Самый быстрый способ узнать, нужно ли вам похудеть

Эксперименты с диетами и похудением иногда доводят до крайностей, когда сложно трезво оценить свою форму. Чтобы узнать, нужно ли худеть, лучше воспользоваться проверенными способами. Они помогут определить идеальный вес с учетом индивидуальных особенностей и покажут не только лишние килограммы или их дефицит, но и распределение жировых отложений, а также подскажут, на какую цифру стоит ориентироваться. Какой из методов наиболее эффективен, разбирались с нутрициологом Ольгой Деккер.

Самый эффективный способ

Для этого метода (его еще называют OTR) вам потребуется знать всего две цифры — объем вашей талии и рост. Талия — довольно точный показатель здоровья и наличия лишнего веса. Если быть точнее, объем талии может указать на наличие висцерального жира — он находится не под кожей, а внутри и обволакивает внутренние органы, что в перспективе приводит к проблемам со здоровьем.

О том, какой должна быть талия и почему так опасен висцеральный жир, мы рассказывали ранее.

Istockphoto/Prostock-Studio

Этот метод не только простой, но и точный, поскольку укажет именно на наличие избытка жировой ткани. Сослаться на «широкую кость» или большой объем мышц не получится.

Чтобы понять, что вам пора худеть, разделите объем талии на свой рост и посмотрите в таблице значений, все ли в норме.

Женщины

Индекс талия/рост Физическая форма Менее 0,35 Патологическая худоба, дефицит веса 0,35-0,42 Выраженная худоба 0,42-0,46 Здоровое худощавое телосложение 0,46-0,49 Здоровое нормальное телосложение 0,49-0,54 Избыточный вес 0,54-0,58 Выраженный избыточный вес, ожирение Более 0,58 Выраженное ожирение



Мужчины

Индекс талия/рост Физическая форма Менее 0,35 Патологическая худоба, дефицит веса 0,35-0,43 Выраженная худоба 0,43-0,46 Здоровое худощавое телосложение 0,46-0,53 Здоровое нормальное телосложение 0,53-0,58 Избыточный вес 0,58-0,63 Выраженный избыточный вес, ожирение Более 0,63 Выраженное ожирение

Определение лишнего веса по индексу массы тела

Индекс массы тела, или сокращенно ИМТ, часто используется в медицинских учреждениях и фитнес-тренерами для оценки соответствия веса человека его росту. Чтобы определить свой ИМТ, разделите вес (в килограммах) на рост в квадрате (в метрах). Далее нужно свериться с таблицей.

ИМТ — достаточно простой и быстрый метод оценки веса, но он имеет недостатки, так как не учитывает:

процент мышечной массы;

распределение жировой ткани в организме;

возраст;

пол.

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. Существует и множество других. Выбор конкретного способа зависит от индивидуальных особенностей человека и его состояния здоровья. Оптимальный вариант — получить консультацию у специалиста. Он поможет выбрать наиболее подходящий способ, который определит, нужно ли вам худеть, а также расскажет, как это безопасно сделать.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!