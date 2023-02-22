7 самых полезных специй по мнению врача

Чем они полезны и когда от них стоит отказаться.

Специи не только добавляют вкус блюдам, но и могут сделать их полезнее. Рассказываем, какие приправы принесут наибольшую пользу.

Асафетида

Хинг, ферула, асмаргок, илан, дурной дух — так называют асафетиду в странах Азии. Она представляет собой застывший сок из корня растения ферула. От других специй ее отличает резкий запах, который одновременно похож и на лук, и на чеснок. С древних времен асафетида использовалась как лекарственное средство широкого спектра действия. Ее применяли для лечения легочных, гинекологических заболеваний, а также при расстройствах пищеварения.

Асафетида входит в состав многих блюд восточной кухни и является отличной заменой лука и чеснока. Особенно полезно приправлять ею трудноперевариваемые блюда из бобовых. Специя помогает при повышенном газообразовании в кишечнике.

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Асафетида эффективна в борьбе с паразитами, обитающими в желудочно-кишечном тракте, особенно с ленточными червями. Помогает при лечении бронхита, астмы, коклюша.

Сочетается с такими специями, как карри, куркума, имбирь, петрушка, тмин, паприка, сельдерей.

Кому нельзя асафетиду: специя противопоказана при беременности, высокой температуре, повышенной кислотности желудка, при крапивнице и различных высыпаниях на коже.

Базилик

Всего насчитывается около 150 видов базилика, они различаются цветом, вкусом и ароматом. Однако условно все виды этого растения делятся на зеленый и фиолетовый базилик. У фиолетового более резкий аромат и вкус за счет большого количества эфирных масел в составе. Зеленый базилик имеет тонкий вкус и аромат, распространен в качестве пряности в Средиземноморье.

В базилике содержатся флавоноиды, большое количество эфирных масел, витамины РР, В2, С, К, каротин, рутин, медь, марганец и другие полезные вещества.

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Обладает антибактериальными свойствами, может ограничивать рост бактерий, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк.

В составе базилика содержится бета-каротин, который помогает предотвратить окисление холестерина в крови, защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Помогает в борьбе с хроническим стрессом и беспокойством. Нормализует гормональный фон.

Благодаря магнию в составе улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы. Компонент эфирного масла базилика, эвгенол, обладает противовоспалительным эффектом. Само эфирное масло используется в ароматерапии в качестве успокаивающего средства.

Чай с базиликом можно пить при ОРВИ, он помогает при заболеваниях дыхательных путей. Но употреблять больше 30 г базилика в сутки не рекомендуется.

Кому нельзя базилик: специя противопоказана аллергикам, при сердечно-сосудистых заболеваниях, тромбофлебите, во время беременности и лактации, а также при обострении гипертонической болезни.

Гвоздика

Эта пряность известна человечеству как минимум 2,5 тысячи лет. Представляет собой нераскрывшиеся засохшие бутоны дерева из семейства миртовых. Гвоздика получила название благодаря своей необычной форме (от латинского clavus — «гвоздь»). Специя отличается жгучим вкусом и выраженным ароматом.

В гвоздике содержится большое количество биологически активных веществ: гликозиды, пищевые волокна, дубильные и жировые вещества, витамины группы В, А, С, К, Е, магний, калий, медь, железо, цинк.

Гвоздика положительно влияет на все системы организма. Она обладает антибактериальными свойствами, эффективно борется с вирусами, грибками. Приводит в норму работу нервной системы.

Благодаря витамину К в составе гвоздика способствует улучшению функции кроветворения, желчного пузыря, печени. Улучшает работу иммунной системы. Укрепляет стенки сосудов, хрящевой ткани. Контролирует уровень глюкозы в крови. За счет эфирного масла в составе, содержащего вещества кариофиллен и эвгенол, гвоздика эффективна в борьбе с паразитами.

