Обзор старта сериала «Тень Чикатило»: маньяк новый, герои старые
В онлайн-кинотеатре Okko четвертого апреля начался показ криминального детектива братьев Андреасян «Тень Чикатило» про печально известного «ангарского маньяка» — милиционера-убийцу Михаила Попкова, которого не могли поймать тридцать лет. Это спин-офф нашумевшего проекта «Чикатило», который те же создатели сняли в 2021 году. Рассказываем, как стартовал новый тру-крайм-проект и можно ли назвать его достойным продолжением.
Основа сериала «Тень Чикатило»
«Тень Чикатило» — это спин-офф популярнейшего криминального детектива братьев Андреасян «Чикатило» о серийном убийце Андрее Чикатило (его сыграл Дмитрий Нагиев), который вышел в 2021 году и просуществовал два сезона. Многосерийное творение получило шквал профессиональной критики, но широкому зрителю пришлось по нраву: сейчас это один из самых популярных оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Okko с десятками миллионов просмотров.
Новый проект не является прямым продолжением предыдущего шоу. Он представляет собой некое сюжетное ответвление, события которого происходят в той же вселенной и с теми же персонажами. Но ловят они теперь подражателя Чикатило, которого с подачи журналистов прозвали «ангарским маньяком». Формально сериал можно рассматривать и как самодостаточный проект, и как третий сезон — принципиальной разницы нет.
Для тех, кто не смотрел оригинальный сериал, кратко рассказываем: поимкой, пожалуй, главного в российской истории маньяка в сериале «Чикатило» занимались полковник Ковалев (Николай Козак) и майор Липягин (Олег Каменщиков) — это вымышленные герои с реальными прототипами. Их расследованию были посвящены целых 16 серий.
В «Тени Чикатило» братья Андреасян решили не отказываться от знакомых героев и отправили их в другой город ловить нового душегуба, который терроризирует крошечный городок Ангарск. В реальности же поимкой Михаила Попкова занимались совершенно другие люди, никак не связанные с расследованием зверств Андрея Чикатило. И вот это авторское допущение вызывает главные вопросы ко всему шоу, но об этом позже.
Сюжет сериала «Тень Чикатило»
Итак, на дворе 1994 год, Иркутская область. Небольшой город Ангарск сотрясает череда жестоких убийств женщин. Почерк у всех преступлений схожий. Жители шепчутся, что в городе завелся маньяк, который подражает Чикатило. Поймать его никто не может, потому что жертвами становятся в основном «женщины с пониженной социальной ответственностью» — из-за этого сотрудникам органов сложно проследить, с кем и где была убитая незадолго до своей смерти.
На самом же деле о самом маньяке, его преступлениях и настроениях горожан в первых сериях ничего толком не говорится. Авторы, по всей видимости, подразумевают, что зрители и так «в теме». Вместо всего этого показывают бесчисленные кабинеты правоохранительных органов, в которых совещаются, пьют и ругаются уже знакомые фанатам оригинального сериала персонажи. Так зрители узнают, что полковник Ковалев служит заместителем министра в Главном управлении в Москве, а майор Липягин «в ссылке» в Ангарске работает начальником местного розыска.
Кто и как из оперативников оказался на своем нынешнем месте — их предыстории и посвящены драгоценные первые серии. История постоянно скачет во времени: причем начинается с формулировки «несколько месяцев ранее» в Москве, затем перескакивает в 1994 год в Ангарск, потом обратно... и так почти каждые пару минут. Сам маньяк (в исполнении Федора Лаврова) на экране возникает редко и обычно с фирменной жуткой улыбкой. Еще в сюжет вводится журналистка из Москвы, но ненадолго.
В самом начале авторы предусмотрительно дают дисклеймер, что сюжет основан на реальных событиях и из уважения к чувствам живущих и памяти погибших все имена изменены. Поэтому настоящий маньяк Михаил Попков в сериале стал Дмитрием Попцовым, и это самое вразумительное авторское допущение среди остальных вольностей.
Каким получился сериал «Тень Чикатило»
К сожалению, создателям «Тени Чикатило» не удалось избежать своих же ошибок из оригинального сериала. Сюжет хаотичен, и вместо цельной истории на экране предстает череда разрозненных и блеклых эпизодов. Сарик Андреасян — большой любитель флэшбеков и флэшфорвардов: приемов, при которых повествование скачет по времени. И этот сериал — не исключение в этом плане. Оттого сцены неравнозначны, лишены динамики, а сам сериал страшно неровный по темпу повествования.
Большая часть действия происходит в однотипных советских кабинетах, которые визуально практически ничем друг от друга не отличаются — это плохо работает на зрительское внимание. В целом эпоха передана хорошо, но такое ощущение создается за счет крайне скудного количества локаций и предметов быта на экране. Милиция, трасса, гараж, промзона — нестандартных находок нет, все слишком обычно.
Первая серия ничем не удивляет — она просто-напросто скучная. Так как маньяка показывают в самом начале, то об интриге речи не идет. Однако и с линией расследования авторы не торопятся — значительная часть хронометража посвящена каким-то бесполезным (с точки зрения общей истории) кабинетным перипетиям внутри милиции. Тем, кто не знаком с оригиналом, карьерные передряги главных героев быстро наскучат.
Решение создателей зачем-то поместить знакомых персонажей в новую историю выглядит странно. Зрителя получилось только запутать. Конечно, в подобных проектах внутренние проблемы детективов зачастую играют важную роль в сюжете, но в случае с «Тенью Чикатило» Ковалев и Липягин привносят в новую историю лишь неразбериху.
Среди остальных персонажей тоже кого-то выделить сложно. Во-первых, тут много мужчин в форме, которые, как и кабинеты, где они обитают, очень похожи друг на друга. Речь даже не столько о физическом сходстве, сколько о психологическом — как герои люди на экране прописаны поверхностно. Чтобы придать динамики происходящему, они регулярно друг на друга орут. По всей видимости, термин «драматургический конфликт» авторы восприняли в буквальном смысле как конфликт с криками и матом.
На фоне всех остальных действительно жутко выглядит маньяк в исполнении Федора Лаврова — актеру не привыкать играть сотрудников органов, но здесь он настоящий «оборотень в погонах». Его звериный оскал пугает. Очевидно, он вдохновлялся своим прототипом, которого называли Мишей-улыбкой из-за напускного добродушия. Главным мотивом маньяка авторы делают мизогинию, которой реальный Попков действительно начал страдать после измены жены. Однако этого создателям оказалось мало: Сарик Андреасян добавил в историю связь вымышленного маньяка и реального Чикатило (да, Нагиев снова на экране). Попцов — внимание! — в одной из сцен пробует на вкус кровь Чикатило...
В целом новое творение студии братьев Андреасян мало чем отличается от предыдущих проектов. Все та же невнятная и нагроможденная лишними деталями история, все те же малоубедительные попытки осмыслить эпоху, и не самая яркая игра актеров. Увы, но «Тень Чикатило» — блеклая тень эталонных представителей жанра. Пока что непонятно, чем авторы планируют цеплять и удерживать внимание зрителя на протяжении всего сезона.
Когда выйдут следующие серии «Тень Чикатило»
Каждый новый эпизод сериала «Тень Чикатило» выходит по четвергам на Okko. Третья серия появится на стриминге уже 18 апреля, релиз четвертой состоится 25 апреля, пятая серия будет доступна 2 мая, шестая появится на видеосервисе 9 мая, а седьмая и восьмая — 16 и 23 мая соответственно.