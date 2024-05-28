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Волки фильм 2024: дата выхода и тизер, Брэд Питт и Джордж Клуни
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Сегодня, 20:05

0 мин.

Вышел тизер триллера «Волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Волки»
Фото Кадр из фильма «Волки»
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Sony Pictures Espana опубликовал тизер триллера «Волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни. Режиссером и сценаристом проекта выступил Джон Уоттс («Человек-паук: Нет пути домой»).

Сюжет фильма сосредоточен на чистильщиках, которым приходится объединиться ради общего дела.

В картине также снялись Эми Райан, Остин Абрамс, Пурна Джаганнатан и Ирина Дубова.

Премьера «Волков» запланирована на 20 сентября.

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