3 полезных салата с оливками, которые легко приготовить дома
Оливки — суперпродукт, который содержит антиоксиданты, способные защитить клетки от повреждений и предотвратить развитие раковых опухолей. Они обладают противовоспалительными свойствами, в их составе есть витамин Е и медь, которые необходимы коже и волосам.
А еще эти плоды могут сделать меню вкусным и разнообразным. И речь не только о греческом салате.
Вместе с нутрициологом Еленой Сухановой подобрали три рецепта полезных салатов с оливками.
Оливки — это низкокалорийный продукт. Они помогают контролировать вес, не теряя вкуса к жизни.
Овощной салат с оливками и жареной рыбой
Ингредиенты:
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красная рыба — 50 г
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болгарский перец — 1 шт.
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помидоры — 150 г
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огурцы — 2 шт.
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оливки без косточки — 100 г
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салатный микс — 200 г
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красный лук — 1 шт.
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лимонный сок — 1 ст. л.
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сливочное масло — 30 г
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оливковое масло — по вкусу
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соль и перец — по вкусу
Приготовление:
Красную рыбу помыть и обсушить бумажными полотенцами. Сливочное масло растопить на сковородке и обжарить рыбу до готовности. Готовую рыбу нарезать кусочками и сбрызнуть лимонным соком. Нарезать помидоры, красный лук, болгарский перец и огурцы. Выложить в глубокую тарелку салатный микс, добавить к нему рыбу, нарезанные овощи и оливки. Добавить оливковое масло, соль, перец и хорошо перемешать.
Салат с руколой и вялеными томатами
Ингредиенты:
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рукола — 100 г
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салатные листья — 100 г
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оливки без косточки — 100 г
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вяленые помидоры — 50 г
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пармезан — 30 г
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красный лук — 1 шт.
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лимонный сок — по вкусу
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соль и перец — по вкусу
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оливковое масло — по вкусу
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бальзамический крем — по вкусу
Приготовление:
Руколу и салатные листья промыть, высушить бумажными полотенцами и положить в глубокую тарелку. Оливки порезать пополам и добавить к салату. Красный лук нарезать соломкой. Вяленые томаты нарезать пополам. Добавить овощи в салат.
Для заправки смешать лимонный сок и оливковое масло. Добавить соль и перец. Хорошо перемешать салат, сверху добавить тонкие ломтики пармезана и полить бальзамическим кремом.
Салат с курицей и оливками
Ингредиенты:
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куриная грудка — 100 г
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зеленые яблоки — 2 шт.
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огурцы — 2 шт.
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оливки без косточки — 100 г
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сметана — 50 г
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соль и перец — по вкусу
Приготовление:
Куриную грудку отварить и нарезать кубиками. Яблоки и огурцы нарезать соломкой и добавить к курице. Оливки порезать пополам и добавить в салат. Заправить сметаной, добавить соль и перец. Хорошо перемешать.
Приятного аппетита!
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