Блюда с креветками: 10 простых и быстрых рецептов

Креветка — чистый, нежный белок, помещенный в хитиновый панцирь. Продукт разнообразит рацион правильного питания средиземноморской ноткой и тонким вкусом. Предлагаем подборку простых и разнообразных рецептов с креветками — от крем-супа до ризотто и закусок. А консультант шеф-поваров и практикующий кулинар Алексей Онегин расскажет, как выбрать креветки и какие способы приготовления использовать в зависимости от информации на упаковке.

Ризотто с креветками

Ингредиенты

королевские креветки — 1 кг;

рис для ризотто — 400 г;

белое сухое вино — 120 мл;

репчатый лук — 2 шт.;

чеснок — 6 зубчиков;

петрушка — пучок;

сушеный тимьян — 1 ч.л.;

сливочное масло — 1 ст.л.;

оливковое масло — для жарки;

соль, молотый перец — по вкусу.

?

Что приготовить из креветок. Фото istockphoto.com

Приготовление

Очистить креветки от голов и панцирей. Надрезав спинку, удалить кишечный тракт, который проходит вдоль хребта, и посолить. Чеснок и лук очистить, мелко нарезать.

В сотейник положить кусочек сливочного масла, сложить головы и панцири и обжарить на сильном огне, постоянно помешивая, до получения ярко-красного цвета продукта. Затем влить два литра воды, довести до кипения, посолить и добавить сушеный тимьян. Через полчаса варки — снять с плиты, процедить и вернуть полученный бульон на слабый огонь.

В другую кастрюлю влить оливковое масло, выложить лук с половиной количества чеснока и обжаривать примерно пять минут до прозрачности лука. Поместить в кастрюлю рис, перемешать и немного обжарить. Влить вино и выпарить его практически до конца.

Постепенно добавлять в рис бульон из панцирей: половник за половником, дожидаясь полного впитывания жидкости. Повторять до готовности риса. Помешать и снять с плиты.

На разогретую сковороду налить оливковое масло и обжарить креветки с оставшимся чесноком на сильном огне в течение трех минут. Добавить нарезанную петрушку и перемешать.

Вмешать содержимое сковороды в кастрюлю с рисом, добавить специи по вкусу. Готовое блюдо выложить в глубокие тарелки, подавать горячим. При желании — украсить креветками.

Пищевая ценность порции

белки — 24,5 г;

жиры — 11 г;

углеводы — 64,5 г;

калории — 465.

Время приготовления — 50 минут. Количество порций — 6.

Полента с креветками и беконом

Ингредиенты

очищенные королевские креветки — 600 г;

бекон — 200 г;

кукурузная крупа крупного помола — 200 г;

твердый сыр — 100 г;

чеснок — 6 зубчиков;

сладкая паприка — 1 ч.л.;

оливковое масло — для жарки;

соль, молотый перец — по вкусу.

?

Фото istockphoto.com

Приготовление

В сотейник с толстым дном влить шесть стаканов воды, довести до кипения и посолить. Постепенно всыпать крупу, постоянно помешивая. Продолжать непрерывно мешать в течение пяти минут, следующие 20 — помешать несколько раз, последние 10 минут готовки — вернуться к частому помешиванию.

Бекон нарезать небольшими одинаковыми кубиками, выложить на сковороду с оливковым маслом и обжаривать несколько минут, пока жир не вытопится. После — зажарить до золотистой корочки, в течение пары минут. Кусочки бекона положить на тарелку, а в сковороду добавить креветки с чесноком и обжарить на сильном огне три минуты. Посыпать паприкой, снять с огня.

Половину жареных креветок добавить к поленте за 10 минут до ее готовности. Натереть сыр на мелкой терке. Когда блюдо приготовится до конца, вмешать сыр в поленту. Полученную массу разложить по тарелкам и украсить оставшимися креветками.

Пищевая ценность порции

белки — 34 г;

жиры — 24,5 г;

углеводы — 28,5 г;

калории — 468.

Время приготовления — 40 минут. Количество порций — 6.

Закуска с авокадо и креветками

Ингредиенты

королевские креветки — 500 г;

салат айсберг — кочан;

авокадо — 2 шт.;

огурцы — 2 шт.;

зеленый лук — несколько перьев;

майонез — 150 г;

оливковое масло — 2 ст.л.;

лимонный сок — 1,5 ст.л.;

копченая паприка — 1,5 ч.л.;

соль — по вкусу.

?

Фото istockphoto.com

? Приготовление

Пол-литра воды довести до кипения, добавить креветки и варить буквально три минуты. Выложить на тарелку и остудить.

