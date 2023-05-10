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Сегодня, 16:00

6 лучших источников клетчатки, кроме овощей

Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Миска с попкорном на столе.
Фото istockphoto.com
Пекан рассыпан на столе.
Пекан — отличный источник клетчатки.
Фото istockphoto.com
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Клетчатка — важный компонент здорового питания. Она играет решающую роль в пищеварении, поддержании уровня сахара в крови и содействии росту здоровой микробиоты кишечника. Хотя у большинства людей клетчатка ассоциируется с овощами, есть много других продуктов, богатых этим питательным веществом.

Фрукты и ягоды

Многие сорта фруктов содержат большое количество как растворимой, так и нерастворимой клетчатки. Лучшие ее источники — малина, ежевика, клубника, груши, яблоки и бананы. Но увлекаться фруктами не стоит, не забывайте о фруктозе в их составе, которая утилизируется в печени.

Орехи и семечки

Это отличный источник клетчатки, а также полезных жиров и белков. Добавьте в рацион семена чиа, льна, миндаль, фисташки и орехи пекан.

Пекан рассыпан на столе.
Пекан — отличный источник клетчатки.
istockphoto.com

Цельные зерна

Среди них — овес, лебеда, коричневый рис, ячмень и цельная пшеница. Важно употреблять не обработанные отшлифованные семена, а именно цельную крупу.

Бобовые

Фасоль, чечевица и нут — прекрасным источником клетчатки, а также белка и других необходимых питательных веществ. Они также содержат мало жира и калорий, что делает их отличным дополнением к здоровому питанию. Имейте в виду то, что для большинства жителей России фасоль — не типичная пища, намного лучше перевариваются горох и чечевица.

Фасоль богата хорошим растительным белком. Гинзбург сообщил о неочевидной пользе фасоли

Попкорн

Одна чашка попкорна содержит около 1 грамма клетчатки. Не добавляйте слишком много масла или соли, которые могут свести на нет пользу для здоровья. И убедитесь, что нормально перевариваете кукурузу.

Кокос

Еще один удивительный источник клетчатки: одна чашка тертого кокоса содержит около 7 граммов. Это также отличный источник здоровых жиров и других необходимых питательных веществ.

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