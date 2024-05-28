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В серой зоне (In The Grey) фильм 2025: что известно и дата выхода, Гай Ричи
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:00

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Новый фильм Гая Ричи «В серой зоне» выйдет в российский прокат в 2025 году

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»
Фото Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»
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Стало известно, что российская премьера новой картины Гая Ричи «В серой зоне» пройдет, как и во всем мире, 17 января 2025 года.

По сюжету фильма группе бойцов предстоит разобраться с крупными кражами и вернуть похищенные миллиарды долларов.

В боевике снялись Эйса Гонсалес, Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Розамунд Пайк, Фишер Стивенс, Эммет Джей Скэнлэн, Джейсон Вонг, Кристиан Очоа и Карлос Бардем.

Министерство неджентльменских дел: обзор и&nbsp;сюжет, стоит&nbsp;ли смотреть, Гай Ричи. Обзор фильма «Министерство неджентльменских дел»: абсурдная военная фантазия Гая Ричи

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