Нутрициолог объяснила, для чего нужен инулин

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Интегративный нутрициолог Екатерина Омирова в разговоре с «СЭ» заявила, что инулин — это пребиотик для микробиоты кишечника, который по своей природе относится к растворимой форме пищевых волокон.

По словам эксперта, пребиотик выступает пищей для пробиотиков — полезных бактерий, которые ферментируют не перевариваемые человеком пищевые волокна.

Как отметила Омирова, инулин способствует росту пробиотиков, что приводит к улучшению микрофлоры кишечника.

Также нутрициолог добавила, что инулин выводит поврежденные клетки и тяжелые металлы, оказывает противовоспалительное действие на толстый кишечник, стимулирует рост и обновление клеток. Кроме того, пребиотик улучшает желчеотток, увеличивает всасывание кальция и магния и способствует профилактике сахарного диабета.