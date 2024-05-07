10 лучших российских сериалов про маньяков и серийных убийц

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Фанатам трукрайма всегда было интересно узнать, как мыслит преступник. И если документальные проекты предлагают аудитории своего рода реконструкцию трагичных событий, то художественные представляют оригинальную точку зрения на психологию убийцы. Собрали для вас 10 лучших российских сериалов про маньяков.

Метод

Год выхода: 2015.

Жанр: триллер, криминал, драма.

Режиссер: Юрий Быков.

В главных ролях: Константин Хабенский, Паулина Андреева, Алексей Серебряков, Александр Цекало, Виталий Кищенко.

Рейтинг на Кинопоиске: 8.2.

Фото Кадр из сериала «Метод 2»

Многосерийный психологический триллер Юрия Быкова рассказывает о следователе Родионе Меглине (Константин Хабенский) и выпускнице юрфака Есении Стекловой (Паулина Андреева), которые начинают вместе расследовать самые сложные и запутанные дела.

Первый сезон проекта имел оглушительный успех, а вот второй, увы, был не настолько удачен. Казалось, продолжения у «Метода» уже быть не может. Но в этом году Юрий Быков анонсировал третий сезон, который выйдет в 2025 году.

Тень Чикатило

Год выхода: 2024.

Жанр: триллер, детектив, драма.

Режиссер: Сарик Андреасян, Давид Дадунашвили.

В главных ролях: Федор Лавров, Николай Козак, Юлия Афанасьева, Дмитрий Власкин, Евгений Шириков.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.1.

Фото Кадр из сериала «Тень Чикатило»

Это спин-офф сериала «Чикатило» 2021 года с Дмитрием Нагиевым в главной роли. В этом проекте следователи отправляется в Иркутскую область по следам «ангарского маньяка» Дмитрия Попцова. Этот преступник стремился превзойти своего кровавого кумира — Чикатило.

С точки зрения Попцова, общество нуждалось в чистке от «человеческого мусора». Жертвами ангарского маньяка стали 85 женщин и милиционер.

Внутри убийцы

Год выхода: 2024.

Жанр: Владимир Мирзоев.

Режиссер: детектив, триллер.

В главных ролях: Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Сергей Шакуров, Дарья Коныжева.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.4.

Фото Кадр из сериала «Внутри убийцы»

Сериал, основанный на мировом бестселлере Майка Омера. Проект рассказывает о расследовании дела маньяка, который бальзамирует тела своих жертв, превращая их в статуи.

Психолог-профайлер Зоя Волгина (Анастасия Евграфова) и сотрудник Следственного комитета Тимофей Волох (Тихон Жизневский) стремятся вычислить убийцу, пытаясь мыслить, как преступник.

Медиатор

Год выхода: 2021.

Жанр: драма, триллер.

Режиссер: Артем Аксененко.

В главных ролях: Андрей Бурковский, Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова.

Рейтинг на Кинопоиске: 8.1.

Фото Кадр из сериала «Медиатор»

Многосерийный проект сосредоточен на профессиональном переговорщике Андрее Павлове (Андрей Бурковский), который видит людей насквозь и не доверяет никому, включая самого себя.

В третьем, и финальном, сезоне главный герой противостоит буллингу (травле. — Прим. ред.) и расследует серию загадочных убийств.

Хрустальный

Год выхода: 2021.

Жанр: детектив, триллер, драма, криминал.

Режиссер: Душан Глигоров.

В главных ролях: Антон Васильев, Николай Шрайбер, Екатерина Олькина, Дарья Екамасова, Карина Разумовская.

Рейтинг на Кинопоиске: 8.1.

Фото Кадр из сериала «Хрустальный»

Московский охотник за маньяками Сергей Смирнов (Антон Васильев) начинает расследовать серию похищений и убийств мальчиков. Преступления начали происходить в его родном городе Хрустальном, откуда Сергей уехал много лет назад, стремясь убежать от прошлого.

Чтобы поймать преступника, главному герою предстоит заново пережить болезненные воспоминания своего детства.

Хороший человек

Год выхода: 2020.

Жанр: драма, триллер, детектив.

Режиссер: Константин Богомолов.

В главных ролях: Никита Ефремов, Юлия Снигирь, Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.1.

Фото Кадр из сериала «Хороший человек»

Московский следователь Евгения Ключевская (Юлия Снигирь) приезжает в маленький городок Вознесенск, чтобы проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы. Найти преступника ей помогает капитан Иван Крутихин (Никита Ефремов).

Столичную проверку в Вознесенске местные воспринимают в штыки. Героине кажется, что только Иван старается идти ей навстречу. Однако со временем Евгения начинает понимать, что престуником может оказаться ее дружелюбный напарник.

Я знаю, кто тебя убил

Год выхода: 2024.

Жанр: детектив, триллер.

Режиссер: Софья Райзман.

В главных ролях: Александр Яценко, Юлия Снигирь, Евгения Симонова, Михаил Тройник, Ольга Озоллапиня.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.4.

Фото Кадр из сериала «Я знаю, кто тебя убил»

Экранизация романа Любови Бариновой «Ева» рассказывает о похищении трехлетней девочки из цирка. Преступление произошло прямо во время выступления артистов.

Родители не понимают, что делать. Преступник не требует у них выкупа. Его единственная цель — причинить родителям девочки как можно больше боли, чтобы отомстить за смерть любимого человека.

Фишер

Год выхода: 2023.

Жанр: детектив, драма, криминал, триллер.

Режиссер: Сергей Тарамаев, Любовь Львова.

В главных ролях: Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко, Сергей Гилев, Анна Снаткина.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.9.

Фото Кадр из сериала «Фишер»

Действие проекта разворачивается в 1986 году. Интеллигентный следователь Валерий Козырев (Александр Яценко), его дерзкий ростовский напарник Евгений Боков (Иван Янковский) и находящаяся на старте своего карьерного пути следователь Наталья Добровольская (Александра Бортич) начинают поиски убийцы подростков.

Расследуя дело, главные герои еще не знают, как оно повлияет на судьбу каждого из них.

Водоворот

Год выхода: 2020.

Жанр: триллер, драма, детектив, криминал.

Режиссер: Андрей Загидуллин.

В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Владислав Абашин, Аристарх Венес, Юлия Мельникова, Алена Михайлова.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.3.

Фото Кадр из сериала «Водоворот»

По сюжету сериала полицейские сталкиваются с серией убийств подростков. Обстоятельства дела говорят о том, что маньяк может быть приверженцем загадочного языческого культа.

Позже в ходе расследования выясняется, что преступник охотится на детей из неблагополучной среды — зависимых, бездомных или из деструктивных семей. Следователям предстоит отыскать маньяка и столкнуться лицом к лицу с собственными страхами.

Мерзлая земля

Год выхода: 2023.

Жанр: драма, триллер.

Режиссер: Оксана Карас.

В главных ролях: Светлана Ходченкова, Полина Гухман, Антон Филипенко, Юрий Чурсин, Максим Стоянов.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.0.

Фото Кадр из сериала «Мерзлая земля»

Главная героиня Лариса Айдарова (Светлана Ходченкова) из небольшого приморского города Озерска работает таксисткой и готовит торты на заказ. Однажды она знакомится с Максимом (Антон Филипенко), тоже таксистом. С ним Лариса надеется выстроить крепкие отношения.

Перспектива семейной идиллии рушится, когда Максима задерживают по подозрению в убийстве. Лариса не верит, что ее возлюбленный виновен, и начинает собственное расследование.