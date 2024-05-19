Эндокринолог перечислила продукты, которые повышают выносливость

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева считает, что бананы и другие продукты с калием нужны организму для повышения силы и выносливости. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

По ее словам, калий, который важен для слаженной работы всего организма находится не только в бананах, но и в авокадо, зеленых листовых овощах, моркови, бобовых, цитрусовых, фисташках и черносливе.

Эксперт подчеркнула, что недостаток этого микроэлемента приводит к постоянной усталости, слабости в мышцах, покалыванию и онемению в конечностях. Также может развиться нарушение сердечного ритма, головокружения, проблемы с ЖКТ и давлением.

Поэтому Лебедева рекомендует разнообразить рацион перечисленными продуктами. В то же время она предупредила, что избыток калия опасен и может негативно сказаться на работе почек.