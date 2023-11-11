Креветки: польза и вред для организма

Креветки — это одни из самых древних жителей нашей планеты. 500 миллионов лет назад они уже населяли теплые моря, а в пищу их начали употреблять еще до нашей эры. Вместе с экспертом расскажем, как выбрать вкусные креветки, что из них можно приготовить и от каких болезней они помогают.

Калорийность и БЖУ креветок

Калорийность креветок составляет 87 ккал на 100 г.

В 100 г:

белков — 18,3 г;

жиров — 1,2 г;

углеводов — 1 г.

Польза креветок

Для детей

Креветки — отличный источник белка, который необходим для роста и развития детей. Они также содержат витамины и минералы: витамин D, витамин B12, железо и цинк. Они помогают поддерживать здоровье костей, иммунной системы и общего здоровья. Креветки также содержат Омега-3 жирные кислоты, которые полезны для развития мозга и зрения у детей.

Йод играет важную роль в развитии детского организма. Он необходим для нормального функционирования щитовидной железы, которая отвечает за гормоны роста.

Однако перед включением креветок в рацион ребенка следует обязательно убедиться, что у него нет аллергии на морепродукты.

Для женщин

Также креветки — полезный источник белка и других питательных веществ для женщин. Они содержат высокое количество железа, которое помогает поддерживать здоровье крови и предотвратить анемию. По статистике, молодые женщины часто страдают от анемии из-за кровотечения во время менструации.

Креветки также богаты витамином D, который помогает укрепить кости и мышцы, а также цинком, который играет важную роль в иммунной системе и общем здоровье. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в креветках, также полезны для здоровья сердца и мозга.

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Для мужчин

Креветки содержат большое количество цинка, который играет важную роль в поддержании здоровья мужской половой системы. В частности, он способен значительно снизить риск различных заболеваний простаты.

А цинк и селен в креветках помогают вырабатывать тестостерон, который отвечает за сексуальное влечение. Жирные кислоты, которых много в креветках, тоже участвуют в синтезе этого гормона, поэтому употребление креветок может помочь в борьбе с мужским бесплодием.

Вред креветок

Креветки способны накапливать тяжелые металлы, в том числе мышьяк. Поэтому очень важно выяснить у продавца регион вылова. Но и искусственно выращенные креветки могут нанести вред здоровью из-за антибиотиков, которыми активно пользуются рыбоводы для предотвращения болезней креветок. Качество питания этих ракообразных на таких фермах оставляет желать лучшего.

Пациентам, склонным к камнеобразованию в желчном пузыре, не рекомендуется употреблять в пищу на постоянной основе морепродукты с хитиновой оболочкой, к которым относятся креветки.

Креветки в медицине

Остеоартрит

Новейшие исследования в области медицины показали, что глюкозамин, содержащийся в панцире креветок, может использоваться как средство для лечения боли при остеоартрите. Это вещество — предшественник гликозаминогликана, который, как полагают ученые, играет роль в росте хрящей и их восстановлении.

Непереносимость лактозы

Если после употребления молочных продуктов у вас появляются проблемы с пищеварением (тошнота, диарея), то велик шанс, что вы страдаете непереносимостью лактозы. Она есть примерно у 40% взрослого населения России. Креветки — хороший источник кальция, но при этом не содержат лактозу, поэтому могут стать хорошей альтернативой молочным продуктам.

Муковисцидоз

Муковисцидоз, известный как цистический фиброз, — это генетическое заболевание, которое влияет на легкие и дыхательные пути, пищеварительную систему и другие органы. У людей с этой болезнью происходит избыточное выделение густой и липкой слизи, которая затрудняет дыхание и пищеварение.

Ученые рекомендуют людям, больным муковисцидозом, употреблять больше калорийных продуктов с высоким содержанием белка, к которым они относят и креветки.

Вкусные блюда с креветками

Беспроигрышный вариант — сварить креветки и подать их как главное блюдо. Здесь вы найдете три способа оригинально приготовить креветки. А еще больше вкусных рецептов можно найти в этой статье.

