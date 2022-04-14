Волейбол
Чемпионат мира
Новости Таблицы Календарь / результаты Женщины
Главная
Волейбол
Чемпионат мира
Мужчины

Сегодня, 21:38

Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу 2022 года

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Сборная Украины заменит сборную России на чемпионате мира по волейболу 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Федерации волейбола Украины (ФВУ).

«Сегодня, 14 апреля, президент ФВУ Михаил Мельник получил письмо от FIVB, в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира-2022 вместо России. В письме сказано, что процедура жеребьевки не будет проходит по новой. Украина займет место России в группе А под первым сеяным номером», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира в России должен был пройти 26 августа — 11 сентября в 10 городах. В начале марта Международной федерации волейбола (FIVB) объявила о том, что турнир будет перенесен из России из-за ситуации на Украине. В четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что чемпионат примут Польша и Словения.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220414/voleybol-1783616534.html
Сборная России по волейболу
Сборная Украины по волейболу
9
Читайте также
Главу украинского биатлона выгоняют за сочувствие россиянам. Он поднял этот вид спорта на топ-уровень
Месть за Федора и драка за 1 млн долларов. Лучший ученик Емельяненко Вадим Немков должен наказать Bellator за подлую политику
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Международная федерация волейбола опровергла проведение чемпионата мира в Польше и Словении вместо России

«Ничего, кроме политики». Спиридонов — о сборной Украине вместо России на ЧМ-2022 по волейболу
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости