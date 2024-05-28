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Джокер безумие на двоих: Леди Гага о роли Харли Квинн — дата выхода фильма
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:30

0 мин.

Леди Гага рассказала о работе над фильмом «Джокер: Безумие на двоих»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
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В интервью Access Hollywood исполнительница роли Харли Квин в грядущем сиквеле «Джокера» Леди Гага рассказала о своей героине.

«Моя версия Харли очень аутентична этому фильму и персонажам. Раньше я не делала ничего подобного, так что будет очень весело и совершенно по-новому», — отметила певица и актриса.

Премьера картины «Джокер: Безумие на двоих» запланирована на 4 октября.

Джокер: Безумие на&nbsp;двоих, Хоакин Феникс, Леди Гага. Вышел трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой

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