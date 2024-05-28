Леди Гага рассказала о работе над фильмом «Джокер: Безумие на двоих»

В интервью Access Hollywood исполнительница роли Харли Квин в грядущем сиквеле «Джокера» Леди Гага рассказала о своей героине.

«Моя версия Харли очень аутентична этому фильму и персонажам. Раньше я не делала ничего подобного, так что будет очень весело и совершенно по-новому», — отметила певица и актриса.

Премьера картины «Джокер: Безумие на двоих» запланирована на 4 октября.