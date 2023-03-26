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Сегодня, 14:00

4 природных лекарства, которые есть на каждой кухне

Валерия Шиянова
Автор
Магомед Албагачиев
Главный врач областной больницы
Проверка фактов
Проверка фактов

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Нарезанный имбирь на столе.
Фото Freepik/jcomp

Современная медицина не стоит на месте. Разработано огромное количество методик и лекарственных препаратов, помогающих справиться с разными болезнями. Однако и некоторые обычные продукты помогают облегчить состояние и обогатить организм необходимыми витаминами.

Так, мед и молоко используют при простуде, а лимон и другие цитрусовые употребляют в поисках витамина С, чтобы быстрее справиться с болезнью.

Достаточно ли такие способы эффективны в современной жизни? Рассказывает специалист по клинико-экспертной работе Магомед Албагачиев.

Самолечение и надежда на бабушкины методы — не то, к чему стоит прибегать, исключая лечение, так как можно неправильно определить заболевание, запустить его и еще сильнее себе навредить.
Магомед Албагачиев
Главный врач областной больницы

Для избавления от простуды в дни, когда современных медикаментов не существовало, активно использовались баня, сон на печи и различные травяные отвары. А в качестве природных антибиотиков применялись продукты пчеловодства.

Такие продукты, как лимон, мед и молоко, могут стать прекрасным подспорьем, при этом не оказывая негативное побочное действие на организм. Но только в сочетании с лечением, назначаемым врачом, и оно обязательно должно включать официально одобренные лекарственные препараты с подтвержденным действием.
Магомед Албагачиев
Главный врач областной больницы

Пользой молока, меда и цитрусовых никого не удивить в природной аптечке. На какие еще продукты обратить внимание сегодня?

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Имбирь

Его часто добавляют в противопростудные и тонизирующие чаи, а также используют в качестве приправы к рыбе и мясу. Имбирь содержит витамины группы В, С и А, множество минеральных веществ и флавоноиды — вещества, которые обладают антигистаминным свойством.

Толченый имбирь.
Freepik

Чай и настои из имбиря оказывают противовоспалительное и отхаркивающее действие, тонизируют организм и укрепляют иммунную систему.

Однако имбирь противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как может вызывать раздражение слизистых оболочек.

Укроп и петрушка

Эти пряные травы содержат фитонциды, которые принято считать природными антибиотиками. Поэтому настои из укропа и петрушки часто используют для полоскания горла при простуде или ангине. Кроме того, петрушка и укроп богаты витамином C.

Петрушка.
Freepik/azerbaijan_stockers

Но их с осторожностью следует употреблять беременным женщинам, так как эти, на первый взгляд, безобидные травы стимулируют деятельность гладкой мускулатуры матки и могут вызвать преждевременные роды.

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Лук и чеснок

Долгое время именно лук и чеснок считались панацеей от всех болезней. Да, действительно, эти продукты очень полезны, но не стоит их носить в качестве талисмана и закапывать в нос. Ведь сок лука и чеснока очень агрессивный и может вызвать достаточно серьезный ожог с повреждением слизистой.

Чеснок.
Freepik/jcomp

В состав чеснока входит аллицин, который стимулирует иммунитет и оказывает противовирусное действие. Лук содержит фитонциды, которые уничтожают вредоносные бактерии.

Однако даже если обложиться головками чеснока и лука, вылечить серьезную простуду не удастся без использования других лекарственных средств.

Ромашка

Широко используется как в народной медицине, так и в косметологии. Чай из ромашки пьют для снижения температуры и улучшения сна. Также считается, что отвар из нее помогает разжижать мокроту и хорошо подходит в качестве средства для полоскания больного горла.

Ромашковый чай в чашке на столе.
Freepik/8photo

Но важно помнить, что препараты из ромашки часто вызывают аллергию, а ее неконтролируемый прием может спровоцировать головную боль, проблемы со стулом и ослабление мышечного тонуса.

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Официальная медицина ничего не имеет против использования проверенных народных методов. Но только в том случае, когда основу составляют лекарственные препараты, назначенные врачом, а народные рецепты лишь дополняют терапию.

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