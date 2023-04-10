3 полезных салата с оливками, которые легко приготовить дома

Оливки — суперпродукт, который содержит антиоксиданты, способные защитить клетки от повреждений и предотвратить развитие раковых опухолей. Они обладают противовоспалительными свойствами, в их составе есть витамин Е и медь, которые необходимы коже и волосам.

А еще эти плоды могут сделать меню вкусным и разнообразным. И речь не только о греческом салате.

Вместе с нутрициологом Еленой Сухановой подобрали три рецепта полезных салатов с оливками.

Овощной салат с оливками и жареной рыбой

Ингредиенты:

красная рыба — 50 г

болгарский перец — 1 шт.

помидоры — 150 г

огурцы — 2 шт.

оливки без косточки — 100 г

салатный микс — 200 г

красный лук — 1 шт.

лимонный сок — 1 ст. л.

сливочное масло — 30 г

оливковое масло — по вкусу

соль и перец — по вкусу

Istockphoto/zeljkosantrac

Приготовление:

Красную рыбу помыть и обсушить бумажными полотенцами. Сливочное масло растопить на сковородке и обжарить рыбу до готовности. Готовую рыбу нарезать кусочками и сбрызнуть лимонным соком. Нарезать помидоры, красный лук, болгарский перец и огурцы. Выложить в глубокую тарелку салатный микс, добавить к нему рыбу, нарезанные овощи и оливки. Добавить оливковое масло, соль, перец и хорошо перемешать.

Салат с руколой и вялеными томатами

Ингредиенты:

рукола — 100 г

салатные листья — 100 г

оливки без косточки — 100 г

вяленые помидоры — 50 г

пармезан — 30 г

красный лук — 1 шт.

лимонный сок — по вкусу

соль и перец — по вкусу

оливковое масло — по вкусу

бальзамический крем — по вкусу

Istockphoto/fcafotodigital

Приготовление:

Руколу и салатные листья промыть, высушить бумажными полотенцами и положить в глубокую тарелку. Оливки порезать пополам и добавить к салату. Красный лук нарезать соломкой. Вяленые томаты нарезать пополам. Добавить овощи в салат.

Для заправки смешать лимонный сок и оливковое масло. Добавить соль и перец. Хорошо перемешать салат, сверху добавить тонкие ломтики пармезана и полить бальзамическим кремом.

Салат с курицей и оливками

Ингредиенты:

куриная грудка — 100 г

зеленые яблоки — 2 шт.

огурцы — 2 шт.

оливки без косточки — 100 г

сметана — 50 г

соль и перец — по вкусу

Istockphoto/Shaiith

Приготовление:

Куриную грудку отварить и нарезать кубиками. Яблоки и огурцы нарезать соломкой и добавить к курице. Оливки порезать пополам и добавить в салат. Заправить сметаной, добавить соль и перец. Хорошо перемешать.

Приятного аппетита!

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