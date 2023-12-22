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Оскар 2024: дата, шорт-лист американской киноакадемии, номинации
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Сегодня, 20:00

6 мин.

«Оскар-2024»: Американская киноакадемия объявила шорт-листы в 10 категориях

Американская киноакадемия объявила шорт-листы кандидатов на «Оскар» в 2024 году
Алиса Бондаренко
Киноман и игроман
Кадр из «Цвет пурпурный».
Фото Кадр из «Цвет пурпурный»
Кадр из «Американской симфонии».
Фото Кадр из «Американской симфонии»
Кадр из «Все страхи Бо».
Фото Кадр из «Все страхи Бо»
Кадр из «Зона интересов».
Фото Кадр из «Зона интересов»
Кадр из «Миссия невыполнима».
Фото Кадр из «Миссия невыполнима»
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Американская киноакадемия опубликовала шорт-листы предстоящей кинопремии в 10 категориях, среди которых «Международный художественный фильм», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший художественный короткометражный фильм».

Каждый шорт-лист определялся членами соответствующего подразделения Академии. Кроме категорий «Международный художественный фильм» и «Лучший художественный короткометражный фильм»: для их отбора приглашались участники всех филиалов, которые соответствуют требованиям голосования.

Нашумевший фильм «Барби» представлен в трех категориях: за лучшую музыку, визуал и трижды — за песни. А вот макияж и прически, что удивительно, не отметили. В трех категориях также представлен «Оппенгеймер»: за грим, музыку и звук, но не за визуальные эффекты, как ожидалось.

Многообещающие «Бедные-несчастные», а также «Наполеон» и «Человек-паук: Паутина вселенных» также представлены в трех категориях, а четырех категорий удостоились фильмы «Убийцы цветочной луны» и «Общество снега».

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Позднее среди представленных кандидатов члены Киноакадемии выберут, кто удостоится номинации на «Оскар». Голосование за номинантов пройдет с 11 по 16 января, а сами номинации объявят 23 января. 96-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 10 марта 2024 года.

Лучший документальный полнометражный фильм

Всего было представлено 167 фильмов, только 15 из которых прошли в шорт-лист.

  • «Американская симфония»;
  • «Аполлония, Аполлония»;
  • «За утопией»;
  • «Боби Вайн: Народный президент»;
  • «Отчаянные души, Темный город и легенда о полуночном ковбое»;
  • «Вечная память»;
  • «Дочери Ольфы»;
  • «Отправляясь на Марс»;
  • «В зеркале заднего вида»;
  • «С самого начала: История расизма в Америке»;
  • «Неизменный: Майкл Дж. Фокс»;
  • «Тихий голос»;
  • «32 звука»;
  • «Убить тигра»;
  • «20 дней в Мариуполе».
Кадр из «Американской симфонии»
Фото Кадр из «Американской симфонии»

Лучший документальный короткометражный фильм

Всего было представлено 114 фильмов, из которых отобрали 15. Названия пока не переведены на русский.

  • The ABCs of Book Banning;
  • The Barber of Little Rock;
  • Bear;
  • Between Earth & Sky;
  • Black Girls Play: The Story of Hand Games;
  • Camp Courage;
  • Deciding Vote;
  • How We Get Free;
  • If Dreams Were Lightning: Rural Healthcare Crisis;
  • Island in Between;
  • The Last Repair Shop;
  • Last Song from Kabul;
  • Nai Nai & Wai Po;
  • Oasis;
  • Wings of Dust.

Международный художественный фильм

Раньше эта категория называлась «Лучший фильм на иностранном языке».

Всего в категории были представлены фильмы из 88 стран и регионов, в шорт-лист отобрано 15, а за главную награду поборются всего 5 номинантов.

  • Армения: «Американец»;
  • Бутан: «Монах и ружье»;
  • Дания: «Меч короля»;
  • Финляндия: «Опавшие листья»;
  • Франция: «Рецепт любви»;
  • Германия: «Учительская»;
  • Исландия: «Земля бога»;
  • Италия: «Я — капитан»;
  • Япония: «Идеальные дни»;
  • Мексика: «Тотем»;
  • Марокко: «Мать всей лжи»;
  • Испания: «Общество снега»;
  • Тунис: «Дочери Ольфы»;
  • Украина: «20 дней в Мариуполе»;
  • Великобритания: «Зона интересов».
Кадр из «Зона интересов»
Фото Кадр из «Зона интересов»

Лучший грим и прически

Всего отобрали 10 фильмов, а на главную кинопремию «Оскар» будет претендовать только пять.

