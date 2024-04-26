«Я знаю, кто тебя убил»: что известно о многосерийном триллере с Александром Яценко и Юлией Снигирь

1 мая на платформе Wink пройдет премьера первых четырех эпизодов сериала «Я знаю, кто тебя убил». Рассказываем обо всем, что известно о многосерийном триллере с Александром Яценко и Юлией Снигирь.

Сюжет сериала

Действие сериала «Я знаю, кто тебя убил» (более раннее название сериала было «Дело Германа») развивается в трех временных периодах: в 1970-х, начале нулевых и в 2016 году.

По сюжету трехлетнюю девочку похищают из цирка прямо во время представления. Вопреки ожиданиям, преступник не требует у родителей выкуп. Он намерен отомстить за смерть любимого человека, причинив родителям этого ребенка столько боли, сколько только сможет.

Родителям трехлетней девочки, в свою очередь, предстоит столкнуться с демонами прошлого, чтобы понять мотив преступника.

Фото Кадр из сериала «Я знаю, кто тебя убил»

Создатели

«Я знаю, кто тебя убил» — это экранизация романа Любови Бариновой «Ева» 2019 года. Режиссером сериала стала Софья Райзман. Для нее «Я знаю, кто тебя убил» — полнометражный дебют.

Сценаристом сериала стал Денис Уточкин, работавший над такими проектами, как «Престиж» и «Сказки Пушкина. Для взрослых».

««Ева» захватила буквально с первой страницы, а такое редко случается. Первые впечатления не обманули, роман не оставил равнодушным. Самым сложным было найти исполнителя главной роли. Большая удача, что Александр Яценко согласился сыграть Германа — этого сложного и противоречивого героя. В целом командная работа всех актеров проекта сделала историю по-настоящему захватывающей и драматичной», — рассказал Уточкин.

Фото Кадр из сериала «Я знаю, кто тебя убил»

Продюсерами многосерийного триллера «Я знаю, кто тебя убил» выступили Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков, Андрей Терешок, Андрей Бегунов, Екатерина Уруру, Александр Косарим, Антон Володькин, Жора Крыжовников, Денис Уточкин, Артур Панченко и Сергей Оганесян.

Художником-постановщиком сериала «Я знаю, кто тебя убил» стала Ольга Соколова.

«Для сцены свидания главного героя с девушкой мы создали интерьер вьетнамского кафе конца девяностых и начала нулевых по референсу знаменитого «Сайгона» на Савеловском рынке. Также мы долго подбирали квартиру для сцен 2003 года: нам нужен был последний этаж, чтобы окна выходили на соседний дом, откуда главный герой наблюдает за семьей похищенного им ребенка. Конечно же, в ней интерьер с характерной для того времени бежевой краской на стенах и соответствующей мебелью — ее мы уже дособирали нашей командой», — рассказала о специфике своей работы Ольга.

Фото Кадр из сериала «Я знаю, кто тебя убил»

Актерский состав

В сериале «Я знаю, кто тебя убил» снялись Александр Яценко (Герман), Юлия Снигирь (Ева), Евгения Симонова, Михаил Тройник (Олег), Ольга Озоллапиня (Ольга), Александр Ильин мл. (Миша), Мария Смольникова (Лида), Елизавета Запорожец (Арина), Мария Карпова (Аня) и Агния Кузнецова (Рита).

На премьере проекта, говоря о своей прическе в сериале, Юлия Снигирь пошутила: «Название «Я знаю, кто тебя убил» — это про мои волосы».

Многосерийный триллер актриса считает драматичным, интересным и поучительным.

«В жизни я человек осторожный, зря рисковать не буду, но в профессии люблю принимать вызовы. Съемки помогают мне проработать свои фобии, сделать то, на что я не решилась бы в реальной жизни. У меня есть страх воды, особенно непрозрачных водоемов, и в «Я знаю, кто тебя убил» мне нужно было как раз в такой воде тонуть. Надо сказать, что я тону в кино в третий раз, но здесь сложность была в том, что героиня уже находится без сознания, а значит, не реагирует на воду. Было непросто», — вспоминала Юлия Снигирь.

Трейлер

Где смотреть триллер «Я знаю, кто тебя убил»

Премьера первых четырех серий проекта «Я знаю, кто тебя убил» пройдет 1 мая. Остальные эпизоды выйдут 8 мая. Многосерийный триллер будет доступен для просмотра на платформе Wink.