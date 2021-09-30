Жребий брошен. Участники ЧМ 2022 разделились на группы

У России на первом этапе — Сербия, Пуэрто-Рико и Тунис.

Чемпионат мира по волейболу, который Россия примет впервые, обязан стать одним из главных спортивных событий в стране в 2022 году. До его старта остается чуть меньше года, но, как справедливо замечали многие гости церемонии жеребьевки, ажиотаж вокруг турнира ощущается уже сейчас. Сама же процедура распределения команд по группам давно стала на крупных турнирах одним из центральных эпизодов подготовки — организаторы очень тщательно подходят именно к жеребьевке, стремясь сделать ее визитной карточкой будущего турнира. Не стал исключением и ЧМ 2022

Яркое и электризующее

Руководитель оргкомитета Роман Станиславов перед жеребьевкой обещал яркое шоу, в котором волейбол соединится с российским колоритом и гостеприимством, — и не обманул. Собравшиеся на трибунах Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой увидели выступления танцоров, юных гимнасток, премьеру песни группы #2Маши и многое другое. Слоган турнира, которому подчинен весь визуальный стиль, — «Волейбол электризует», и церемония этому соответствовала.

Чего стоят только кинетические шары, стилизованные под молнии, или появившийся под занавес церемонии официальный талисман турнира Тигроша, зажигавший вместе с ведущими. В этой роли выступили известный российский актер Юрий Колокольников и американская волейболистка Нориша Кэмпбелл, также известная как участница немецкого варианта шоу «Голос». А также красочные видеовизитки городов, которые примут турнир в следующем году.

Ну и, конечно, количество звезд волейбола на сцене и их величие просто зашкаливало. Екатерина Гамова, Сергей Тетюхин, Владимир Грбич, Любовь Соколова, Тарас Хтей. Также перед публикой появились глава ФИВБ Ари Граса, завершивший свое вступительное слово русским «спасибо», и руководитель Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

— Сейчас все команды узнают имена соперников и города, в которых им предстоит играть, — сказал Шевченко. — А у нас впереди 10 месяцев напряженной работы, чтобы привлечь болельщиков на трибуны и увлечь волейболом еще больше людей. В этот процесс активно включены регионы, принимающие турнир. Мы благодарны всем руководителям субъектов Федерации, которые вносят серьезный вклад в подготовку. Международная федерация, ВФВ, российские ведомства и министерства — вместе мы сделаем все, чтобы чемпионат мира стал настоящим праздником. Турнир в России, мы убеждены, станет одним из лучших в истории, мы готовимся к нему всей страной.

И пока подготовка проходит как надо — ни от одного из высоких гостей, присутствовавших на церемонии, никаких нареканий не последовало. Напротив, все отмечали высокий уровень проведения жеребьевки. Представители команд, собравшиеся в зале, ждали, в какой из городов им предстоит отправиться. Для многих первый этап станет настоящей экзотикой — Кемерово, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа. А группа с участием сборной России сыграет в Москве, за исключением матча открытия в Петербурге. На втором этапе к турниру подключатся также Калининград, Казань и Ярославль.

Ответственную работу — разделить 24 команды на шесть групп и определить, кто в каком городе сыграет, поручили Соколовой, Грбичу, Гамовой и Хтею. Помогал им генеральный директор ФИВБ Фабио Азеведо.

— Мы все видели, что церемония прошла отлично, организаторы проделали огромную работу, — сказал Азеведо после жеребьевки. — И теперь все мы ждем, что чемпионат мира пройдет на таком же уровне. Ожидания очень высоки, мы надеемся, что совместно с организаторами проведем лучший турнир в истории. Пока тяжело сказать, какова будет ситуация с коронавирусом, но мы надеемся, что соревнования пройдут при полных трибунах. Продажи билетов стартуют уже сегодня, и я приглашаю всех жителей прекрасной страны России обязательно купить билеты и посмотреть на лучших волейболистов планеты.

