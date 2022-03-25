Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?

Для чистки печени необходимо пить не менее двух литров воды в день

Все о чистке важного органа.

Человеческая печень — это один из самых главных органов, который выполняет около 30 биохимических функций. Печень уникальна тем, что способна самоочищаться. Однако из-за ряда причин этот орган дает сбой, поэтому многие прибегают к чистке. Сегодня большинство клиник и санаториев даже предлагают специальные программы, которые пользуются популярностью. Но помочь своей печени можно и в домашних условиях, соблюдая всего несколько важных правил. Подробнее расскажем далее.

Причины загрязнения

Главной причиной болезней печени является употребление алкогольных напитков. Этиловый спирт разрушает клетки органа, которые отвечают за синтез белков, трансформацию углеводов и вывод эндогенных компонентов. Из-за этого печень увеличивается в размерах, а затем появляется хроническое воспаление.

Печень.

Правда, заболевания печени могут возникать из-за токсических отравлений и приема лекарственных средств. Сказывается также неправильное питание: особенно вредны переедание, употребление жирной и сладкой пищи, фастфуд. Еще причины — это нарушение обмена веществ, ожирение и вирусные заболевания. Влияет на работу важного органа и малоподвижный образ жизни.

Если у вас есть проблемы с кожей, тошнота, постоянные изжога и отрыжка, запоры, горечь во рту, метеоризм, то стоит обратиться к врачу и задуматься о чистке печени.

Как почистить печень?

Как уже говорилось выше, печень — единственный орган, способный самоочищаться. Также она самостоятельно и восстанавливается. Даже при разрушении ткани на 75% ее можно вылечить. Для чистки печени, как правило, врачи выписывают медикаменты, а также назначают особое питание. Если ваша печень пострадала не сильно, а вы хотите избавиться от токсинов и чувствовать себя легче, то самое простое, что можете сделать, — это перейти на дробное и сбалансированное питание.

Правильное питание

В первую очередь стоит исключить из рациона жареную, сильно соленую, острую и копченую пищу, консервы, крепкие мясные бульоны, а добавить больше овощей и фруктов, кисломолочные продукты, но нежирные. Они помогут оттоку желчи.

Лимон и его сок часто применяют для чистки печени, однако нет научных доказательств, подтверждающих его пользу. Многие употребляют и сразу по 100 мл растительного масла, что также не является правильным. Так вы получите только излишнее количество жира. Лучше всего добавлять эти продукты дозированно. А вот включить в свой рацион смело можно жирную рыбу, которая богата омегой-3. Идеально готовить ее на пару, тушить или запекать. Жирные кислоты снижают воспаление в печени.

Что поможет очистке.

Самое главное — учитывать соотношение белков, жиров и углеводов, при этом животные жиры нужно заменить на растительные, а также питаться дробно и исключить голодание.

Продукты, обладающие желчегонным эффектом:

— овощи: кабачки, все виды капусты, тыква, спаржа, помидоры;

— зелень: укроп, шпинат, кинза, петрушка;

— цитрусовые: грейпфруты, апельсины, лимоны;

— фрукты и ягоды: яблоки, бананы, клубника, инжир;

— крупы: отруби, овсянка;

— растительное масло: подсолнечное, льняное, оливковое, кукурузное;

— кисломолочные продукты: сыр, творог, йогурт, простокваша, сметана;

— другое: отварное мясо, сваренные вкрутую яйца.

Питьевой баланс

Для чистки печени необходимо также пить достаточное количество жидкости. В сутки рекомендуется употреблять не менее двух литров питьевой воды.

Из народной медицины помогут зеленые чаи и настойки. Плюс трав в том, что они не вызывают привыкания. Пить охлажденные отвары можно даже натощак.

Сборы трав, обладающие желчегонным эффектом:

— зверобой;

— листья мяты;

— плоды расторопши;

— цветки бессмертника;

— корень барбариса;

— листья березы;

— плоды шиповника.

Благотворное воздействие на печень окажут и овощные соки (морковный, свекольный и огуречный). Их можно как смешивать, так и пить по отдельности. Достаточно будет выпивать по половине стакана 2-3 раза в день в течение 1-2 недель.

Алкогольные напитки стоит полностью исключить на время чистки.

Водные процедуры

Чтобы вывести шлаки из организма, не стоит забывать о бане или сауне. Через обильное потоотделение выводятся токсины, и хорошо очищаются поры. Таким образом, вы еще сможете поддержать иммунитет, прогреть организм.

Если нет острой фазы желчекаменной болезни, то врачи разрешают тюбаж при использовании горячей грелки. Ее нужно размещать на правое подреберье, предварительно завернув в полотенце. Это помогает снять спазмы желчевыводящих путей. Перед процедурой стоит выпить теплую воду или отвар желчегонной травы.

Полезно будет и принимать горячие ванны. Исключения составляют сердечно-сосудистые заболевания.

Физическая активность

Сидячий образ жизни провоцирует застой желчи, поэтому важно заниматься спортом и физической активностью. Исключить стоит силовые нагрузки, а вот кардио будет особенно полезно. При обострении болезней переусердствовать нельзя. Однако вы можете больше гулять, что благотворно скажется на общем состоянии.

Режим и сон

Помимо питания и физической активности не стоит забывать о полноценном сне. Старайтесь ложиться в одно и то же время, спите больше 6 часов. Печень активно работает во сне, удаляя жиры из крови и выводя токсичные вещества. Особая активность наблюдается с 1 до 3 часов ночного времени.

Печень.

В период чистки рекомендуют принимать витамины Е и С, а также антиоксиданты. Дозу и срок применения вспомогательных веществ должен прописать только лечащий врач.

Попробовав такие простые способы чистки и поддержания печени, вы почувствуете себя лучше и заметите изменения на коже. Так вы сможете предотвратить появление прыщей, акне, сухость и покраснение.

Противопоказания

Однако проводить чистку печени можно не всем. Ее запрещается делать в острых фазах холецистита, панкреатита и гепатита. Не рекомендуется чистка и при обострении хронических болезней, камнях в желчном пузыре, нарушении оттока желчи. Нельзя выполнять эту процедуру беременным женщинам и в период лактации.

Врачи запрещают делать чистку людям с лихорадочным и нервным состоянием, сахарным диабетом, инфекционными и вирусными заболеваниями.

Статья носит ознакомительный характер, в любом случае необходима консультация врача.