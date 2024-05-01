10 лучших триллеров последних лет, которые стоит посмотреть

Будь то хичкоковский «Психо», «Молчание ягнят» с леденящей душу игрой Энтони Хопкинса или даже «Черный лебедь» о поглощающем перфекционизме — каждый может назвать хотя бы пару-тройку культовых триллеров прошлого, а что насчет современных? Рассказываем о 10 лучших фильмах этого жанра последних лет.

Девушка, подающая надежды ( Promising Young Woman )

Год выхода: 2020.

Страна: Великобритания, США.

Жанр: триллер, драма, криминал.

Режиссер: Эмиральд Феннел.

В главных ролях: Кэри Маллиган, Бо Бернэм, Элисон Бри, Клэнси Браун, Дженнифер Кулидж.

Рейтинг на Кинопоиске: 6.8.

Рейтинг на IMDb: 7.5.

Фото Кадр из фильма «Девушка, подающая надежды»

Фильм «Девушка, подающая надежды» стал полнометражным дебютом режиссера Эмиральд Феннел, а продюсером картины выступила Марго Робби.

Сюжет сосредоточен на Кассандре — некогда перспективной девушке, резко изменившей свой путь. Она отказалась от амбиций, живет с родителями и работает в кофейне. На первый взгляд, дни Кассандры кажутся неприметными, но у главной героини есть небольшой секрет: по вечерам она начинает вести охоту на недобросовестных мужчин, склонных пользоваться уязвимым положением женщин.

В 2021 году «Девушка, подающая надежды» получила премию «Оскар» за лучший сценарий, автором которого тоже была Эмиральд Феннел.

Солнцестояние ( Midsommar )

Год выхода: 2019.

Страна: США, Швеция.

Жанр: ужасы, драма, триллер.

Режиссер: Ари Астер.

В главных ролях: Флоренс Пью, Джек Рейнор, Вильхельм Бломгрен, Уильям Джексон Харпер, Уилл Поултер.

Рейтинг на Кинопоиске: 6.4.

Рейтинг на IMDb: 7.1.

Фото Кадр из фильма «Солнцестояние»

Фильм Ари Астера рассказывает о студентке колледжа Дэни Ардор, страдающей от сильной психологической травмы: ее сестра убила родителей и совершила самоубийство. Потеряв семью и какую-либо внутреннюю опору, Дэни попадает в секту, где находит утешение.

Исполнительница главной роли Флоренс Пью рассказывала, что до «Солнцестояния» ни разу не была настолько поглощена своим персонажем.

«Мне еще не приходилось играть кого-то, кто бы испытывал такую сильную боль. Я загоняла себя в ужасные ситуации, чего, возможно, не следует делать актерам, представляла худшее. С каждым днем материал становился все более странным и сложным», — вспоминала актриса.

Пью добавила, что после окончания съемок ощущала огромное чувство вины за создание настолько сломленной героини, которую ей словно пришлось бросить, переключившись на другой проект.

Клон ( Dual )

Год выхода: 2021.

Страна: США, Финляндия.

Жанр: фантастика, драма, триллер.

Режиссер: Райли Стернс.

В главных ролях: Карен Гиллан, Аарон Пол, Бела Коале, Тео Джеймс, Элина Джексон.

Рейтинг на Кинопоиске: 5.7.

Рейтинг на IMDb: 5.8.

Фото Кадр из фильма «Клон»

Поначалу фильм напоминает малобюджетные «Голодные игры», затем — все истории о злобных клонах, которые только можно себе представить. В таком случае что он делает в этой подборке, спросите вы? Что ж, «Клон» — картина, которой стоит быть благодарным хотя бы за намерение быть нетривиальной.

Действие лампового фильма, вышедшего в разгар пандемии коронавируса, разворачивается в будущем, где распространено клонирование. Люди прибегают к нему, чтобы их близкие не сталкивались с горечью от потери. По сюжету, узнав о неизлечимой болезни, главная героиня Сара принимает решение создать собственную копию.

Шаг за шагом клон начинает поглощать ее жизнь. Позже выясняется, что девушка полностью здорова, но две версии Сары существовать не могут, поэтому клону и человеку придется принять участие в беспощадной игре на выживание.

Свежатинка (Fresh)

Год выхода: 2022.

Страна: США.

Жанр: триллер, комедия, ужасы.

Режиссер: Мими Кейв.

В главных ролях: Дэйзи Эдгар-Джонс, Себастиан Стэн, Джоджо Т. Гиббс, Андреа Банг и Дайо Окенийи.

Рейтинг на Кинопоиске: 6.4.

Рейтинг на IMDb: 6.7.

Фото Кадр из фильма «Свежатинка»

Этот фильм буквально смеется в лицо всем тем, кто боится нарваться в приложении для знакомств на какого-то маньяка, напоминая, что его вполне можно встретить и за пределами интернет-пространства.

По сюжету, пережив череду неудачных свиданий, главная героиня Ноа встречает привлекательного парня Стива в обычном продуктовом магазине. У персонажей завязывается роман. В какой-то момент Ноа соглашается на предложение Стива провести вместе выходные за городом, после чего узнает о своем идеальном мужчине много нового.