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«Ничего, кроме политики». Спиридонов — о сборной Украине вместо России на ЧМ-2022 по волейболу

Алексей Спиридонов назвал политическим решение заменить сборную России на Украину на ЧМ-2022
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что место сборной России на чемпионате мира-2022 займет Украина.

«В этом решении нет ничего, кроме политики. Я не могу сказать, что Украина слабо играет. Украинцы могут побороться за выход из группы, но это их максимум», — сказал Спиридонов «СЭ».

1 марта FIVB перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с ситуацией на Украине. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

Алексей Спиридонов
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