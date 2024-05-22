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Нутрициолог рассказала о вреде яблок
Питание и еда

Сегодня, 19:20

1 мин.

Нутрициолог рассказала о вреде яблок

Мария Маковей
Автор
Зеленые яблоки на столе
Фото Liudmila Chernetska/istockphoto.com
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Нутрициолог Анастасия Костомаха в беседе с «СЭ» заявила, что в семенах яблок содержится цианид, который в больших количествах может привести к серьезному отравлению. Однако если по неосторожности проглотить пару семян, ничего не случится.

Также эксперт отметила, что яблоки провоцируют у некоторых людей аллергические реакции. Они могут проявляться в виде отечности, крапивницы и зуда. Кроме того, фрукты негативно сказываются на здоровье зубной эмали.

«Кислоты в составе могут сильно травмировать зубную эмаль. Именно поэтому рекомендовано запивать яблоко водой», — подытожила специалист.

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