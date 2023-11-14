Цветная капуста: польза и вред для здоровья

Цветная капуста изначально называлась «сирийской», потому что считалось, что впервые ее вывели в Сирии. Оттуда она распространилась по всему Средиземноморью. В Россию цветную капусту завезли еще при Екатерине II. Из-за теплолюбивого нрава она росла здесь плохо, поэтому блюда из цветной капусты считались деликатесными и были доступны только вельможам.

Калорийность и БЖУ цветной капусты

Калорийность на 100 г — 25 ккал.

В 100 г:

белков — 2 г;

жиров — 0,1 г;

углеводов — 5,3 г.

Польза цветной капусты

Цветная капуста укрепляет иммунитет, содержит много витаминов и микроэлементов: магний, калий, железо, кальций. Фолиевая кислота в ее составе полезна для нервной системы.

Польза для мужчин

Цветная капуста содержит много клетчатки.

Польза для женщин

Цветная капуста полезна для женщин благодаря высокому содержанию витамина C, который укрепляет иммунитет, снижает риск вирусных заболеваний и помогает с пищеварением. Она также богата фолиевой кислотой, необходимой для развития плода во время беременности. В период лактации женщинам можно употреблять цветную капусту, но не более 200 г в день, чтобы избежать метеоризма у младенца.

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Польза для детей

Цветная капуста крайне редко вызывает аллергическую реакцию, поэтому она — один из первых продуктов для прикорма малышей. В ней много витаминов и минералов.

Вред цветной капусты

Некоторые люди могут испытывать проблемы с пищеварением после употребления цветной капусты в сыром виде. Чтобы этого избежать, лучше ее готовить: тушить, варить или жарить.

Цветная капуста в косметологии

Цветную капусту часто используют в домашней косметологии для масок. Она хорошо увлажняет, питает и смягчает кожу. Капуста подходит для ухода как за жирной, так и за сухой, чувствительной и поврежденной кожей.

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Перед использованием любых домашних средств стоит проконсультироваться с врачом.

Увлажняющая маска для лица

В блендере взбейте 2-3 соцветия цветной капусты и половину огурца, столовую ложку меда и оливкового масла. Держать такую маску на лице следует около 20 минут. Эффект не заставит себя ждать: кожа станет мягкой и упругой.

Маска для лица для жирной кожи

Очистите морковь. В блендере взбейте до однородной массы пять соцветий цветной капусты, морковь, 0,5 стакана обезжиренного творога, яйцо и ложку миндального масла. Оставьте маску на лице на 30-40 минут, пока смесь не подсохнет. Затем смойте теплой водой. Такая маска немного подсушит кожу и снизит выработку кожного сала.

Вкусные блюда из цветной капусты

Цветная капуста, запеченная в сметанно-чесночном соусе под сыром

Ингредиенты:

капуста цветная — 1 кочан (среднего размера);

сметана жирностью 10-20% — 100 г;

чеснок — 1 зубчик;

яйцо — 1 шт.;

сыр твердый — 60 г;

соль — по вкусу;

перец свежемолотый — по вкусу;

зелень свежая (для подачи) — по вкусу.

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Способ приготовления:

Цветную капусту тщательно вымыть и разделить на небольшие соцветия. Вскипятить 1,5-2 л воды, немного подсолить. Положить в кастрюлю с водой соцветия капусты и варить три минуты. Чеснок очистить и мелко нарубить. В миске смешать сметану, чеснок, яйцо и молотый перец. Немного посолить. Обмакнуть в соус соцветия капусты и выложить в форму для запекания. Натереть сыр на мелкой терке и посыпать им капусту. Отправить форму с капустой в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Свежую зелень мелко порубить ножом. Посыпать запеченную капусту зеленью.

Крем-суп из цветной капусты

Ингредиенты:

цветная капуста — 500 гр;

картошка — 200 гр;

сливки (любой жирности) — 100 гр;

сливочное масло — 30 гр;

лук — 1 шт.;

перец черный молотый — по вкусу;

соль — по вкусу;

зелень — по вкусу.

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Способ приготовления:

Капусту разобрать на соцветия и тщательно промыть. Картофель и лук очистить и нарезать кубиками. В кастрюле растопить сливочное масло. Выложить лук и обжарить на среднем огне примерно 7-8 минут. Добавить в кастрюлю картофель и цветную капусту. Влить горячую воду, чтобы она полностью покрыла овощи. Посолить, поперчить. Довести воду до кипения и варить суп на среднем огне 20-25 минут до мягкости овощей. Бульон слить, оставив только 200-250 мл, которые нужны для регулирования густоты супа. Взбить овощи погружным блендером до гладкой кремообразной текстуры, постепенно добавляя оставшийся бульон до получения нужной густоты. Влить сливки. Вернуть кастрюлю на медленный огонь и, помешивая, прогреть суп примерно 2-3 минуты. Суп приправить молотым перцем и украсить зеленью.

Как выбрать цветную капусту

При выборе цветной капусты обратите внимание на ее цвет. Соцветия должны быть белыми или со слабо выраженным желтоватым оттенком. Все части капусты должны быть свежими, упругими и без признаков увядания. При покупке обязательно нужно проверить овощ на наличие гнили или плесени.

Как хранить цветную капусту

Цветную капусту лучше всего хранить при температуре от 0 до 6°С. Чтобы капуста не сохла, нужна высокая влажность — 90-95%. Подвал, погреб или холодильник идеально подходят для этого. Капусту следует разделить на соцветия, удалить листья и завернуть в пленку или бумагу.

Популярные вопросы

В чем отличие брокколи от цветной капусты

Обе капусты принадлежат к одному виду — Brassica oleracea, к которому также относятся, например, белокочанная и брюссельская капуста. Однако все они отличаются сортом: брокколи принадлежит к сорту Italica, цветная капуста — к Botrytis.

Кроме этого, они по-разному выглядят. Соцветия цветной капусты чаще белые, брокколи — зеленая, реже фиолетовая.

Можно ли похудеть с помощью цветной капусты