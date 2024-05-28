Хоррор «Полночь с дьяволом» выйдет в российский прокат 6 июня

6 июня в российский прокат выйдет хоррор «Полночь с дьяволом». Режиссерами и сценаристами проекта выступили Камерон и Колин Кернс.

По сюжету ведущий популярного вечернего телешоу готовит на Хэллоуин нечто особенное — паранормальный сеанс в прямом эфире с героиней книги «Разговоры с дьяволом». В погоне за высокими рейтингами шоумен готов на все, и его не беспокоит, чем может закончиться сеанс для всех присутствующих в зале.

В фильме снялись Давид Дастмалчян, Лора Гордон, Иэн Блисс, Файссал Баззи, Ингрид Торелли, Рис Отери, Джош Квон Тарт, Джорджина Хэйг, Стив Музакис и Паула Арунделл.

«Полночь с дьяволом» выйдет в российских кинотеатрах 6 июня.