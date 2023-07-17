Репа польза и вред для здоровья

Репа — популярный корнеплод семейства крестоцветных (капустные). Она известна человечеству на протяжении долгого времени. Считается, что впервые этот корнеплод появился в Юго-Западной Азии и потом быстро распространился по миру.

Репу легко спутать с брюквой. Традиционно она имеет приплюснутую форму, а брюква — заостренную. Кроме этого, у большинства сортов репы мякоть белая. Если она желтая, то скорее всего, это брюква.

Калорийность и БЖУ репы

На 100 г:

калорийность — 32 ккал;

белки — 1,5 г;

жиры — 0,1 г;

углеводы — 6,2 г.

Польза репы

Репа — источник большого количества полезных для организма витаминов таких как С, В1, В2, В5, РР, А. В репе содержится до 9% сахара. Кроме того, она богата легкоусвояемыми полисахаридами и большим количеством микроэлементов: калий, кальций, фосфор, хлор, сера, натрий, магний. Причем серы в репе больше, чем в любом другом популярном овоще. Этот элемент необходим для очистки крови.

Фото istockphoto.com/karinsasaki

Клетчатка, которой богата репа, способствует быстрому перевариванию, поддерживает метаболические процессы. Нерастворимая клетчатка впитывает в себя токсины и выводит вредные вещества, которые накопились в организме.

Причем глюкорафанин обладает противоопухолевыми свойствами. И именно он придает корнеплоду горьковатый вкус.

В репе содержится лизоцим — вещество с антимикробной активностью. Этот корнеплод также считается природным антибиотиком, он способен бороться с различными заболеваниями, особенно кожи и слизистых оболочек.

Также репа:

обладает мочегонными свойствами;

помогает в профилактике рака молочной железы и простаты;

используется для лечения кашля, боли в горле и восстановления «севшего голоса»;

уменьшает аппетит, способствует снижению веса;

устраняет выпадение волос;

очищает кожу от угревой сыпи.

Вред репы

Несмотря на то, что репа полезна, нельзя забывать, что в большом количестве она может негативно повлиять на нервную систему. Это приводит к раздражительности, повышенной усталости, упадку сил.

У людей с нарушенной кислотностью желудка, язвенной болезнью свежая репа может вызвать тошноту и изжогу. Также ограничить потребление репы стоит при склонности к аллергическим реакциям, осложненных формах диабета, хронической гипотонии, серьезных нарушениях работы почек и печени, склонности к метеоризму.

Репа в медицине

Репа активно применяется в народной медицине.

Рецепты с использованием репы помогают в профилактике различных болезней, однако не могут заменить поход к врачу.

Отвар из корнеплода улучшает сон, успокаивает сердцебиение, уменьшает зубную боль и воспаление десен.

Чтобы улучшить перистальтику кишечника, репу натирают на терке, отжимают сок и пьют по полстакана перед употреблением пищи.

Кашицу в виде компресса накладывают на больное место при болях в суставах.

Свежевыжатый сок пьют в качестве общеукрепляющего и отхаркивающего средства.

Вкусные рецепты из репы

Иногда репу едят сырой в составе салатов, но чаще ее термически обрабатывают: запекают в духовке с пряностями, отвариваривают, делают из нее пюре.

Осенний салат из репы

Ингредиенты:

репа — 250 г;

капуста — 250 г;

морковь — 150-200 г;

укроп — 1/2 пучка;

петрушка — 1/2 пучка;

масло подсолнечное, ароматное — 50 г;

соль — по вкусу;

горчица зернистая.

Фото istockphoto.com/jeffbergen

Приготовление:

Тонко нашинкуйте капусту, натрите морковь на терке для корейской моркови, измельчите репу на той же терке. Мелко порежьте зелень. Морковь, репу, капусту и зелень смешайте с маслом и горчицей, посолите по вкусу.

Репа печеная

Ингредиенты:

репа — 250-300 г;

лук репчатый — 20 г;

сметана — 50 г;

соль и перец — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Qwart

Приготовление:

Очистите репу, вымойте и выложите на противень. Долейте немного воды (2-3 см). Накройте противень фольгой и поставьте в духовку. Запекайте до мягкости — примерно 35-50 минут при температуре 180 градусов. Мелко нарежьте лук, достаньте репу из духовки. Охладите, нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте мелко нашинкованный лук, соль, перец. Полейте сметаной и посыпьте рубленой зеленью.

Как выбрать репу

Репа должна быть твердой, тяжелой, гладкой, без трещин и пятен. Следует выбирать репу диаметром не более 7 см, так как при большем размере овощ скорее всего будет горьким на вкус. Листья репы должны быть темно-зелеными и хрустящими, а мякоть корнеплода — белой.

Фото istockphoto.com/Pavliha

Как хранить репу

Хранить репу следует в прохладном сухом месте при температуре не более +4°C и влажности, не превышающей 90%. В таких условиях корнеплод хранится около 10-14 дней, в холодильнике срок увеличивается до 30 дней. В подполе репа может храниться с осени до самой весны. Если очистить и нарезать овощ, его можно держать в морозилке несколько месяцев.

Перед тем как разместить плоды в отделении для овощей, их надо помыть, просушить и обернуть в защитный материал (пищевая пленка, пакет, газета или бумага).

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