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Кроме того, специя стимулирует пищеварительный процесс, ускоряет обмен веществ. Помогает бороться с метеоризмом, восстанавливает силы после нервного и физического переутомления. Настой гвоздики эффективен в борьбе с зубной болью.

Гвоздика относится к природным афродизиакам. Она усиливает либидо и может использоваться для профилактики простатита.

Кому нельзя гвоздику: специя противопоказана при повышенном артериальном давлении, язве желудка и 12-перстной кишки, при беременности и лактации.

Кориандр

Кориандр, или кинза, большинству знаком еще с детства — им посыпают бородинский хлеб. Эта специя — идеальный вариант для тех, кому нельзя острые блюда. С помощью кориандра пищу можно сделать не только вкусной, но и гармоничной. Специя не горячит, а охлаждает. Ее можно использовать как в зернах, так и в молотом виде.

Кинза оказывает очищающее действие, избавляет организм от шлаков. Улучшает всасывание пищи в тонком кишечнике. Обладает обезболивающим действием. Чай из кориандра избавляет от боли в животе. Нормализует аппетит, избавляет от проблем с пищеварением, оказывает бактерицидное и заживляющее действие на стенки желудка.

Также кинза улучшает работу печени, избавляет от застойных явлений. Помогает в борьбе с инфекциями мочевыводящих путей, затрудненным мочеиспусканием, циститом.

Кому нельзя кориандр: специя противопоказана тем, кто страдает от аллергии на родственные растения: фенхель, укроп, тмин, а также при повышенной кислотности желудка, гастрите, язве, беременности.

Черный тмин

Семена этого растения издавна использовали для лечения и укрепления иммунитета. В составе черного тмина есть активное вещество тимохин, оно обладает обезболивающим и ранозаживляющим свойствами. Масло черного тмина помогает привести в норму вес.

Отличительная особенность семян черного тмина — они не раздражают слизистую желудка, улучшают усвояемость пищи. В сочетании с медом семена растения улучшают зрение и память.

Кому нельзя черный тмин: специя противопоказана при язве желудка и 12-перстной кишки, при беременности и индивидуальной непереносимости.

Черный перец

Это один из мощных стимуляторов пищеварения. Он способствует перевариванию пищи, очищает ЖКТ, сжигает токсины, изгоняет паразитов.

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В составе перца присутствует алкалоид пиперин — именно он наиболее важен для поддержания здоровья организма. Пиперин стимулирует клетки поглощать больше питательных веществ и надолго их сохранять.

Черный перец стимулирует работу клеток желудка, производящих соляную кислоту. Помогает предотвратить расстройство желудка, диарею.

Кроме того, перец способствует похудению. В наружном слое специи содержатся вещества, способствующие расщеплению жировых клеток. Также стимулируется выведение лишней жидкости и токсинов из организма.

Для получения максимальной пользы свежемолотым черным перцем нужно посыпать уже готовые блюда.

Кому нельзя черный перец: специя может ухудшить состояние при язве, гастрите, колите. Также перец противопоказан при гипертонии.

Куркума

Эта специя представляет собой порошок насыщенно-желтого цвета, отличается тонким ароматом и слегка жгучим вкусом.

Куркума — это мощный природный антибиотик, который не нарушает работу печени и желудочно-кишечного тракта. Регулярное употребление куркумы повышает активность микрофлоры кишечника. Она особенно полезна при иммунных нарушениях, заболеваниях печени и почек.

Также специя способствует повышению сопротивляемости организма различным инфекциям. Очищает кровь, выводит токсины из печени, обладает мочегонным действием.

Куркумин, содержащийся в этой специи, способствует снижению уровня холестерина и триглицеридов в крови. Это вещество плохо всасывается в ЖКТ, поэтому эффективно в борьбе с воспалительными заболеваниями кишечника.

Кому нельзя куркуму: отказаться от специи рекомендуют во время беременности, кормления грудью и при заболеваниях желчного пузыря.

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