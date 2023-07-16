Болгарский перец: польза и вред для организма

О родине болгарского перца можно догадаться из названия. Из Болгарии в Россию этот овощ привезли переселенцы, поэтому он и получил такое имя.

Родственник болгарского перца — острый перец, который выращивали в Италии и Испании. С течением времени эта культура начала двигаться на север и приобретать более сладкий вкус. Все дело в том, что на севере перец имеет острый вкус из-за содержащегося в нем капсаицина. Это вещество накапливается под воздействием солнечных лучей и придает перцу жгучесть.

Калорийность и БЖУ болгарского перца

Калорийность — 26 ккал

Белки — 0,99 г

Жиры — 0,3 г

Углеводы — 6,2 г

Польза болгарского перца

Болгарский перец известен высоким содержанием витамина С: в небольшом плоде может содержаться около трех суточных норм. Перец богат витаминами А, В6, В9, Е, Р, а также калием, фосфором, кальцием, магнием и железом. Помимо этого, в нем содержится много воды.

Укрепление иммунитета

Улучшение пищеварения

Ферменты, содержащиеся в болгарском перце, помогают лучше усваиваться полезным веществам в кишечнике. А клетчатка улучшает перистальтику кишечника.

Положительное влияние на сердечно-сосудистую систему

Витамин Р помогает усваиваться аскорбиновой кислоте, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Кроме этого, он делает стенки сосудов более эластичными, а витамин С удаляет холестериновые бляшки.

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Профилактика и лечение анемии

Болгарский перец очень важен при недостатке железа, потому что содержащийся в нем витамин С помогает организму усваивать железо из пищи.

Благоприятное влияние на нервную систему

Витамин В9, входящий в состав болгарского перца, помогает выработке серотонина, который регулирует эмоциональное состояние и цикл сна и бодрствования.

Помощь в похудении

Сладкий перец идеально подходит для диетического питания. Это низкокалорийный продукт, который ускоряет метаболизм и нормализует жировой обмен веществ.

Средство против старения

В болгарском перце содержится много антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, не допуская разрушения клеток и волокон внеклеточного матрикса. В результате они предотвращают преждевременное старение кожи.

Вред болгарского перца

Польза болгарского перца для здоровья человека несомненна, но все же его употребление может принести вред. Людям с повышенной кислотностью желудка, гастритом, язвенной болезнью, панкреатитом не рекомендуется употреблять его в сыром виде. Перец лучше запекать, тушить или готовить на гриле.

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Кроме этого, болгарский перец стоит убрать из рациона людям:

склонным к пищевой аллергии;

с воспалением толстого кишечника, при обострении воспаления геморроидальных узлов;

с повышенной возбудимостью нервной системы, эпилепсией, гипертонией.

Болгарский перец в косметологии

Экстракт болгарского перца обладает антиоксидантными свойствами. Поэтому для поддержания тонуса кожи из него делают маски для лица. Причем для масок лучше использовать перец желтого и зеленого цвета, так как красный может вызвать аллергическую реакцию и окрасить кожу.

Тонизирующая маска с перцем

Измельчите половинку перца, слегка посолите и оставьте на 10 минут. Затем залейте две столовые ложки сухих цветков календулы 100 мл кипятка и оставьте под крышкой на 10 минут. Потом процедите настой, распаренные цветки разотрите ложкой и смешайте с перцем. Нанесите смесь на лицо. Через 10 минут снимите ее ватным тампоном, смоченным в настое календулы. Затем ополосните теплой водой.

Очищающая маска для лица

Смешайте столовую ложку кашицы из перца со взбитым белком и столовой ложкой кефира. Нанесите маску на лицо, оставьте на 10 минут. Затем смойте теплой водой.

Рецепты с болгарским перцем

Фаршированные перцы

Что нужно:

мясной фарш — 350 г;

морковь — 1 шт.;

рис — 100 г;

лук — 1 шт.;

растительное масло — 1 ст. л.;

помидор — 1 шт.;

соль, перец, паприка — по вкусу.

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Как готовить:

Натрите морковь и нарежьте лук небольшими кусочками. Обжарьте смесь на растительном масле до готовности. В конце добавьте мелко нарезанный помидор, потушите еще пару минут, затем дайте остыть.

Варите рис до полуготовности. После того как рис и зажарка остынут, добавьте к ним мясной фарш. Начинку поперчите, посолите и положите в большую емкость, чтобы было удобно начинять перцы.

Из болгарского перца достаньте семена и заполните овощи начинкой. Положите их в глубокую кастрюлю, долейте воды, чтобы верхушки перцев были видны. После того как жидкость закипит, готовьте перцы еще 40-50 минут.

Панцанелла

Что нужно:

чиабатта — 300 г;

авокадо — 1 шт.;

оливковое масло — 2 ч. л.;

болгарский перец — 2 шт.;

помидор — 1 шт;

зелень — пучок;

винный уксус — 1 ч. л.;

сок лимона — по вкусу.

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Как готовить:

Нарежьте хлеб средними по толщине ломтиками, добавьте к ним уксус, оливковое масло и зелень. Авокадо порежьте мелкими кусочками, перец — ломтиками и сбрызните соком лимона. К перцу и авокадо добавьте томат. Положите хлеб в глубокую тарелку на дно, а сверху — овощную смесь.

Как выбрать болгарский перец

Болгарский перец должен быть глянцевым, без трещин, иметь ровный цвет. Кроме этого, ножка перца не должна быть сухой и черной. Стоит также обратить внимание на светлые пятна. Они говорят о том, что плод еще не дозрел.

Как хранить болгарский перец

Болгарский перец нужно хранить в холодильнике. Свежий перец может лежать там примерно неделю, после этого количество полезных веществ в нем начнет уменьшаться.

Если нужно хранить болгарский перец дольше, можно его заморозить. При температуре минус 18 градусов срок хранения продлевается до 12 месяцев. Для этого нужно помыть перец, ударить его семена и хвостик, просушить и поместить в морозилку в контейнере.

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