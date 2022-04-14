Международная федерация волейбола опровергла проведение чемпионата мира в Польше и Словении вместо России

Международная федерация волейбола (FIVB) опровергла информацию о переносе в Польшу и Словению чемпионата мира, который должен был пройти в России, информирует ТАСС.

Ранее Reuters со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого сообщило, что чемпионат мира 2022 года пройдет в Польше и Словении.

«FIVB принимает к сведению комментарии премьер-министра Польши. Тем не менее в настоящее время правление на своем заседании принимает решение по этому вопросу, и FIVB предоставит полную обновленную информацию после того, как оно будет завершено», — сказали в FIVB.

1 марта FIVB перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с ситуацией на Украине. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.