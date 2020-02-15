Наталья Воробьева: «Я не могла приехать к сыну без золота чемпионата Европы»

Олимпийская чемпионка по женской борьбе Наталья Воробьева выиграла чемпионат Европы, проходящий в Риме. В финале категории до 72 кг она положила на лопатки немку Марию Зельмаер.

— На мне была большая ответственность, я полтора месяца не была дома и не могла приехать к сыну с серебряной медалью, так нельзя, — отметила Наталья Воробьева. — Пусть он еще и маленький совсем, но «залипает» на борьбе. Я знаю соперницу, мы соперничали еще по кадетам. Я понимала, что в борьбу она лезть не будет. Борцы могут такие вещи делать, потом стоишь и не понимаешь, что произошло, она аккуратничала. Но я сделала результат, как капитан команды сделала. У нас была большая мотивация — это олимпийский год, мы должны были выигрывать первое общекомандное место, нам главный тренер перед стартом сказал, чтобы шли и брали свое".

Решающей в схватке, как и ранее в полуфинале стала «мельница» Воробьевой, после которой соперница уже не смогла уйти из опасного положения.

— Наталья с каждым днем выглядит все лучше и лучше. Когда мы шли перед финалом к ковру, я ее спросил: «Ты можешь повторить и положить соперницу этим же приемом?». Она ответила: «Магомед Алиомарович, я это сделаю. Вы увидите, я вас обрадую, — рассказал главный тренер женской сборной России Магомед Алиомаров.

Помимо Воробьевой золото Рима-2020 завоевали Екатерина Букина, Ханум Велиева и Ольга Хорошавцева. Четыре золотых награды — это лучший результат женской сборной России на чемпионатах Европы с 2007 года. Лучший результат в истории — пять золотых медалей было выиграно в 2006 году.