Обзор фильма «Министерство неджентльменских дел»: абсурдная военная фантазия Гая Ричи

В мае на «Кинопоиске» появится долгожданная картина Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел». Фильм должен был выйти в кинотеатрах еще 25 апреля, однако в последний момент ему отказали в прокатном удостоверении. Теперь российские зрители увидят работу, пожалуй, главного зарубежного «любимчика» сразу «в цифре». И это, возможно, даже к лучшему — британец вновь снял уморительный, но совершенно не нуждающийся в широком экране шпионский боевик.

Рассказываем, каким получился фильм «Министерство неджентльменских дел», основанный на реальных событиях, но не имеющий с реальностью практически никаких связей.

На чем основан фильм «Министерство неджентльменских дел»

В основу сценария легла работа Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Книга раскрывает детали секретных спецопераций британцев в Северной Атлантике в 1941-1942 годах.

В начале Второй мировой войны Лондон регулярно подвергался бомбардировкам со стороны Люфтваффе (воздушные войска Германии в 1935-1945 — прим. ред.). Тогдашний премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль решил нанести ответный удар. В обход всех джентльменских правил ведения боя он собрал секретную группу самых безбашенных (и неуправляемых) оперативников для диверсий в тылу врага. Нелегальная миссия министерства получила название «Почтмейстер» и была настолько засекреченной, что сам Черчилль ставил себя в крайне щекотливое положение. В случае раскрытия операции парламент мог с легкостью отстранить премьера от должности.

Фото Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»

Задачей британских диверсантов стал срыв отлаженной системы снабжения нацистами своих подводных лодок на контролируемом испанцами острове Фернандо-По. Несколько тайных британских агентов должны были уничтожить итальянское судно снабжения «Герцогиня» и два приписанных к нему буксиров.

Как следует из рассекреченных в 2016 году документов, такая операция действительно осуществлялась в начале войны, и она была не единственная. Одним из кураторов подобных миссий был автор будущей саги о Джеймсе Бонде Ян Флеминг. Своего Агента 007 он вероятно списывал с командира Гаса Марча-Филлипса, который как раз успешно и реализовал операцию «Почтмейстер».

Гай Ричи со своей любовью к шпионским боевикам просто не мог пройти мимо этой удивительной истории. Однако историческими фактами режиссер все же решил пренебречь в пользу фирменной экранной роскоши и британского юмора. Постановщик с такой задоринкой и вольностью снял ленту , что по сравнению с этой картиной «Бесславных ублюдков» можно считать документальным фильмом. Параллели с военным боевиком Квентина Тарантино во время просмотра приходят сами собой. Вот только у американца все персонажи и события вымышлены, а Ричи как будто бы одновременно и стебется, и серьезничает — «так все и было, да-да, уж поверьте».

Сюжет фильма «Министерство неджентльменских дел»

Командир Гас Марч-Филлипс (усато-бородатый Генри Кавилл) и офицер Андерс Лассен (Алан Ритчсон) изображают из себя двух простодушных шведских рыбаков, когда на борт их «посудины» поднимается отряд нацистов. Герои совсем не напуганы, а даже наоборот. Они подшучивают и смеются над злым немецким командиром, который приказывает своим подчиненным обыскать траулер (морское рыболовное судно — прим.ред.). После небольшой словесной перепалки парням наскучивает компания нацистов. И герои без проблем, но с особой жестокостью и свирепостью избавляются от «гостей». Один лихо заведует автоматом, другой умело справляется ножом.

Фото Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»

Чуть позже выясняется, что все эти шутки-прибаутки нужны были для оттягивания времени. В этот момент их напарник-пироман Фредди Альварес (Генри Голдинг) закладывал бомбу в днище нацистского эсминца (боевой корабль — прим.ред.). Словно озорные мальчишки, главные герои наблюдают за мощным взрывом военного корабля нацистов и, как ни в чем не бывало, уплывают по своим делам. А если быть точнее — вытаскивать своего друга-головореза Джеффри Эпплярда (Алекс Петтифер) из немецкого плена, разрабатывать план затопления испанского судна, искать сообщников, убивать нацистских солдат с помощью лука и стрел, потом снова разрабатывать план, искать сообщников... короче говоря, заниматься совсем ненеджентльменскими делами, грязной работой.

Несмотря на сеттинг Второй мировой войны, к которому Ричи еще ни разу не обращался в своем плодотворном творчестве, его «Министерство неджентльменских дел» — типичное кино про «людей-на-задании». Этот незамысловатый концепт британец успешно реализовывал не раз, но особенно ярко это получилось в фильме «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать».

