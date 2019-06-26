Президент Федерации спортивной борьбы России, вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW) Михаил Мамиашвили встретился с президентом Либерии Джорджем Веа, который признавался ФИФА лучшим футболистом 1995 года, и посетил центр UWW в Марокко.

– Это был рабочий визит в Африку по линии UWW. В Либерии по инициативе президента страны Джорджа Веа обсуждались вопросы развития борьбы на всех уровнях. Кроме этого в Марокко прописали с президентом UWW-Africa Фуадом Мескутом дорожную карту развития борьбы на континенте. Итоги визита будут доложены на исполкоме UWW, который президент UWW Ненад Лалович проведет на Европейских играх в Минске. Цель UWW – поддержать африканскую молодежь, у которой большой потенциал в борьбе, запустить социальные лифты. Поэтому UWW открыло центр подготовки в Марокко, финансирует комплексную программу развития. По сути, международная федерация в последние годы вернулась к тому фундаменту, который был заложен десятилетие назад, когда в рамках программы Global Partnership при поддержке Сулеймана Керимова российская сторона выделила Африке десяток ковров, принимала борцов на совместные сборы, – отметил Михаил Мамиашвили.

– Сейчас по просьбе UWW марокканский центр усилил Петр Юмшанов, который много лет проработал тренером сборной России. Не готовим ли себе соперников? Могу сказать, что мы не только не боимся конкуренции в мире, но и готовы способствовать тому, чтобы она усиливалась. Чем сильнее будут позиции борьбы, чем масштабнее борьбой будут заниматься на карте мира, тем мощнее будет наше присутствие в олимпийской программе. Приоритет интересов борьбы над национальными – был одним из факторов, который в 2013 году помог нам отстоять борьбу в программе Олимпийских игр, – подчеркнул вице-президент UWW.