  • «Все страхи Бо»;
  • «Феррари»;
  • «Голда. Судный день»;
  • «Убийцы цветочной луны»;
  • «Последнее путешествие «Деметра»;
  • «Маэстро»;
  • «Наполеон»;
  • «Оппенгеймер»;
  • «Бедные-несчастные»;
  • «Общество снега».

Лучшая музыка

Из 148 претендентов отобрали 15 фильмов, в том числе те, где композитором выступал Джон Уильямс, Томас Ньюман и Майкл Джаккино.

  • «Американское чтиво»;
  • «Американская симфония»;
  • «Барби»;
  • «Мальчик и птица»;
  • «Цвет пурпурный»;
  • «Элементарно»;
  • «Оставленные»;
  • «Индиана Джонс и Колесо судьбы»;
  • «Убийцы цветочной луны»;
  • «Оппенгеймер»;
  • «Бедные-несчастные»;
  • «Солтберн»;
  • «Общество снега»;
  • «Человек-паук: Паутина вселенных»;
  • «Зона интересов».
Кадр из «Миссия невыполнима»
Фото Кадр из «Миссия невыполнима»

Лучшая песня

Всего было предложено 94 песни, 15 из которых, в том числе исполненная Райаном Гослингом I'm Just Ken, поборются за выход в номинации.

  • It Never Went Away из «Американская симфония»;
  • Dear Alien (Who Art In Heaven) из «Город астероидов»;
  • Dance The Night из «Барби»;
  • I'm Just Ken из «Барби»;
  • What Was I Made For? из «Барби»;
  • Keep It Movin из «Цвет пурпурный»;
  • (Superpower) I из «Цвет пурпурный»;
  • The Fire Inside из «Обжигающе горячий»;
  • High Life из «Флора и сын»;
  • Meet In The Middle из «Флора и сын»;
  • Can't Catch Me Now из «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»;
  • Wahzhazhe (A Song For My People) из «Убийцы цветочной луны»;
  • Quiet Eyes из «Прошлые жизни»;
  • Road To Freedom из «Растин»;
  • Am I Dreaming из «Человек-паук: Паутина вселенных».

Лучший анимационный короткометражный фильм

Из 93 фильмов выбрали 15, в том числе короткометражку, созданную в студии Питера Джексона режиссером из Pixar по мотивам песни Джона Леннона War Is Over! Названия не переведены на русский.

  • Boom;
  • Eeva;
  • Humo (Smoke);
  • I'm Hip;
  • A Kind of Testament;
  • Koerkorter (Dog Apartment);
  • Letter to a Pig;
  • Ninety-Five Senses;
  • Once upon a Studio;
  • Our Uniform;
  • Pachyderme;
  • Pete;
  • 27;
  • War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko;
  • Wild Summon.
Кадр из «Все страхи Бо»
Фото Кадр из «Все страхи Бо»

Лучший художественный короткометражный фильм

В категорию попали 187 фильмов, включая короткометражки Уэса Андерсона и Педро Альмодовара.

  • «С того дня»;
  • «Сувенирный магазин Анны Франк»;
  • «Косточка авокадо»;
  • «Добро пожаловать в Лос-Анджелес»;
  • «Мертвый кот»;
  • «Опасный друг»;
  • «Непобедимый»;
  • «Невидимая граница»;
  • «Рыцарь удачи»;
  • «Человек одной ноты»;
  • «Красное, белое и синее»;
  • «Пастырь»;
  • «Странный образ жизни»;
  • «Чудесная история Генри Шугара»;
  • «Желтый».

Лучший звук

В этой категории собрались крупные релизы 2023 года, включая главных претендентов на кинопремию «Оскар».

  • «Барби»;
  • «Создатель»;
  • «Феррари»;
  • «Убийца»;
  • «Убийцы цветочной луны»;
  • «Маэстро»;
  • «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»;
  • «Наполеон»;
  • «Оппенгеймер»;
  • «Зона интересов».

Лучшие визуальные эффекты

Здесь тоже собрались крупные релизы 2023 года.

  • «Создатель»;
  • «Годзилла: Минус один»;
  • «Стражи Галактики. Часть 3»;
  • «Индиана Джонс и Колесо судьбы»;
  • «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»;
  • «Наполеон»;
  • «Бедные-несчастные»;
  • «Мятежная Луна: Дитя огня»;
  • «Общество снега»;
  • «Человек-паук: Паутина вселенных».
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