Первый этап — без осечек

И после 20 минут томительного ожидания все команды узнали своих соперников. Напомним, что в чемпионате мира 2022 примут участие 24 команды — Россия как страна-хозяйка, Польша как действующий чемпион мира, победители и финалисты континентальных первенств — Италия, Словения, Бразилия, Аргентина, Пуэрто-Рико, Канада, Иран, Япония, Тунис и Камерун. А также 12 команд, квалифицировавшихся по рейтингу, — Франция, США, Сербия, Куба, Нидерланды, Германия, Мексика, Турция, Египет, Катар, Болгария и Китай.

Одной из главных интриг был соперник России по матчу открытия. Давно было известно, что хозяева будут играть в группе А, и первую встречу на турнире, вынесенную из Москвы в Петербург, проведут 26 августа против сборной из третьей корзины. В итоге с легкой руки Грбича в город на Неве отправится команда Туниса — действующий чемпион Африки. Также в соперники россиянам достался еще один победитель континентального первенства — Пуэрто-Рико. И сильная сборная Сербии.

— Шикарная церемония, все понравилось, — сказал журналистам связующий сборной России и московского «Динамо» Павел Панков, следивший за церемонией с трибун. — Группа у нас интересная, все команды хорошие. С Сербией и Тунисом мы играли, с Пуэрто-Рико нет, но они известны своим зажигательным характером. Сейчас все уже умеют играть в волейбол, матчи будут напряженными.

Чтобы выйти из группы на первом этапе, не нужно решать сверхзадач — в следующий раунд пройдут по две лучших сборных из каждой четверки плюс четыре лучшие команды из числа ставших третьими. Кстати, на втором этапе сборная России будет играть в Петербурге — и это немаловажно, ведь все будущие конкуренты начинают турнир в азиатской части страны. Поэтому у нас как у организаторов есть преимущество.

Но есть и важный нюанс: если проиграть, скажем, сербам и выйти со второго места, то очень высок риск попасть в теплую компанию к Бразилии, которая наверняка выиграет группу В, и Словении либо Франции. А вот во втором раунде нужно обязательно попадать в число двух лучших команд в группе. Поэтому, по сути, права на ошибку почти нет.

— Можно подумать, что у нас в группе две сильные команды, Россия и Сербия, а еще две уровнем пониже, но так только кажется, — сказал прессе главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо. — Главное — хорошо начать этот чемпионат матчем с Тунисом и потом двигаться дальше. В нашу пользу, что первый этап мы проведем в Москве, избежим смены часовых поясов. Это тоже имеет значение.

— Какие группы можете назвать самыми сильными?

— Хорошая четверка у Польши — США, Болгария, Мексика. У Франции — Словения, Германия и Камерун. Сильная группа у Аргентины — Иран, Нидерланды, Египет. Хотя легко говорить, надо готовиться. Никто не предскажет, что будет дальше. Бразилия попала в Кемерово — это волейбольный город, там новая арена, сумасшедшая поддержка болельщиков. Бразильцам там точно понравится.

— Как будете готовиться вы?

— Нужно сесть и очень хорошо проанализировать прошедшее лето. Понять, что можно улучшить. Сделать выводы. Также очень важным будет предстоящий чемпионат России — и для игроков, и для тренеров. Ажиотаж виден уже сейчас, волейбол становится все популярнее в стране. Мы хотим показать все лучшее на площадке.

Чемпионат мира 2022

Группа А: Россия, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико (Москва)

Группа В: Бразилия, Япония, Куба, Катар (Кемерово)

Группа С: Польша, США, Мексика, Болгария (Новосибирск)

Группа D: Франция, Словения, Германия, Камерун (Уфа)

Группа Е: Италия, Канада, Турция, Китай (Екатеринбург)

Группа F: Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет (Красноярск)

Матчи сборной России на первом этапе

26 августа, Санкт-Петербург. Россия — Тунис

28 августа, Москва. Россия — Пуэрто-Рико

29 августа, Москва. Россия — Сербия