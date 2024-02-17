Юрий Быков снимет 3 сезон сериала «Метод»

Стало известно, что у сериала «Метод» будет продолжение

Юрий Быков снимет третий сезон сериала «Метод». Ранее режиссер также работал над первым сезоном проекта, который вышел в 2015 году. Тогда сериал получил высокие оценки зрителей и критиков.

Быков рассказал, что новый сезон будет отличаться от предыдущих: «Наша текущая концепция крайне отличается от того, что было в первом и втором сезонах, она предлагает совершенно новый взгляд, наполняет историю новыми персонажами и позволяет посмотреть на нее почти документально. Сейчас у нас есть возможность сделать из «Метода» очень яркую, насыщенную событиями реалистичную драму о нашем времени».

В 2020 году вышел сериал «Метод 2», режиссером которого выступил Александр Войтинский. Релиз не вполне смог повторить успех первого сезона.

Шоураннером третьего сезона «Метода» будет Максим Полинский — креативный продюсер «Мажора» и «Лады Голд». Полинский также работал над первым сезоном «Метода».

Съемки «Метода 3» начнутся летом этого года, а премьера продолжения проекта запланирована на 2025 год.