Сделать соус из майонеза, лимонного сока, паприки и соли, убрать в холодильник до подачи.

У авокадо извлечь косточку и удалить кожуру, нарезать мякоть равномерными небольшими кубиками. Посолить, поперчить и полить небольшим количеством оливкового масла. Огурцы нарезать и добавить к авокадо.

Салат айсберг мелко нашинковать и разложить по стаканам или пиалам. Следующим слоем выложить овощи, последним — добавить креветки. Сверху добавить столовую ложку соуса, по желанию украсить микрозеленью и нарезанными перьями лука.

Пищевая ценность порции

белки — 23,5 г;

жиры — 19 г;

углеводы — 6,2 г;

калории — 293.

Время приготовления — 35 минут. Количество порций — 8.

Иногда можно прочитать, что сырые креветки непременно серого цвета, в то время как креветки с красным панцирем прошли термообработку. Часто это действительно так, но далеко не всегда — цвет панциря креветки зависит от ее рациона, поэтому аргентинские дикие креветки и некоторые другие виды креветок будут красными даже в сыром виде.

Салат с киноа и креветками

Ингредиенты

королевские креветки — 350 г;

киноа — 1,5 стакана;

огурец — 1 шт.;

болгарский перец желтый — 1 шт.;

шпинат — 50 г;

оливковое масло — 70 мл;

лимонный сок — 30 г;

имбирь — кусочек корня 1 см;

чеснок — 2 зубчика;

соль, перец — по вкусу. ?

?

Фото istockphoto.com

Приготовление

Вскипятить три стакана воды, всыпать предварительно промытую крупу киноа. Посолить и варить 15 минут на умеренном огне под крышкой.

Запечь перец: положить овощ в разогретую до 200°С духовку на 15 минут. Переложить на тарелку, оставить под крышкой на 10 минут. Удалить кожицу и семена, порезать кубиками.

Приготовить заправку из мелко нашинкованного имбиря и чеснока с добавлением масла и лимонного сока. Специи добавлять по вкусу.

Сложить вместе все ингредиенты, добавить порезанный огурец, соус и перемешать.

Пищевая ценность порции

белки — 32,3 г;

жиры — 24 г;

углеводы — 55;

калории — 595.

Время приготовления — 30 минут. Количество порций — 4.

Итальянский суп с креветками

Ингредиенты

креветки — 150 г;

сельдерей — 500 г;

томатная паста — 3 ст.л.;

репчатый лук — 100 г;

чеснок — 4 зубчика;

мука — 3 ст.л.;

молоко — 700 мл;

бульон — 700 мл;

базилик, зеленый лук — по 5 г.

?

Фото istockphoto.com

Приготовление

Лук нарезать мелкими кубиками, выложить на дно кастрюли и обжаривать в оливковом масле в течение семи минут. Добавить нарезанный сельдерей и жарить еще 10 минут. После — вмешать томатную пасту и измельченный чеснок. Спустя пять минут насыпать в массу муку, перемешать и влить куриный бульон и молоко. Насыпать специй по вкусу. После закипания варить в течение 10 минут.

Очищенные креветки добавить в суп и зафиналить варкой еще на пять минут.

Пищевая ценность порции

белки — 27,2 г;

жиры — 9,7 г;

углеводы — 38,2;

калории — 347.

Время приготовления — 45 минут. Количество порций — 3.

Цукини с креветками

Ингредиенты

крупные креветки — 500 г;

цукини — 5 шт.;

куриный или овощной бульон — 250 мл;

белое вино — 100 мл;

крахмал — 2 ст.л.;

чеснок — 2 зубчика;

лимонный сок — 3 ст.л.;

каперсы — 2 ст.л.;

петрушка — 5 веточек;

оливковое масло — для жарки;

соль, перец — по вкусу.

?

Фото istockphoto.com

Приготовление

Креветки очистить от голов, панцирей и кишечной вены. Ополоснуть водой, высушить на бумажном полотенце.

Снять с вымытых цукини кожуру и нашинковать соломкой, посолить. Спустя 15 минут отжать выделившуюся жидкость.

Обжарить нарезанный чеснок на оливковом масле, добавить креветки и жарить в течение минуты. Влить вино и подождать его закипания.

Смешать крахмал с бульоном и лимонным соком, полученную смесь добавить к креветкам. Финальный аккорд — добавление каперсов и томление соуса до загустения в течение пяти минут.

