Нутрициолог рассказала, как выбрать натуральный мед

Нутрициолог Екатерина Стасюк при покупке меда рекомендует внимательно изучить этикетку. По ее словам, в составе натурального продукта будет указан единственный ингредиент — мед. Если имеются перечисления ароматизаторов и красителей, то от сладости лучше отказаться.

«Проведите визуальную оценку. Мед должен быть жидким. Возьмите баночку и покрутите ее, качественный продукт будет медленно стекать от одной стенки к другой», — отметила эксперт в беседе с «СЭ».

Также специалист предупредила, что кислинка, карамельные или химический привкус свидетельствуют о плохом качестве продукта. Поэтому при выборе меда важно пробовать его на вкус.

Кроме того, нутрициолог советует запросить у продавца сертификаты. Он должен предоставить итоги лабораторных исследований, паспорт пасеки и акт ветеринарной проверки.