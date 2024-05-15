Нутрициолог назвала самые «тяжелые» сочетания продуктов

В эксклюзивной беседе с «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк отметила, что не все сочетания продуктов полезны для желудочно-кишечного тракта.

«Привычные для многих на завтрак хлопья с молоком способны негативно отразиться на работе организма. Такое блюдо может привести к резким скачкам сахара в крови. По утрам лучше есть каши на молоке или воде», — отметила эксперт.

К еще одному не самому удачному сочетанию Стасюк отнесла рыбу и обычный рис. По ее словам, рис содержит большое количество крахмала. В качестве гарнира к рыбе она рекомендует готовить неочищенный дикий рис.

Также нутрициолог отметила, что любимые всеми пюре с котлетой не самым благоприятным образом сказываются на пищеварении.

«Крахмал, который содержится в картофеле, снижает выработку желудочного сока. Мясо переваривается довольно долго и медленно. В сочетании эти продукты оказывают на пищеварительную систему колоссальную нагрузку», — объяснила эксперт.

Поэтому специалист рекомендует сочетать мясные блюда с некрахмалистыми овощами, например, баклажанами, свеклой, кабачками, брокколи и цветной капустой.