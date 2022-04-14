Российский волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что место сборной России на чемпионате мира-2022 займет Украина.

«В этом решении нет ничего, кроме политики. Я не могу сказать, что Украина слабо играет. Украинцы могут побороться за выход из группы, но это их максимум», — сказал Спиридонов «СЭ».

1 марта FIVB перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с ситуацией на Украине. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.