Чесночная паста с креветками

Ингредиенты:

спагетти — 250 г;

креветки — 250 г;

чеснок — 2 зубчика;

жирные сливки — 300 мл;

сливочное масло 82,5% — 50 г;

мелко натертый твердый сыр — 100 г;

соль, перец — по вкусу.

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Способ приготовления:

Отварить спагетти до состояния аль денте. В сковороде растопить масло. Добавить мелко нарезанный чеснок, слегка обжарить. Через пару минут после чеснока добавить очищенные креветки, соль, специи. Довести креветки до готовности, затем влить в сковороду сливки, оставить покипеть пару минут. Если соус получился слишком густой, добавить к сливкам воду из спагетти. Дать блюду настояться 10 минут.

Салат с креветками и ананасом

Ингредиенты:

ананас — 100 г;

авокадо — 1 шт.;

очищенные креветки — 100 г;

лимонный сок — 1 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

листья любого салата — по вкусу;

помидоры — 2 шт;

соль, специи — по вкусу.

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Способ приготовления:

Авокадо очистить, нарезать крупными кубиками и сбрызнуть лимонным соком. Нарезать мякоть ананаса и помидоры. Креветки обжарить на масле и в специях. Салат порвать на крупные листочки и выложить на тарелку. Сверху выложить все ингредиенты.

Шашлычки из креветок

Ингредиенты:

крупные креветки — 300 г;

лимонный сок — 1 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика

соевый соус — 3 ст. л.

соль и специи — по вкусу

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Способ приготовления:

Заранее разморозить креветки, очистить и промыть от песка и мусора. Соединить в миске лимонный сок, мелко нарезанный чеснок, масло, соус, соль и специи. В маринад положить промытые креветки. Оставить на один-два часа. Сковороду-гриль разогреть, смазать любым маслом. На бамбуковые шпажки красиво нанизать креветки и обжарить с двух сторон.

Как выбрать креветки

Креветки должны иметь свежий морской запах. Избегайте креветок с рыбным или аммиачным запахом, это может быть признаком истекшего срока годности. Свежие креветки должны быть прозрачными или слегка розоватыми, без желтого оттенка. Морепродукты должны быть твердыми и упругими. Избегайте мягких на ощупь креветок.

Темные точки на панцире говорят о том, что креветка, скорее всего, чем-то болела. А вот черная голова — это нормальное явление, такие морепродукты не опасны.

Свежесть креветок можно определить по глазам: они у креветок должны быть ясными и выпуклыми. Избегайте ракообразных с мутными или вдавленными глазами.

Как хранить креветки

Замороженные креветки следует хранить в морозильной камере. Лучше всего упаковать их в герметичные пакеты или контейнеры, чтобы избежать проникновения воздуха и сохранить свежесть. Также рекомендуется пометить упаковку датой замораживания, чтобы знать, сколько времени креветки уже находятся в состоянии заморозки. В среднем замороженные креветки могут храниться до 6 месяцев.

Свежих ракообразных следует хранить в холодильнике при температуре от 0°C до 4°C. Лучше всего упаковать их в контейнер со льдом или влажным полотенцем, чтобы сохранить свежесть и предотвратить пересыхание. Также рекомендуется использовать креветки в течение одного-двух дней после покупки, чтобы избежать порчи. Если вы не планируете есть их сразу, то лучше заморозить.

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Популярные вопросы

Можно ли креветки есть в пост

Существуют разные мнения по этому вопросу. Согласно одной позиции, в пост можно употреблять только растительную пищу. Согласно другому мнению, креветки — это бескровные живые существа, к которым также относятся крабы и кальмары, и употреблять в пост их можно. Однако необходимо помнить, что креветки — это деликатес, от которых в течение поста рекомендуется отказаться.

Можно ли креветки кормящей женщине

Нужно помнить, что креветки — сильный аллерген. Поэтому кормящей матери нельзя употреблять их в первые четыре недели жизни ребенка. Когда малышу исполнится месяц, можно попробовать съесть несколько креветок. Если организм ребенка не отреагировал негативно (нет сыпи, вздутия), можно постепенно увеличивать размер порций.

Сколько креветок можно съесть за раз

Из-за свойства креветок накапливать тяжелые металлы рекомендованная суточная доза составляет не более 200 г очищенных креветок.