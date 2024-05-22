Ученые обнаружили, что вино из черники максимально раскрывает пользу ягоды

Испанские ученые решили проверить вино из черники и обнаружили, что напиток сохраняет всю пользу ягод независимо от способа приготовления. Причем антиоксидантов в вине оказалось намного больше, чем в черничном соке, сообщает ACS.

Исследователи смешали ягоды с сахаром и приготовили из них 8 литров сока, добавили немного дрожжей. Затем эксперты проверили жидкость на содержание антиоксидантных соединений, а после разлили напиток по восьми колбам и разделили их на две группы.

В четырех колбах вино настаивалось при температуре 17 градусов по Цельсию, в других — при 21 градусе. Однако в каждой группе содержимое двух колб бродило лишь частично, в результате чего получалось сладкое вино. А в двух других емкостях ферментация завершалась полностью, в итоге получалось сухое вино.

Затем исследователи проанализировали жидкость в каждой колбе на содержание антиоксидантов и их активность и сравнили показатели. Результат эксперимента показал, что черничное вино сохраняет все полезные свойства.

Однако концентрация разных видов антиоксидантов немного отличалась в колбах. Например, более длительное время ферментации привело к снижению количества антоцианов, флавоноидов и танинов. А в вине, выдержанном в более теплых условиях, оказалось вдвое меньше витамина С.