В собачьем корме популярной марки нашли кусочки металла
В собачьем корме марки Pedigree обнаружили кусочки металла. Опасную добавку нашли в 20-килограммовых упаковках лакомства со вкусом стейка на гриле и овощей.
Так жители американских штатов Арканзас, Луизиана, Оклахома и Техас стали сообщать в социальных сетях о том, что их питомцам становилось хуже после употребления корма Pedigree. Даже те собаки, которые раньше с удовольствием ели корм другого объема, теперь отказывались от него.
Тем временем производитель корма уже отозвал целую партию продукции с металлическими кусочками, а российские зоомагазины экстренно проверяют прилавки и опасаются, что смертельно опасное лакомство доехало до страны, пишет Telegram-канал SHOT.
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