Вышел тизер триллера «Волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни
Sony Pictures Espana опубликовал тизер триллера «Волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни. Режиссером и сценаристом проекта выступил Джон Уоттс («Человек-паук: Нет пути домой»).
Сюжет фильма сосредоточен на чистильщиках, которым приходится объединиться ради общего дела.
В картине также снялись Эми Райан, Остин Абрамс, Пурна Джаганнатан и Ирина Дубова.
Премьера «Волков» запланирована на 20 сентября.
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