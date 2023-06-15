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Рецепт сытной несладкой овсянки с пармезаном и яйцом пашот

Анастасия Морозова
Ресторанный обозреватель, фуд-блогер
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Овсянка с сыром, яйцом и зеленью.
Фото istockphoto.com

Несладкая овсянка — очень интересное и полезное блюдо, отличная альтернатива приевшемуся традиционному сладкому завтраку или даже полноценное сытное блюдо на обед или ужин.

Овсянка богата протеином и клетчаткой — это необходимо для роста и развития мышечной ткани. Она очень полезна для желудочно-кишечного тракта — чистит его от шлаков и разных вредных веществ, а также нормализует его работу. В ее состав входят калий и магний, они отлично снимают мышечную усталость, а йод полезен для мозговой деятельности и концентрации внимания.

Лучше всего использовать именно овсяную крупу, а не овсяные хлопья. Приготовление крупы займет чуть больше времени, но концентрация полезных веществ в ней значительно выше. Если вы все же ограничены по времени, овсяные хлопья тоже подойдут, главное, использовать те, что для варки, а не те, которые нужно просто заливать кипятком.

Рецепт овсяной каши с пармезаном и яйцом пашот

Ингредиенты:

  • овсяная крупа — 1 ст.;
  • вода — 2 ст.;
  • молоко коровье или растительное (можно смешать с водой 1:1) — 1 ст.;
  • пармезан — 50 г;
  • соль — по вкусу;
  • зелень — по вкусу.

Для яйцапашот:

  • яйцо — 1 шт.;
  • вода — 1 л;
  • уксус 9% — 2 ст. л.;
  • соль — 2 щепотки.
Овсянка с руколой, сыром и яйцом пашот.
Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

Овсяную крупу промойте под холодной водой. Важно посмотреть на срок годности: чем крупа свежее, тем она будет полезнее.

Поставьте овсянку с водой на плиту, дайте закипеть, затем убавьте огонь и варите на медленном около 20 минут (в завимости от того, что указано на упаковке). После выключите огонь, натрите сыр на терке и добавьте к овсянке, перемешайте. Затем накройте кашу крышкой и дайте настояться минут 10.

Параллельно сварите яйцо пашот. Налейте воду в кастрюлю, добавьте уксус и соль, перемешайте. Доведите до кипения и убавьте огонь до среднего. При помощи венчика закрутите воронку. Бытро, но осторожно опустите яйцо в центр этой воронки. Варите три минуты. Затем достаньте его с помощью шумовки.

Яйца пашот. 3 лайфхака, которые помогут приготовить идеальные яйца пашот

Если совсем не хочется варить яйцо пашот, можно просто пожарить его на сковородке или разбить в миску и около минуты разогреть в микроволновке на средней мощности. Это тоже получится вкусно!

Выложите яйцо на кашу. Можно еще слегка присыпать сыром, добавить любимые специи и зелень. Готово!

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Что еще можно добавить в несладкую кашу

Еще с овсянкой идеально сочетаются грибы (можно предварительно обжарить их с луком), бекон (тоже хорош в обжаренном виде). Также можно дополнить кашу овощами, как свежими, так и тушеными: тыква, болгарский перец, томаты, авокадо, зелень — все они отлично сочетаются с овсянкой.

А если хочется несладкую кашу без добавок, но со вкусом, можно сварить ее на мясном или овощном бульоне.

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