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В собачьем корме популярной марки нашли кусочки металла
Питание и еда

Сегодня, 16:45

1 мин.

В собачьем корме популярной марки нашли кусочки металла

Мария Маковей
Автор
Собака смотрит на миску с кормом
Фото Chalabala/istockphoto.com
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В собачьем корме марки Pedigree обнаружили кусочки металла. Опасную добавку нашли в 20-килограммовых упаковках лакомства со вкусом стейка на гриле и овощей.

Так жители американских штатов Арканзас, Луизиана, Оклахома и Техас стали сообщать в социальных сетях о том, что их питомцам становилось хуже после употребления корма Pedigree. Даже те собаки, которые раньше с удовольствием ели корм другого объема, теперь отказывались от него.

Тем временем производитель корма уже отозвал целую партию продукции с металлическими кусочками, а российские зоомагазины экстренно проверяют прилавки и опасаются, что смертельно опасное лакомство доехало до страны, пишет Telegram-канал SHOT.

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