Выложить цукини в другую сковороду с оливковым маслом и жарить пять минут на умеренном огне.

Переложить цукини на тарелку, сверху добавить креветки с соусом, украсить нарезанной петрушкой.

Пищевая ценность порции

белки — 35,2 г;

жиры — 6,4 г;

углеводы — 13,5;

калории — 280.

Время приготовления — 35 минут. Количество порций — 4.

Попкорн из креветок

Ингредиенты

креветки — 120 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 4 ст.л.;

вода — 5 ст.л.;

соус спайси — 80 г;

кунжут — 5 г.

?

Фото istockphoto.com

Приготовление

Креветки нарезать кубиками. Приготовить кляр: взбить в миске яйцо, влить 2 столовые ложки воды и постепенно ввести муку. Перемешать до однородности, добавить оставшуюся воду и снова вымешать.

Креветки обвалять в муке, затем обмакнуть в кляре. Обжарить во фритюре до появления золотистой корочки.

Посыпать кунжутом, подавать со спайси-соусом.

Пищевая ценность порции

белки — 30,7 г;

жиры — 37,2 г;

углеводы — 40,7;

калории — 628.

Время приготовления — 30 минут. Количество порций — 1.

Блинчики с креветками и зеленью

Ингредиенты

яйца — 4 шт.;

молоко — 6 ст.л.;

очищенные креветки — 400 г;

шпинат — 100 г;

петрушка, зеленый лук — по 4 веточки;

растительное масло — 6 ст.л.

?

Фото istockphoto.com

Приготовление

Нарезать зелень: шпинат, петрушку и лук. Выложить креветки в сковороду и обжарить их три минуты на растительном масле. Добавить зелень и специи по вкусу, перемешать и готовить еще минуту.

Взбить венчиком яйца с молоком, посолить. Из этой массы пожарить на сковороде четыре яичных блинчика.

Выложить блинчик на тарелку, добавить на одну половину креветки с зеленью, накрыть начинку второй половиной блинчика.

Пищевая ценность порции

белки — 28,8 г;

жиры — 30,1 г;

углеводы — 2,1;

калории — 398.

Время приготовления — 25 минут. Количество порций — 4.

Крем-суп с креветками

Ингредиенты

крупные креветки — 600 г;

сливки 20-33% - 400 мл;

лук-порей — 500 г;

болгарский красный перец — 1 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

оливковое масло — 2 ст.л.;

сливочное масло — 3 ст.л.;

соль, перец — по вкусу.

?

Фото istockphoto.com

Приготовление

Креветки очистить, удалив панцири, головы и кишечный тракт. Добавить специи и оливковое масло, перемешать, оставить мариноваться.

Разогреть сливочное масло в сотейнике и обжарить панцири на сильном огне в течение 10 минут до ярко-красного цвета.

Листья порея крупно порубить. В сотейник с панцирями влить два литра воды, довести до кипения и всыпать порей. Спустя полчаса варки процедить.

Нарезать перец, чеснок и нежную сердцевину порея. Полученный микс обжарить на сковороде с маслом несколько минут. Обжаренные овощи соединить с литром креветочного бульона, добавить половину креветок. После закипания варить пять минут.

Влить в суп сливки, пробить погружным блендером до однородности. Оставшиеся креветки слегка обжарить и порционно добавлять в тарелки с супом.

Пищевая ценность порции

белки — 17 г;

жиры — 25,8 г;

углеводы — 12 г;

калории — 344.

Время приготовления — 50 минут. Количество порций — 6-8.

Канапе с креветками и ананасом на шпажках

Ингредиенты

крупные очищенные креветки — 12 шт.;

ананас — 200 г;

лайм — 1 шт.;

сливочное масло — 50 г;

соль, молотый перец — по вкусу.

Фото istockphoto.com

Приготовление

Натереть цедру лайма в количестве чайной ложки, а из мякоти выжать сок. Креветки полить лаймовым соком, добавить цедру и специи, оставить мариноваться на 10 минут.

На сковороде растопить сливочное масло и обжарить ломтики ананаса на сильном огне, по две минуты с каждой стороны. Снять с плиты, остудить и нарезать.

Обжарить в той же сковороде креветки, достаточно по минуте с каждой стороны.

На шпажку поочередно наколоть ломтики ананаса и креветки, выложить на тарелку и украсить долькой лайма, посыпать специями по вкусу.

Пищевая ценность порции

белки — 12,6 г;

жиры — 7,3 г;

углеводы — 4,5 г;

калории — 136.

Время приготовления — 20 минут. Количество порций — 6.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!