«Оскар-2024»: Американская киноакадемия объявила шорт-листы в 10 категориях
Американская киноакадемия опубликовала шорт-листы предстоящей кинопремии в 10 категориях, среди которых «Международный художественный фильм», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший художественный короткометражный фильм».
Каждый шорт-лист определялся членами соответствующего подразделения Академии. Кроме категорий «Международный художественный фильм» и «Лучший художественный короткометражный фильм»: для их отбора приглашались участники всех филиалов, которые соответствуют требованиям голосования.
Нашумевший фильм «Барби» представлен в трех категориях: за лучшую музыку, визуал и трижды — за песни. А вот макияж и прически, что удивительно, не отметили. В трех категориях также представлен «Оппенгеймер»: за грим, музыку и звук, но не за визуальные эффекты, как ожидалось.
Многообещающие «Бедные-несчастные», а также «Наполеон» и «Человек-паук: Паутина вселенных» также представлены в трех категориях, а четырех категорий удостоились фильмы «Убийцы цветочной луны» и «Общество снега».
Позднее среди представленных кандидатов члены Киноакадемии выберут, кто удостоится номинации на «Оскар». Голосование за номинантов пройдет с 11 по 16 января, а сами номинации объявят 23 января. 96-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 10 марта 2024 года.
Лучший документальный полнометражный фильм
Всего было представлено 167 фильмов, только 15 из которых прошли в шорт-лист.
- «Американская симфония»;
- «Аполлония, Аполлония»;
- «За утопией»;
- «Боби Вайн: Народный президент»;
- «Отчаянные души, Темный город и легенда о полуночном ковбое»;
- «Вечная память»;
- «Дочери Ольфы»;
- «Отправляясь на Марс»;
- «В зеркале заднего вида»;
- «С самого начала: История расизма в Америке»;
- «Неизменный: Майкл Дж. Фокс»;
- «Тихий голос»;
- «32 звука»;
- «Убить тигра»;
- «20 дней в Мариуполе».
Лучший документальный короткометражный фильм
Всего было представлено 114 фильмов, из которых отобрали 15. Названия пока не переведены на русский.
- The ABCs of Book Banning;
- The Barber of Little Rock;
- Bear;
- Between Earth & Sky;
- Black Girls Play: The Story of Hand Games;
- Camp Courage;
- Deciding Vote;
- How We Get Free;
- If Dreams Were Lightning: Rural Healthcare Crisis;
- Island in Between;
- The Last Repair Shop;
- Last Song from Kabul;
- Nai Nai & Wai Po;
- Oasis;
- Wings of Dust.
Международный художественный фильм
Раньше эта категория называлась «Лучший фильм на иностранном языке».
Всего в категории были представлены фильмы из 88 стран и регионов, в шорт-лист отобрано 15, а за главную награду поборются всего 5 номинантов.
- Армения: «Американец»;
- Бутан: «Монах и ружье»;
- Дания: «Меч короля»;
- Финляндия: «Опавшие листья»;
- Франция: «Рецепт любви»;
- Германия: «Учительская»;
- Исландия: «Земля бога»;
- Италия: «Я — капитан»;
- Япония: «Идеальные дни»;
- Мексика: «Тотем»;
- Марокко: «Мать всей лжи»;
- Испания: «Общество снега»;
- Тунис: «Дочери Ольфы»;
- Украина: «20 дней в Мариуполе»;
- Великобритания: «Зона интересов».
Лучший грим и прически
Всего отобрали 10 фильмов, а на главную кинопремию «Оскар» будет претендовать только пять.
- «Все страхи Бо»;
- «Феррари»;
- «Голда. Судный день»;
- «Убийцы цветочной луны»;
- «Последнее путешествие «Деметра»;
- «Маэстро»;
- «Наполеон»;
- «Оппенгеймер»;
- «Бедные-несчастные»;
- «Общество снега».
Лучшая музыка
Из 148 претендентов отобрали 15 фильмов, в том числе те, где композитором выступал Джон Уильямс, Томас Ньюман и Майкл Джаккино.
- «Американское чтиво»;
- «Американская симфония»;
- «Барби»;
- «Мальчик и птица»;
- «Цвет пурпурный»;
- «Элементарно»;
- «Оставленные»;
- «Индиана Джонс и Колесо судьбы»;
- «Убийцы цветочной луны»;
- «Оппенгеймер»;
- «Бедные-несчастные»;
- «Солтберн»;
- «Общество снега»;
- «Человек-паук: Паутина вселенных»;
- «Зона интересов».
Лучшая песня
Всего было предложено 94 песни, 15 из которых, в том числе исполненная Райаном Гослингом I'm Just Ken, поборются за выход в номинации.
- It Never Went Away из «Американская симфония»;
- Dear Alien (Who Art In Heaven) из «Город астероидов»;
- Dance The Night из «Барби»;
- I'm Just Ken из «Барби»;
- What Was I Made For? из «Барби»;
- Keep It Movin из «Цвет пурпурный»;
- (Superpower) I из «Цвет пурпурный»;
- The Fire Inside из «Обжигающе горячий»;
- High Life из «Флора и сын»;
- Meet In The Middle из «Флора и сын»;
- Can't Catch Me Now из «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»;
- Wahzhazhe (A Song For My People) из «Убийцы цветочной луны»;
- Quiet Eyes из «Прошлые жизни»;
- Road To Freedom из «Растин»;
- Am I Dreaming из «Человек-паук: Паутина вселенных».
Лучший анимационный короткометражный фильм
Из 93 фильмов выбрали 15, в том числе короткометражку, созданную в студии Питера Джексона режиссером из Pixar по мотивам песни Джона Леннона War Is Over! Названия не переведены на русский.
- Boom;
- Eeva;
- Humo (Smoke);
- I'm Hip;
- A Kind of Testament;
- Koerkorter (Dog Apartment);
- Letter to a Pig;
- Ninety-Five Senses;
- Once upon a Studio;
- Our Uniform;
- Pachyderme;
- Pete;
- 27;
- War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko;
- Wild Summon.
Лучший художественный короткометражный фильм
В категорию попали 187 фильмов, включая короткометражки Уэса Андерсона и Педро Альмодовара.
- «С того дня»;
- «Сувенирный магазин Анны Франк»;
- «Косточка авокадо»;
- «Добро пожаловать в Лос-Анджелес»;
- «Мертвый кот»;
- «Опасный друг»;
- «Непобедимый»;
- «Невидимая граница»;
- «Рыцарь удачи»;
- «Человек одной ноты»;
- «Красное, белое и синее»;
- «Пастырь»;
- «Странный образ жизни»;
- «Чудесная история Генри Шугара»;
- «Желтый».
Лучший звук
В этой категории собрались крупные релизы 2023 года, включая главных претендентов на кинопремию «Оскар».
- «Барби»;
- «Создатель»;
- «Феррари»;
- «Убийца»;
- «Убийцы цветочной луны»;
- «Маэстро»;
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»;
- «Наполеон»;
- «Оппенгеймер»;
- «Зона интересов».
Лучшие визуальные эффекты
Здесь тоже собрались крупные релизы 2023 года.
- «Создатель»;
- «Годзилла: Минус один»;
- «Стражи Галактики. Часть 3»;
- «Индиана Джонс и Колесо судьбы»;
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»;
- «Наполеон»;
- «Бедные-несчастные»;
- «Мятежная Луна: Дитя огня»;
- «Общество снега»;
- «Человек-паук: Паутина вселенных».