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Метод 3: дата выхода, создатели, съемки
Фильмы и сериалы

17 февраля, 14:00

1 мин.

Юрий Быков снимет 3 сезон сериала «Метод»

Стало известно, что у сериала «Метод» будет продолжение
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Метод».
Фото Кадр из сериала «Метод»
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Юрий Быков снимет третий сезон сериала «Метод». Ранее режиссер также работал над первым сезоном проекта, который вышел в 2015 году. Тогда сериал получил высокие оценки зрителей и критиков.

Быков рассказал, что новый сезон будет отличаться от предыдущих: «Наша текущая концепция крайне отличается от того, что было в первом и втором сезонах, она предлагает совершенно новый взгляд, наполняет историю новыми персонажами и позволяет посмотреть на нее почти документально. Сейчас у нас есть возможность сделать из «Метода» очень яркую, насыщенную событиями реалистичную драму о нашем времени».

В 2020 году вышел сериал «Метод 2», режиссером которого выступил Александр Войтинский. Релиз не вполне смог повторить успех первого сезона.

Шоураннером третьего сезона «Метода» будет Максим Полинский — креативный продюсер «Мажора» и «Лады Голд». Полинский также работал над первым сезоном «Метода».

Съемки «Метода 3» начнутся летом этого года, а премьера продолжения проекта запланирована на 2025 год.

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