Как правильно варить кальмары, чтобы они получились нежными и сочными
Кальмары — один из основных компонентов средиземноморской и восточной кухонь, который известен кулинарии еще со времен Древней Греции. Этот моллюск считается низкокалорийным продуктом с высоким содержанием белка, поэтому часто используется в диетах для похудения.
Белок кальмара является полноценным, включает в себя все 18 существующих аминокислот, и его регулярное употребление будет положительно влиять на сердечно-сосудистую и гормональную системы, иммунитет и даже улучшать настроение
Кальмары богаты фосфором, железом, йодом, калием, натрием, витаминами (B1, B2, B6, B9, C, E, PP).
В кальмарах содержится 200% от суточной нормы меди, 80% от нормы селена, больше 30% от нормы фосфора и вся палитра витаминов группы В с упором на витамин В12 (54% от нормы), что улучшает обмен веществ, укрепляет кости и сосуды, защищает сердце и поджелудочную железу, а также способствует профилактике анемии
Как и многие морепродукты, кальмар может вызывать аллергию.
Людям с аллергией на рыбные продукты следует быть особенно осторожными. В связи с этим рекомендуется не вводить мясо кальмаров в питание детей до трех лет и не злоупотреблять им во время беременности и грудного вскармливания
Подготовка кальмаров перед варкой
Разморозка кальмаров. Сначала нужно правильно разморозить моллюски. Для этого надо оставить их в холодильнике на 4-6 часов. Затем вынуть и размораживать 1-2 часа при комнатной температуре.
Удаление головы кальмара и щупальцев. Для этого надо взять тушку моллюска в одну руку, а другой ухватиться за голову в районе глаз и аккуратно потянуть. Щупальца можно употреблять в пищу: их надо отрезать и удалить клюв кальмара, находящийся между щупалец.
Очистка кальмаров от пленки и внутренних органов. Чтобы было легче снять пленку, надо погрузить кальмары на 5-10 секунд в кипящую воду при помощи кулинарных щипцов, потом быстро окунуть их в холодную воду. Кожица начнет сворачиваться, и ее будет легче снять. После такого способа очистки надо уменьшить время приготовления на 15-20 секунд, потому что кальмары уже частично сварятся. Затем надо вытащить прозрачную хитиновую пластину и внутренности из моллюска. Внутренняя часть тушки кальмара также покрыта пленкой, которую надо удалить.
Промывка кальмаров под проточной водой. Тушку кальмара нужно промыть в проточной воде, и можно приступать к процессу готовки.
Различные способы варки кальмаров
В холодной воде
Кастрюлю с очищенными кальмарами надо наполнить холодной водой и поставить на средний огонь. Когда вода прогреется, нужно добавить немного соли. Как только вода закипит, выключить огонь и достать тушки из кастрюли. Очень важно не переварить моллюсков, иначе их мясо будет жестким.
В горячей воде
Надо довести подсоленную воду до кипения. При появлении первых пузырьков нужно положить кальмаров в воду. Кипение на время прекратится. Как только возобновится, сразу выключить огонь и вынуть моллюсков.
Заливка кипятком
Первый раз обдать кипятком нужно кальмары, чтобы избавиться от шкурки. Второй раз нужно оставить очищенных моллюсков в кипятке на одну минуту. После этого надо промыть тушки водой. Потом залить кипятком третий раз также на одну минуту. Затем следует промыть кальмары.
Секреты приготовления мягких и сочных кальмаров
Сколько по времени варить кальмары для предотвращения переваривания
Среднее время быстрого приготовления кальмаров — 2-3 минуты. Важно не пропустить момент закипания воды в кастрюле с моллюсками. Если кальмары долго варить, они потеряют вкус и станут жесткими как резина.
Маринование кальмаров перед варкой для улучшения вкуса и текстуры
В кастрюлю воды надо добавить сок лимона, соль и пряности (тимьян, кориандр, лавровый лист, душистый перец). Затем нужно довести маринад до кипения, опустить внутрь очищенные кальмары и проварить 3-4 минуты.
Использование кислотных ингредиентов для смягчения кальмаров
Для смягчения кальмаров в воду можно добавить немного лимонного сока или капельку уксуса. Либо положить несколько кусочков свежего лимона.
Идеи и рецепты с использованием вареных кальмаров
Салат из кальмаров с яблоками и яйцом
Ингредиенты:
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замороженные кальмары (при варке вес уменьшится в два раза) — 1 кг;
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Соль и черный перец — по вкусу;
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куриные яйца — 4 шт.;
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яблоко (с ярким кисло-сладким вкусом) — 1 шт.;
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репчатый лук — 1 шт.;
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майонез — по вкусу.
Приготовление:
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Порезать кольцами отваренных в подсоленной воде кальмаров, выложить в салатницу. Затем отварить четыре куриных яйца, очистить их, нарезать и добавить к кальмарам.
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Репчатый лук порезать кубиками, обдать кипятком и добавить в салатницу к другим ингредиентам.
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Затем очистить яблоко от кожуры, натереть и добавить в емкость для салата.
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Когда все составляющие салата на месте, перемешать все, заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу.
Жареные кальмары с луком и соевым соусом
Ингредиенты:
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кальмары — 1 кг;
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лук — 2 шт.;
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зубчики чеснока — 3-5 шт.;
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растительное масло — 1-2 ст. л.;
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соевый соус — 2 ст. л.;
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соль, черный перец — по вкусу;
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сахар — 2 ч. л.
Приготовление:
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Кальмары нарезать кольцами, лук — полукольцами, чеснок — измельчить.
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Затем разогреть на среднем огне на сковороде масло, обжарить лук до золотистого цвета. Добавить туда кальмаров и готовить еще минуту.
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После увеличить огонь, приправить соевым соусом, солью, перцем и сахаром и обжаривать еще пару минут.
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