уиллимон ( Disney +)

«Заговор сестер Гарви» (Эпизод: «Конец») — Шэрон Хорган, Дэйв Финкель и Бретт Бэр ( Apple TV +)

«Лучше звоните Солу» (Эпизод: «Целься и стреляй») — Гордон Смит ( AMC )

«Лучше звоните Солу» (Эпизод: «Сол ушел») — Питер Гулд (AMC)

«Одни из нас» (Эпизод: «Долгое-долгое время») — Крейг Мейзин (HBO)

«Наследники» (Эпизод: «Свадьба Коннора») — Джесси Армстронг (HBO)

«Белый лотос» (Эпизод: «Arrivederci») — Майк Уайт (HBO)

Фото Кадр из сериала «Андор»

Сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы

« Грызня » ( Эпизод : «Птицы не поют, а кричат от боли») — Ли Сон Джин (Netflix)

«Файер-Айленд» — Джоэл Ким Бустер (Hulu)

«Флейшман в беде» (Эпизод: « Me - Time ») — Таффи Бродессер-Акнер ( FX )

«Добыча» — Патрик Эйсон и Дэн Трахтенберг (Hulu)

«Рой» (Эпизод: « Stung ») — Джанин Нэйберс и Дональд Гловер ( Prime Video )

«Странный: История Эла Янковича» — Эл Янкович и Эрик Эппел (The Roku Channel)