Вышел тизер триллера «Волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни

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Sony Pictures Espana опубликовал тизер триллера «Волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни. Режиссером и сценаристом проекта выступил Джон Уоттс («Человек-паук: Нет пути домой»).

Сюжет фильма сосредоточен на чистильщиках, которым приходится объединиться ради общего дела.

В картине также снялись Эми Райан, Остин Абрамс, Пурна Джаганнатан и Ирина Дубова.

Премьера «Волков» запланирована на 20 сентября.