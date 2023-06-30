3 рецепта ПП-бургеров на любой вкус
Если вы решили снизить вес или просто контролируете качество рациона, то все, что от вас требуется, — сделать более полезную версию любимого блюда. Сегодня попробуем приготовить несколько вкусных и полезных бургеров по разным рецептам.
Рецепт ПП-булочки
Любой бургер начинается с булочки. Во многих ресторанах ее готовят из пшеничной муки, поэтому такая выпечка — источник быстрых углеводов. Дома можно сделать более питательный и сытный вариант.
Ингредиенты:
- творог — 150 г;
- мука (кукурузная, овсяная, ржаная, пшеничная цельнозерновая) — 60-80 г;
- сыр — 50 г;
- яйцо — 1 шт.;
- разрыхлитель — 1/2 ч.л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- семена кунжута — для посыпки.
Приготовление:
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Творог взбейте погружным блендером, добавьте яйцо, просеянную муку, тертый сыр, специи и перемешайте. Тесто должно хорошо держать форму. Если масса растекается, добавьте еще муки.
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Сформируйте булочки, выложите их на противень, предварительно застеленный пергаментом или силиконовым ковриком.
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По желанию смажьте булочки взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.
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Выпекайте в течение 40 минут при 180 градусах.
Варианты низкокалорийных соусов
Соусы сильно увеличивают калорийность блюда. Как правило, заправки очень жирные и содержат много соли. Но без них сложно представить вкусный бургер. Поэтому вместо покупных вариантов лучше сделать домашнюю заготовку. Вот несколько идей:
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натуральный йогурт + горчица + томатная паста + специи + соль;
-
натуральный йогурт + маринованные огурцы + дижонская горчица + чесночный порошок;
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кефир + авокадо + любая зелень + специи;
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натуральный йогурт + сыр фета + зелень + специи.
Бургер с мясной котлетой
Ингредиенты:
для маринованного лука:
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лук — 30 г;
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вода — 40 мл;
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уксус 6% — 2 ч. л.;
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подсластитель — по вкусу;
для бургера:
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нежирный говяжий фарш — 200 г;
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помидор свежий — 1 шт.;
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соленый огурец — 1 шт.;
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листья салата — по вкусу;
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соль — по вкусу;
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перец — по вкусу;
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соус с томатной пастой или маринованными огурцами из пункта выше.
Приготовление:
- Очищенный лук нарежьте тонкими полупрозрачными перьями или полукольцами.
- Переложите нарезку в небольшую пиалу, добавьте уксус, подсластитель и воду, перемешайте. Луковая нарезка должна быть полностью погружена в жидкость.
- Оставьте заготовку при комнатной температуре на время подготовки начинки.
- Фарш посолите и поперчите. Можно отбить массу, чтобы повысить эластичность волокон. Тогда котлеты будут лучше держать форму.
- Влажными руками сформируйте котлеты, отмеряя по 80 г мяса на каждую порцию. Важно сделать мясные лепешки чуть больше диаметра булочек.
- Смажьте каждую котлету маслом с двух сторон и выложите на разогретую сковороду.
- Обжаривайте примерно по 3-5 минут с каждой стороны до готовности.
- Смажьте нижнюю часть булочки соусом.
- Выложите котлету, сверху — тонкий слой соуса и маринованный лук без жидкости.
- Затем добавьте кружок помидора и тонкие ломтики соленого огурца.
- Верхнюю часть булочки также слегка смажьте соусом.
- Накройте бургер второй булочкой и подавайте.
Бургер с индейкой
Ингредиенты:
-
запеченное филе индейки — 100 г;
-
помидор — 1 шт.;
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свежий огурец — 1 шт.;
-
листья салата — по вкусу;
-
нежирный сыр — 2 ломтика;
-
соус с йогуртом и сыром фета из пункта выше.
Приготовление:
-
Филе индейки заранее запеките в духовке до готовности.
-
На булочку выложите соус, индейку и лист зеленого салата.
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Добавьте свежие овощи и сыр.
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Накройте второй половинкой булочки, смазанной соусом, и подавайте.
Овощной бургер с грибами
Ингредиенты:
-
шампиньоны большие — 2 шт.;
-
красный лук — 1 шт.;
-
помидор — 1 шт.;
-
листья салата — по вкусу;
-
сыр — 4 ломтика;
-
соль — по вкусу;
-
перец — по вкусу;
-
соус с авокадо из пункта выше.
Приготовление:
-
Шампиньоны нарежьте дольками, лук — полукольцами.
-
Обжарьте нарезку на сковороде до мягкости, добавьте соль и перец.
-
На нижнюю часть булочки выложите соус, лист салата, ломтик сыра, немного грибов с луком.
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Добавьте кружочки помидора и соус.
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Накройте второй частью булочки и подавайте.
Приготовив один из таких бургеров, вы не только получите удовольствие, но и научитесь даже при похудении питаться любимыми блюдами без вреда для фигуры!
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