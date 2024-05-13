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Нутрициолог перечислила вредные свойства дыни
Питание и еда

Сегодня, 17:10

1 мин.

Нутрициолог перечислила вредные свойства дыни

Мария Маковей
Автор
Дыня на столе
Фото margouillatphotos/istockphoto.com
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Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова считает, что дыня — это нежелательный продукт для людей с диабетом. Причина — высокий уровень содержания натурального сахара в продукте.

Также фрукт способен вызвать аллергические реакции, которые проявляются в виде зуда и красноты кожи. Может даже возникнуть анафилактический шок, передает «СЭ».

«При диагностированных заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения от употребления дыни стоит отказаться. Сок этих плодов может ухудшить ситуацию», — заключила специалист.

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Польза и вред
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