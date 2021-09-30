Даже без Арины Федоровцевой российские девушки громят сверстниц на чемпионате мира U18 в Мексике.

Сборная России по волейболу одержала историческую победу на чемпионате мира среди девушек до 18 лет, который проходил в Мексике. По ходу турнира юные россиянки не потерпели ни единого поражения, выиграв все восемь матчей. В финале наши девушки разгромили итальянок со счетом 3:0 (25:16, 25:17, 25:20). Наталья Суворова названа лучшим игроком чемпионата, а Виктория Кобзарь (младшая сестра волейболиста мужской сборной России Игоря Кобзаря) — лучшей пасующей. В прошлом году костяк этой команды победил на чемпионате Европы U17 в Черногории, но тогда в составе была Арина Федоровцева, которая в свои 17 в нынешнем сезоне стала лидером взрослой сборной страны и на Олимпиаде, и на Евро-2021.

Звездный тренер

В Мексику Федоровцева не поехала, но и без нее у нас очень сильная команда, хотя ее лидеры еще не проявили себя на взрослом уровне. Наталья Суворова, Виктория Кобзарь и наш бомбардир Алина Попова выступают за череповецкую «Северянку». Но главные звезды в этой сборной — безусловно, тренеры. Опытнейший Александр Кариков в качестве наставника собрал уже все возможные юниорские трофеи. В 2013-м именно он приводил к победе на чемпионате мира U19 наших юношей — в той команде играли нынешние волейболисты основной сборной страны Дмитрий Волков, Павел Панков и Виктор Полетаев. 68-летний специалист также работает с командой «Северсталь-2», которая является базовым клубом женской сборной 2004 года рождения.

Чемпионат мира среди девушек проводится с 1989 года, и наша команда выиграла его в третий раз в истории (если считать сборную СССР). В последний раз это случилось 28 лет назад — в 1993 году россиянки обыграли в финале японок. Также на счету наших девушек три серебряные и две бронзовые медали. Последняя из них относится к 2017 году. Тогда команда с Татьяной Кадочниковой в составе, тренером которой также был Александр Кариков, стала третьей на турнире в Аргентине. В 1995, 1997 и 2005 годах российские волейболистки проигрывали в финалах японкам и дважды — сборной Бразилии соответственно. На ЧМ-2019 в Каире юные россиянки уступили в четвертьфинале бразильянкам и стали только седьмыми.

Эмоциями надо управлять

Вообще, на юниорском уровне наши девушки традиционно играют суперуспешно — на нашем счету пять титулов чемпионок Европы U17, в том числе четыре последних подряд. В этом году россиянки также выиграли первенство континента среди девушек до 16 лет. Кстати, в финале того турнира представительницы России тоже победили итальянок. А самым ценным игроком того чемпионата стала Марина Аслямова — еще одна наша восходящая звезда. Осталось дождаться, когда все эти юниорские успехи воплотятся в триумф на взрослом уровне. Результаты наших женщин сейчас далеки от идеала, и главной команде очень нужна помощь «золотого поколения» юниорок.

Наталья Суворова и Виктория Кобзарь в этом году приглашались на чемпионат мира среди девушек до 20 лет и в компании волейболисток, которые старше на два года, стали бронзовыми призерами ЧМ-2021. Ну, а про блестящие перспективы Арины Федоровцевой написано уже очень много. По уровню таланта все эти девушки вполне сопоставимы с Екатериной Гамовой или Любовью Соколовой. Главное, чтобы их взлет сейчас не затормозила какая-нибудь травма или психологические проблемы. «Я работал с мальчиками, потом перешел на юношей, а сейчас работаю с девчонками и могу сказать, что здесь я больше получаю удовольствия, с ними интереснее, потому что тут море эмоций, но этими эмоциями надо управлять», — говорил Александр Кариков в одном из своих интервью.

— Классная победа наших девушек в Мексике, — резюмировал в интервью «СЭ» генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко. — Восемь побед в восьми матчах говорят сами за себя. Плюс очень убедительная игра в финале с итальянками. Важно, что этот успех достигнут без Арины Федоровцевой и еще ряда важных игроков. Это говорит о том, что растет хорошая смена для национальной сборной. Хочу отдельно отметить тренерский штаб, проделавший качественную работу.

Состав сборной России на чемпионате мира U18:

Связующие: Виктория Кобзарь («Северянка»), Алина Рубцова («Ленинградка»)

Диагональные: Оксана Швыдкая («Уралочка»), Алина Попова («Северянка»)

Блокирующие: Анастасия Жаброва («Локомотив»), Варвара Сергеева («Динамо-Ак Барс»), Наталья Суворова («Северянка»)

Доигровщики: Дарья Заманская («Динамо-Ак Барс»), Ирина Артюхина, Виктория Демидова (обе — «Заречье») Анастасия Капралова («Динамо» М)

Либеро: Анна Хабибрахманова («Северянка»).