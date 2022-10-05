Сербия обыграла Доминикану и продолжила беспроигрышную серию на женском ЧМ-2022 по волейболу
5 октября прошли очередные матчи второго раунда женского чемпионата мира по волейболу.
Турнир проходит в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября.
Волейбол
Чемпионат мира. Женщины
2-й раунд
Группа E
Италия — Япония — 3:1 (20:25, 25:20, 25:14, 25:15)
5 октября. Роттердам. «Sports Palace Ahoy».
Китай — Пуэрто-Рико — 3:0 (25:15, 25:19, 25:21)
5 октября. Роттердам. «Sports Palace Ahoy».
Бельгия — Аргентина — 3:0 (25:16, 25:23, 25:23)
5 октября. Роттердам. «Sports Palace Ahoy».
Группа F
Турция — Канада — 3:0 (25:22, 26:24, 28:26)
5 октября. Лодзь. «Atlas Arena».
Сербия — Доминиканская Республика — 3:0 (26:24, 25:20, 25:17)
5 октября. Лодзь. «Atlas Arena».
Таиланд — Германия — 1:3 (19:25, 22:25, 25:18, 23:25)
5 октября. Лодзь. «Atlas Arena».
США — Польша — 0:3 (23:25, 20:25, 18:25)
5 октября. Лодзь. «Atlas Arena».