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Без углеводов: 3 простых рецепта на ужин

Даниил Гладских
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Лосось с зеленью.
Фото istockphoto.com

Кето-диета — это режим питания, в котором основным источником энергии становятся не углеводы, а жиры и белки. Уменьшение углеводов в рационе вызывает кетоз состояние организма, когда для получения энергии вместо углеводов расщепляются жиры. Считается, что такие изменения ведут к снижению веса.

На случай, если вы вдруг захотите попробовать кето-диету, делимся тремя вкусными и простыми рецептами, которые помогут наслаждаться едой без вреда для фигуры.

Кето-паста с креветками и соусом наполи

Тот, кто питается в рамках кето-диеты, знает, что макароны находятся в стоп-листе. Этот рецепт позволит приготовить «макароны», не нарушая правил кето-рациона.

Рецепты быстрого и&nbsp;вкусного завтрака. 5 идей быстрого и вкусного завтрака для тех, кому надоела яичница

Ингредиенты:

  • измельченный сыр моцарелла для пиццы 200 г;

  • яичный желток — 1 шт.;

  • томаты протертые в собственном соку 142 г;

  • морковь 10 г;

  • лук 12 г;

  • стевия — 5 г;

  • чеснок 1 г;

  • базилик 3 г;

  • прованские травы 1 г;

  • креветки тигровые очищенные 60 г;

  • черри 50 г;

  • оливковое масло 15 г;

  • масло сливочное 30 г;

  • белое вино 10 г.

  • соль — по вкусу;

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

1. Растопить моцареллу в сотейнике на минимальном огне или в микроволновке на низкой мощности в течение 1-2 минут. Остудить сыр в течение 30 секунд.

2. Аккуратно вмешать яичный желток в растопленный сыр.

3. Застелить противень бумагой для выпечки, переложить туда смесь. Накрыть тесто пергаментом и придавить рукой, чтобы получился тонкий пласт.

4. Снять верхний лист пергамента и нарезать тесто на тонкие полоски. Переложить его на решетку и убрать в холодильник на 1-2 часа.

5. Использовать готовый соус наполи или сделать его самостоятельно. Для этого измельчить морковь, лук, базилик и чеснок в блендере, затем прогреть овощное пюре на сковороде в течение 10 минут. Далее добавить к нему протертые томаты, соль, сахар и специи. Тушить 10 минут на малом огне.

6. Разрезать черри пополам и добавить их в соус наполи.

7. Разрезать креветки на три части. Обжарить их до золотистого цвета на оливковом масле. Влить белое вино, тушите креветки еще 1-2 минуты.

8. Отварить пасту в кипящей воде в течение 1-2 минут до состояния аль денте.

9. Выложить пасту в сковороду с соусом и повторно довести все до кипения.

10. Выпарить соус до тех пор, пока он не загустеет. Затем добавить сливочное масло и перемешать до однородной консистенции.

11. Выложить пасту в глубокую тарелку, украсить листьями свежего базилика и подавать к столу.

Сезонный салат с тыквой

Самые вкусные блюда получаются из сезонных продуктов. К тому же в них максимальное количество витаминов и минералов. Чтобы в полной мере насладиться их вкусом и пользой, попробуйте приготовить легкий салат с медовой тыквой.

Ингредиенты:

  • тыква баттернат 300 г;

  • шпинат — 70 г;

  • латук 70 г;

  • сыр брынза 100 г;

  • кедровый орех — 40 г;

  • авокадо — 40 г;

  • кунжут черный — 1,5 ст.л;

  • кунжут белый — 1,5 ст.л;

  • соль — по вкусу;

  • соевый соус — 2 ст. л;

  • кунжутное масло — 3 ст. л.;

  • мед — 1 ст.л.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

  1. Очистить тыкву баттернат и нарезать ее мякоть средним кубиком.

  2. Смазать мякоть тыквы кунжутным маслом и медом. Запекать до готовности при температуре 190 градусов.

  3. Промыть и высушить зелень. Порвать листья салата на средние куски, смешать с подостывшей тыквой.

  4. Сделать дрессинг: одну столовую ложку кунжутного масла смешать с соевым соусом.

  5. Заправить тыкву с листовыми овощами дрессингом. При необходимости добавить соль.

  6. Сервировать салат горкой на тарелку, аккуратно выложить кнели из мягкого сыра и слайсы авокадо рядом. Чтобы авокадо не темнело, слегка сбрызнуть его лимонным соком и кунжутной заправкой. При желании украсить блюдо миксом черного и белого обжаренного кунжута.

Мисо лосось

Вариант для тех, кто любит нетривиальные продукты и хочет чего-то необычного в рамках кето.

Ингредиенты:

  • стейк лосося 120 г;

  • вода питьевая 16 г;

  • уксус рисовый 24 г;

  • соус рисовый «Мирин» 24 г;

  • паста мисо 40 г;

  • мед 16 г;

  • капуста пак-чой 100 г;

  • соевый соус 15 г;

  • кунжутное масло 20 г;

  • зелень — по желанию.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

  1. Смешать в сотейнике воду, рисовый уксус и рисовый соус «Мирин».

  2. Добавить к смеси соусов пасту мисо и мед, затем перемешать до однородной консистенции.

  3. Варить на медленном огне до тех пор, пока соус не загустеет.

  4. Убрать соус в прохладное место.

  5. Стейк из лосося замариновать в соусе в течение часа.

  6. Рыбу переложить на противень с пергаментом и запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 10-15 минут.

  7. Стебель капусты пак-чой надрезать крест-накрест и ошпарить кипятком. После обязательно охладить пак-чой в ледяной воде.

  8. В емкости смешать соевый соус и кунжутное масло, заправить им капусту.

  9. Выложить лосось на тарелку, рядом положить капусту.

  10. Украсить блюдо зеленью.

Рецепты ПП-тортов. ПП-торты: простые рецепты с фото

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