От la femme fatale (роковой женщины — прим. ред.) Ричи в новой работе отказываться не стал — в «Министерстве неджентльменских дел» роль коварной шпионки достается Эйсе Гонсалес. С ней актриса справляется великолепно. Она воплощает образ роковой соблазнительницы Марджори Стюарт, которая очаровывает и отвлекает нацистского командующего — его играет Тиль Швайгер. Серьезно, здесь он такой хрестоматийный злодей-эсэсовец, что даже сержанту Хуго Штиглитцу (персонаж Швайгера в фильме «Бесславные ублюдки» — прим.ред.) было бы скучно тратить на него свое время.

Фото Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»

Линия взаимоотношений Стюарт и Швайгер одно из главных преимуществ фильма. В ней есть та напряженность шпионского боевика, которая не дает зрителю уснуть на бестолковой болтовне между экшном. Стюарт вместе с компаньоном (его играет Бабс Олусанмокун) заранее прибывают на поезде в Фернандо-По. По пути мы знакомимся с шпионскими ноу-хао тех лет, и за этим занятно наблюдать. Фактически Стюарт и ее компаньон живут в отдельном фильме «на-берегу», который ослепляет своим прибрежным великолепием (не забываем, кино снял Ричи, куда без роскоши и вечеринок?) и не дает забыть, что фильм-то основан на реальных событиях.

Опять-таки с оговоркой: если не брать в расчет, что местные нацистские солдаты пьют-танцуют с местными негритянками и даже ведут дела с гвинейским бизнесменом Ричардом Хероном.

Но даже в эти условности можно поверить, учитывая какие фантастические непотребства творит пятерка головорезов во главе с Гасом Марч-Филлипсом. Отряд дрейфует на лодке где-то в собственном сюжете, который в своей авантюрности сильно уступает береговым интригам. Британские hooligan's с армейской выправкой, умопомрачительными усами и стильной прической настолько кровожадны и бессмертны, что за их судьбу переживать не стоит. Герои пачками кладут пустоголовых нацистских солдат при помощи лука и стрел, вырезают им сердца, (чтобы проверить, «люди ли они»... звучит мерзко, но в зале почему-то звучит смех) и способны втроем с ножом в руках приговорить целый немецкий отряд с несколькими пулеметами.

Фото Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»

Да, они профессионалы с сомнительной репутацией, которые отказываются выполнять приказы руководства (для этого их и нанимали). И почему-то весь фильм переживаешь только за укладку усов Генри Кавилла, на которую, по словам художников, тратилась уйма времени.

Стоит ли смотреть фильм «Министерство неджентльменских дел»

Как уже было сказано, «Министерство неджентльменских дел» — совсем необязательное для просмотра на большом экране кино. Ричи держит марку, стиля у него не отнять, но эта нещадная продуктивность все больше превращает его в режиссера фильмов категории B. С одной оговоркой, что работы у него отнюдь не малобюджетные. Но и не с астрономическими бюджетами. Британец как-то барахтается между, играет в жанры и не стесняется уходить в эксплуатейшн (жанровые фильмы, эксплуатирующие какую-либо популярную тему в целях быстрого заработка — прим.ред.). А «Министерство неджентльменских дел» чистокровный наци-эксплуатейшн.

Веселая фантазия Гая Ричи по событиям из истории Второй мировой войны никак не связана с реальностью. Если бы в жизни все происходило так, как в этом фильме, то союзники бы добрались до Берлина еще до того, как на экраны вышла «Касабланка» (это случилось в январе 1943 г.). Немецкие солдаты у Ричи существуют только для того, чтобы их либо застрелили, либо зарезали. Немецкие офицеры отличаются от них тем, что перед смертью обычно произносят пафосную речь, но затем тоже искрометно умирают.

Фото Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»

Ближе к концу Ричи сводит две сюжетные линии (на берегу и на воде) в одну. Зрители начинают следить за фильмом-ограблением, предвкушая долгожданную батальную перестрелку. Но она оказывается скучноватой — видимо, даже у самого британца к третьему акту потух фитилек этого безудержного фарса. По факту ставки героев как никогда высоки, но на деле нет никаких сомнений, что отряд метросексуальных бунтарей феерически облапошит нациских дурачков. Так что зритель просто любуется фирменным очарованием Ричи и его залихватскими неджентльменами. Но этого оказывается мало, чтобы действительно полюбить этот фильм.

Во время титров режиссер пытается снизить градус форменного абсурда и показывает зрителям прототипов персонажей. Дурашливый тон сменяется серьезным патриотическим пафосом и гордостью за британских храбрецов, которые, кстати, в жизни не были такими накаченными красавчиками со стрижками андеркат. В этот момент возникает диссонанс — оказывается, таким легкомысленным образом Ричи отдавал дань уважения героям Второй мировой войны. Что ж, допустим... остается только радоваться, что в этот раз гардероб неджентльменов (особенно Гаса) точно не уйдет в народ, как это было после «Джентльменов».