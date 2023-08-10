Как правильно варить рис
Сварить рис — казалось бы, что может быть проще? Но нюансы есть и здесь. Ведь перед варкой его нужно еще правильно выбрать и подготовить. Как — рассказываем вместе с кулинаром-исследователем Алексеем Онегиным.
Как выбирать рис
В мире существует огромное разнообразие сортов риса, и многие из них десятилетиями селекции «затачивали» под то блюдо, для которого их выращивают.
Скажем, испанский рис сорта «бомба» лучше всего подходит для паэльи — он впитывает больше жидкости, чем другие сорта, поэтому паэлья получается максимально ароматной. Рис сорта «арборио» особенно богат крахмалом, что обеспечивает шелковистую и кремовую текстуру ризотто, японский рис сорта «нишики» также содержит много крахмала, что делает его клейким и позволяет готовить идеальные суши.
По этой причине выбирать сорт риса следует, исходя из того, какое блюдо вы собираетесь готовить. Если это невозможно (например, найти у нас рис «бомба» — задача практически неосуществимая), можно пойти по пути упрощения, выбрав рис, похожий по форме и свойствам, и заменив «бомбу» на «арборио», а «басмати» на «жасмин».
Подготовка риса
По умолчанию при подготовке риса его следует перебрать и промыть.
Первое — нужно, чтобы в блюдо не попали плохие зерна или мелкие камешки — и если вы покупаете рис не в супермаркете, а на рынке, пренебрегать этим занятием не стоит.
Промывают же рис для того, чтобы сделать его более рассыпчатым, удалив с поверхности крахмал и пыль.
Чтобы промыть рис, залейте его теплой водой, несколько секунд поболтайте рис в воде, затем откиньте на сито, верните рис в миску и повторите процедуру. Делать это нужно столько раз, сколько потребуется для того, чтобы вода, стекающая с риса, стала прозрачной.
В некоторых случаях рис не промывают — например, при приготовлении ризотто нам нужен весь крахмал, который есть и в самих зернах, и на его поверхности. Если у вас нет под рукой японского риса, но вы хотите приготовить суши, можно взять другой круглозерный рис, и либо не промывать его вовсе, либо промыть один раз, чтобы только обмыть его поверхность, но сохранить большую часть крахмала.
Для ряда блюд, например, для плова, рис после промывания замачивают в горячей — около +60°C — воде. Так он приготовится быстрее и равномернее, а рисинки получат эталонную форму.
Сколько нужно воды для варки риса
В зависимости от сорта риса и желаемой кондиции, объем воды должен быть в 1,5-2 раза больше, чем объем риса. То есть, на один стакан риса понадобится 1,5-2 стакана воды. Подходящие для конкретного вида риса пропорции обычно указываются на упаковке.
Какие специи можно добавить к рису
Все зависит от того, какое именно блюдо вы готовите и что указано в рецепте. Тем не менее, есть одна царь-специя, которая идеально подходит к рису, — шафран, самая дорогая специя в мире. Он окрашивает рис в яркий оранжевый цвет, а также придает ему тонкий аромат. Встретить шафран можно в массе блюд из риса — от испанской паэльи до иранского плова.
Сколько по времени нужно варить рис
Время варки, как и количество воды, зависит от сорта риса и желаемой кондиции. Большинство сортов варятся 15 минут до состояния аль денте и 20 минут — до полной готовности.
Как варить рис в кастрюле
После описанных выше подготовительных мероприятий выложите рис в кастрюлю и залейте водой.
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Посолите воду по вкусу и доведите до кипения на среднем огне.
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Варите, помешивая, 3-5 минут.
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Убавьте огонь до минимальной мощности и накройте кастрюлю крышкой. До окончания варки не открывайте ее.
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После окончания варки желательно оставить рис дойти под крышкой еще на 10-15 минут.
Как варить рис в мультиварке
Рецепт приготовления риса в мультиварке мало чем отличается от рецепта для кастрюли. Прибор можно использовать в режиме приготовления риса, плова, каши или круп — зависит от набора функций аппарата.
Как варить рис для роллов
- Несколько раз промойте специальный рис для суши, залейте его тем же или чуть большим объемом холодной воды, добавьте водоросль комбу.
- Доведите до кипения и варите без крышки 15 минут, а затем накройте крышкой еще на 10 минут, чтобы рис впитал оставшуюся воду.
- Соедините в отдельной кастрюльке рисовый уксус, сахар и соль, помешивая, доведите до кипения, а когда сахар и соль растворятся, снимите с огня и дайте остыть.
- Равномерно выложите рис на циновку или большое блюдо, полейте заправкой, и как только он достигнет комнатной температуры — приступайте к приготовлению роллов.
Как варить рис в пакетиках
Рис в пакетиках — продукт, который не требует ни предварительной подготовки, ни строгого соблюдения пропорций с водой. Его уже подготовили за вас. И на его варку, как правило, тоже требуется меньше времени. Все что нужно — погрузить пакетики в кипящую подсоленную воду и следовать инструкции на упаковке.
Как варить рис в микроволновке
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Поместите подготовленный рис в посуду из закаленного стекла керамики или фарфора, залейте водой. При выборе посуды учитывайте, что рис будет расти в объеме.
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Подсолите воду.
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Накройте посуду специальной крышкой для приготовления и разогрева еды в микроволновке.
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Варите рис 10-15 минут на мощности 750-850 Вт.
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После варки более плотно накройте посуду крышкой или тарелкой и дайте постоять еще 10-15 минут.
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