Чем полезен костный бульон и как приготовить его дома

Костный бульон является не только вкусной основой для супов и соусов, но и ценным пищевым продуктом с уникальными свойствами. Во время длительной варки костей животных в жидкость переходит много полезных веществ.

Как приготовить отвар дома и как правильно его употреблять, читайте ниже.

Польза костного бульона

Отвар содержит большее количество аминокислот, которые входят в состав коллагена. Но это не все полезные свойства костного бульона.

Отвар восстанавливает слизистую ЖКТ и компенсирует белковую недостаточность в рационе.

Костный бульон прекрасно восстанавливает организм при ОРВИ и отравлениях. Глицин и пролин, содержащиеся в жидкости, помогают снизить воспаление в организме. Эти же элементы поддерживают иммунитет.

Отвар укрепляет суставные хрящи, а также смягчает симптомы артрита и ревматизма. Все это возможно благодаря коллагеновым аминокислотам.

Все тот же коллаген укрепляет ногти, выравнивает кожу и питает волосы.

Правила приготовления

Чтобы бульон получился вкусный и наваристый, следуйте этим рекомендациям:

Качественная и свежая основа — залог хорошего бульона. Выбирайте фермерские продукты. Если это мозговая косточка, то жир должен быть светлый, почти белый, а не желтый. Мозговую часть лучше вынуть из кости и добавить в конце варки. Соотношение костей и воды при приготовлении бульона — одна к пяти. Например, на 100 г продуктов вам понадобится 500 мл жидкости. Именно это дает нужный баланс и вкус. Заливайте кости животных, птицы и рыбы холодной водой. Именно тогда вся польза окажется в жидкости. Доведите отвар до кипения и сразу же убавьте огонь до минимума. Бульон должен томиться и не выкипать. Чем дольше жидкость стоит на огне, тем больше аминокислот в нее попадут. На варку может уйти от трех до 12 часов. Можно готовить блюдо поэтапно. Например, варить четыре часа и оставить на ночь, а на следующий день снова поставить на огонь и готовить еще четыре часа. Не добавляйте в бульон соль и масло. Лучше довести до вкуса то блюдо, в которое вы добавите бульон. Иначе есть риск пересола. Когда бульон остынет, храните его в холодильнике до трех дней или заморозьте. В замороженном виде продукт годен 3-4 месяца.

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Полезные советы

Для более яркого вкуса кости перед варкой можно отправить в духовку на 40-50 минут при 180 градусах.

За 1,5 часа до готовности можно ввести овощи (морковь, лук, сельдерей) и приправы (зубчики чеснока, ломтики имбиря, перец горошком, лавровый лист и пряности).

Лучше сделать побольше отвара и заморозить его. Такой бульон можно использовать как основу для других блюд — супов, соусов, отварной крупы на костном бульоне и даже детского питания.

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