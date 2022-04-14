Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу 2022 года

Сборная Украины заменит сборную России на чемпионате мира по волейболу 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Федерации волейбола Украины (ФВУ).

«Сегодня, 14 апреля, президент ФВУ Михаил Мельник получил письмо от FIVB, в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира-2022 вместо России. В письме сказано, что процедура жеребьевки не будет проходит по новой. Украина займет место России в группе А под первым сеяным номером», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира в России должен был пройти 26 августа — 11 сентября в 10 городах. В начале марта Международной федерации волейбола (FIVB) объявила о том, что турнир будет перенесен из России из-за ситуации на Украине. В четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что чемпионат примут Польша и Словения.