Без углеводов: 3 простых рецепта на ужин
Кето-диета — это режим питания, в котором основным источником энергии становятся не углеводы, а жиры и белки. Уменьшение углеводов в рационе вызывает кетоз — состояние организма, когда для получения энергии вместо углеводов расщепляются жиры. Считается, что такие изменения ведут к снижению веса.
На случай, если вы вдруг захотите попробовать кето-диету, делимся тремя вкусными и простыми рецептами, которые помогут наслаждаться едой без вреда для фигуры.
Кето-паста с креветками и соусом наполи
Тот, кто питается в рамках кето-диеты, знает, что макароны находятся в стоп-листе. Этот рецепт позволит приготовить «макароны», не нарушая правил кето-рациона.
Ингредиенты:
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измельченный сыр моцарелла для пиццы — 200 г;
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яичный желток — 1 шт.;
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томаты протертые в собственном соку — 142 г;
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морковь — 10 г;
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лук — 12 г;
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стевия — 5 г;
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чеснок — 1 г;
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базилик — 3 г;
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прованские травы — 1 г;
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креветки тигровые очищенные — 60 г;
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черри — 50 г;
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оливковое масло — 15 г;
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масло сливочное — 30 г;
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белое вино — 10 г.
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соль — по вкусу;
Способ приготовления:
1. Растопить моцареллу в сотейнике на минимальном огне или в микроволновке на низкой мощности в течение 1-2 минут. Остудить сыр в течение 30 секунд.
2. Аккуратно вмешать яичный желток в растопленный сыр.
3. Застелить противень бумагой для выпечки, переложить туда смесь. Накрыть тесто пергаментом и придавить рукой, чтобы получился тонкий пласт.
4. Снять верхний лист пергамента и нарезать тесто на тонкие полоски. Переложить его на решетку и убрать в холодильник на 1-2 часа.
5. Использовать готовый соус наполи или сделать его самостоятельно. Для этого измельчить морковь, лук, базилик и чеснок в блендере, затем прогреть овощное пюре на сковороде в течение 10 минут. Далее добавить к нему протертые томаты, соль, сахар и специи. Тушить 10 минут на малом огне.
6. Разрезать черри пополам и добавить их в соус наполи.
7. Разрезать креветки на три части. Обжарить их до золотистого цвета на оливковом масле. Влить белое вино, тушите креветки еще 1-2 минуты.
8. Отварить пасту в кипящей воде в течение 1-2 минут до состояния аль денте.
9. Выложить пасту в сковороду с соусом и повторно довести все до кипения.
10. Выпарить соус до тех пор, пока он не загустеет. Затем добавить сливочное масло и перемешать до однородной консистенции.
11. Выложить пасту в глубокую тарелку, украсить листьями свежего базилика и подавать к столу.
Сезонный салат с тыквой
Самые вкусные блюда получаются из сезонных продуктов. К тому же в них максимальное количество витаминов и минералов. Чтобы в полной мере насладиться их вкусом и пользой, попробуйте приготовить легкий салат с медовой тыквой.
Ингредиенты:
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тыква баттернат — 300 г;
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шпинат — 70 г;
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латук — 70 г;
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сыр брынза — 100 г;
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кедровый орех — 40 г;
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авокадо — 40 г;
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кунжут черный — 1,5 ст.л;
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кунжут белый — 1,5 ст.л;
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соль — по вкусу;
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соевый соус — 2 ст. л;
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кунжутное масло — 3 ст. л.;
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мед — 1 ст.л.
Способ приготовления:
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Очистить тыкву баттернат и нарезать ее мякоть средним кубиком.
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Смазать мякоть тыквы кунжутным маслом и медом. Запекать до готовности при температуре 190 градусов.
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Промыть и высушить зелень. Порвать листья салата на средние куски, смешать с подостывшей тыквой.
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Сделать дрессинг: одну столовую ложку кунжутного масла смешать с соевым соусом.
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Заправить тыкву с листовыми овощами дрессингом. При необходимости добавить соль.
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Сервировать салат горкой на тарелку, аккуратно выложить кнели из мягкого сыра и слайсы авокадо рядом. Чтобы авокадо не темнело, слегка сбрызнуть его лимонным соком и кунжутной заправкой. При желании украсить блюдо миксом черного и белого обжаренного кунжута.
Мисо лосось
Вариант для тех, кто любит нетривиальные продукты и хочет чего-то необычного в рамках кето.
Ингредиенты:
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стейк лосося — 120 г;
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вода питьевая — 16 г;
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уксус рисовый — 24 г;
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соус рисовый «Мирин» — 24 г;
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паста мисо — 40 г;
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мед — 16 г;
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капуста пак-чой — 100 г;
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соевый соус — 15 г;
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кунжутное масло — 20 г;
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зелень — по желанию.
Способ приготовления:
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Смешать в сотейнике воду, рисовый уксус и рисовый соус «Мирин».
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Добавить к смеси соусов пасту мисо и мед, затем перемешать до однородной консистенции.
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Варить на медленном огне до тех пор, пока соус не загустеет.
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Убрать соус в прохладное место.
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Стейк из лосося замариновать в соусе в течение часа.
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Рыбу переложить на противень с пергаментом и запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 10-15 минут.
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Стебель капусты пак-чой надрезать крест-накрест и ошпарить кипятком. После обязательно охладить пак-чой в ледяной воде.
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В емкости смешать соевый соус и кунжутное масло, заправить им капусту.
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Выложить лосось на тарелку, рядом положить капусту.
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Украсить блюдо зеленью.