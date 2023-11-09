Без углеводов: 3 простых рецепта на ужин

Кето-диета — это режим питания, в котором основным источником энергии становятся не углеводы, а жиры и белки. Уменьшение углеводов в рационе вызывает кетоз — состояние организма, когда для получения энергии вместо углеводов расщепляются жиры. Считается, что такие изменения ведут к снижению веса.

На случай, если вы вдруг захотите попробовать кето-диету, делимся тремя вкусными и простыми рецептами, которые помогут наслаждаться едой без вреда для фигуры.

Кето-паста с креветками и соусом наполи

Тот, кто питается в рамках кето-диеты, знает, что макароны находятся в стоп-листе. Этот рецепт позволит приготовить «макароны», не нарушая правил кето-рациона.

Ингредиенты:

измельченный сыр моцарелла для пиццы — 200 г;

яичный желток — 1 шт.;

томаты протертые в собственном соку — 142 г;

морковь — 10 г;

лук — 12 г;

стевия — 5 г;

чеснок — 1 г;

базилик — 3 г;

прованские травы — 1 г;

креветки тигровые очищенные — 60 г;

черри — 50 г;

оливковое масло — 15 г;

масло сливочное — 30 г;

белое вино — 10 г.

соль — по вкусу;

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

1. Растопить моцареллу в сотейнике на минимальном огне или в микроволновке на низкой мощности в течение 1-2 минут. Остудить сыр в течение 30 секунд.

2. Аккуратно вмешать яичный желток в растопленный сыр.

3. Застелить противень бумагой для выпечки, переложить туда смесь. Накрыть тесто пергаментом и придавить рукой, чтобы получился тонкий пласт.

4. Снять верхний лист пергамента и нарезать тесто на тонкие полоски. Переложить его на решетку и убрать в холодильник на 1-2 часа.

5. Использовать готовый соус наполи или сделать его самостоятельно. Для этого измельчить морковь, лук, базилик и чеснок в блендере, затем прогреть овощное пюре на сковороде в течение 10 минут. Далее добавить к нему протертые томаты, соль, сахар и специи. Тушить 10 минут на малом огне.

6. Разрезать черри пополам и добавить их в соус наполи.

7. Разрезать креветки на три части. Обжарить их до золотистого цвета на оливковом масле. Влить белое вино, тушите креветки еще 1-2 минуты.

8. Отварить пасту в кипящей воде в течение 1-2 минут до состояния аль денте.

9. Выложить пасту в сковороду с соусом и повторно довести все до кипения.

10. Выпарить соус до тех пор, пока он не загустеет. Затем добавить сливочное масло и перемешать до однородной консистенции.

11. Выложить пасту в глубокую тарелку, украсить листьями свежего базилика и подавать к столу.

Сезонный салат с тыквой

Самые вкусные блюда получаются из сезонных продуктов. К тому же в них максимальное количество витаминов и минералов. Чтобы в полной мере насладиться их вкусом и пользой, попробуйте приготовить легкий салат с медовой тыквой.

Ингредиенты:

тыква баттернат — 300 г;

шпинат — 70 г;

латук — 70 г;

сыр брынза — 100 г;

кедровый орех — 40 г;

авокадо — 40 г;

кунжут черный — 1,5 ст.л;

кунжут белый — 1,5 ст.л;

соль — по вкусу;

соевый соус — 2 ст. л;

кунжутное масло — 3 ст. л.;

мед — 1 ст.л.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Очистить тыкву баттернат и нарезать ее мякоть средним кубиком. Смазать мякоть тыквы кунжутным маслом и медом. Запекать до готовности при температуре 190 градусов. Промыть и высушить зелень. Порвать листья салата на средние куски, смешать с подостывшей тыквой. Сделать дрессинг: одну столовую ложку кунжутного масла смешать с соевым соусом. Заправить тыкву с листовыми овощами дрессингом. При необходимости добавить соль. Сервировать салат горкой на тарелку, аккуратно выложить кнели из мягкого сыра и слайсы авокадо рядом. Чтобы авокадо не темнело, слегка сбрызнуть его лимонным соком и кунжутной заправкой. При желании украсить блюдо миксом черного и белого обжаренного кунжута.

Мисо лосось

Вариант для тех, кто любит нетривиальные продукты и хочет чего-то необычного в рамках кето.

Ингредиенты:

стейк лосося — 120 г;

вода питьевая — 16 г;

уксус рисовый — 24 г;

соус рисовый «Мирин» — 24 г;

паста мисо — 40 г;

мед — 16 г;

капуста пак-чой — 100 г;

соевый соус — 15 г;

кунжутное масло — 20 г;

зелень — по желанию.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления: